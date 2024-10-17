https://ria.ru/20241017/donetsk-1978454020.html
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
При обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 17.10.2024
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранение в результате обстрела утром украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил в четверг мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T10:01
2024-10-17T10:01
2024-10-17T10:09
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела утром украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил в четверг мэр города Алексей Кулемзин. "Сегодня утром в результате обстрела Петровского района на улице Полухина был ранен мужчина 1961 года рождения. У пострадавшего открытое ранение плечевого сустава и перелом кости", - написал мэр в Telegram-канале.Он подчеркнул, что в одной из больниц города мужчине была оказана вся необходимая медицинская помощь.По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ в четверг утром дважды обстреляли Петровский район Донецка - в 6.25 и 9.35 (совпадает с мск), выпустив шесть снарядов калибра 155 миллиметров.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978402190.html
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Вооруженные силы Украины
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
При обстреле ВСУ Петровского района Донецка пострадал мужчина
ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости.
Мирный житель получил ранение в результате обстрела утром украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил в четверг мэр города Алексей Кулемзин
.
"Сегодня утром в результате обстрела Петровского района на улице Полухина был ранен мужчина 1961 года рождения. У пострадавшего открытое ранение плечевого сустава и перелом кости", - написал мэр в Telegram-канале.
Он подчеркнул, что в одной из больниц города мужчине была оказана вся необходимая медицинская помощь.
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ в четверг утром дважды обстреляли Петровский район Донецка - в 6.25 и 9.35 (совпадает с мск), выпустив шесть снарядов калибра 155 миллиметров.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.