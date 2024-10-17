https://ria.ru/20241017/dnr-1978558331.html

В ДНР украинку будут судить за шпионаж за войсками Росгвардии

В ДНР украинку будут судить за шпионаж за войсками Росгвардии - РИА Новости, 17.10.2024

В ДНР украинку будут судить за шпионаж за войсками Росгвардии

Гражданка Украины предстанет в ДНР перед судом за шпионаж за войсками Росгвардии в Мариуполе, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T17:00

2024-10-17T17:00

2024-10-17T17:00

украина

донецкая народная республика

мариуполь

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Гражданка Украины предстанет в ДНР перед судом за шпионаж за войсками Росгвардии в Мариуполе, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. По версии следствия, с мая по июль 2023 года проживающая в Мариуполе Ольга Пичурина собирала и передавала главному управлению разведки министерства обороны Украины сведения о местах дислокации войск Росгвардии, расположенных в городе. Эти данные могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военнослужащих. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летней гражданки Украины Ольги Пичуриной. Она обвиняется по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - говорится в сообщении. В релизе уточняется, что уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20241011/feodosiya-1977514587.html

украина

донецкая народная республика

мариуполь

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украина, донецкая народная республика, мариуполь, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)