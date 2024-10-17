Рейтинг@Mail.ru
В ДНР украинку будут судить за шпионаж за войсками Росгвардии - РИА Новости, 17.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/dnr-1978558331.html
В ДНР украинку будут судить за шпионаж за войсками Росгвардии
В ДНР украинку будут судить за шпионаж за войсками Росгвардии - РИА Новости, 17.10.2024
В ДНР украинку будут судить за шпионаж за войсками Росгвардии
Гражданка Украины предстанет в ДНР перед судом за шпионаж за войсками Росгвардии в Мариуполе, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T17:00
2024-10-17T17:00
украина
донецкая народная республика
мариуполь
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914835589_0:82:3349:1966_1920x0_80_0_0_5a23cecc9ae444b7d88469c572d00dc8.jpg
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Гражданка Украины предстанет в ДНР перед судом за шпионаж за войсками Росгвардии в Мариуполе, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. По версии следствия, с мая по июль 2023 года проживающая в Мариуполе Ольга Пичурина собирала и передавала главному управлению разведки министерства обороны Украины сведения о местах дислокации войск Росгвардии, расположенных в городе. Эти данные могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военнослужащих. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летней гражданки Украины Ольги Пичуриной. Она обвиняется по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - говорится в сообщении. В релизе уточняется, что уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20241011/feodosiya-1977514587.html
украина
донецкая народная республика
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914835589_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_78696ae2661497c56995b1be3a40472e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, донецкая народная республика, мариуполь, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Украина, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В ДНР украинку будут судить за шпионаж за войсками Росгвардии

Гражданку Украины будут судить за шпионаж за войсками Росгвардии в Мариуполе

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Гражданка Украины предстанет в ДНР перед судом за шпионаж за войсками Росгвардии в Мариуполе, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
По версии следствия, с мая по июль 2023 года проживающая в Мариуполе Ольга Пичурина собирала и передавала главному управлению разведки министерства обороны Украины сведения о местах дислокации войск Росгвардии, расположенных в городе. Эти данные могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военнослужащих.
"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летней гражданки Украины Ольги Пичуриной. Она обвиняется по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - говорится в сообщении.
В релизе уточняется, что уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.
Задержание жителя Феодосии за шпионаж - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Жителя Феодосии задержали за шпионаж
11 октября, 08:37
 
УкраинаДонецкая Народная РеспубликаМариупольФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала