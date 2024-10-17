https://ria.ru/20241017/donetsk-1978454020.html

При обстреле Донецка пострадал мирный житель

При обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 17.10.2024

При обстреле Донецка пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранение в результате обстрела утром украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил в четверг мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T10:01

2024-10-17T10:01

2024-10-17T10:09

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела утром украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил в четверг мэр города Алексей Кулемзин. "Сегодня утром в результате обстрела Петровского района на улице Полухина был ранен мужчина 1961 года рождения. У пострадавшего открытое ранение плечевого сустава и перелом кости", - написал мэр в Telegram-канале.Он подчеркнул, что в одной из больниц города мужчине была оказана вся необходимая медицинская помощь.По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ в четверг утром дважды обстреляли Петровский район Донецка - в 6.25 и 9.35 (совпадает с мск), выпустив шесть снарядов калибра 155 миллиметров.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978402190.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, вооруженные силы украины