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Белоусов поздравил бойцов с освобождением Максимильяновки - РИА Новости, 17.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:14 17.10.2024 (обновлено: 13:23 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/dnr-1978492178.html
Белоусов поздравил бойцов с освобождением Максимильяновки
Белоусов поздравил бойцов с освобождением Максимильяновки - РИА Новости, 17.10.2024
Белоусов поздравил бойцов с освобождением Максимильяновки
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 150-й гвардейской мотострелковой дивизии с освобождением населённого пункта... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T13:14
2024-10-17T13:23
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
безопасность
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 150-й гвардейской мотострелковой дивизии с освобождением населённого пункта Максимильяновка (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны."Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 150-й гвардейской мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени дивизии с освобождением населённого пункта Максимильяновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.В телеграмме министра отмечается, что с первых дней спецоперации, военнослужащие дивизии "показывают свою отвагу, упорство и мастерство, продолжая вытеснять неонацистов с нашей земли".Подчеркивается, что за героизм и мужество, проявленные при освобождении более 50 населённых пунктов, в том числе Мариуполя, Попасной и Марьинки, 11 военнослужащих соединения удостоены звания Героя РФ, а более 4600 награждены госнаградами."Андрей Белоусов поблагодарил воинов-гвардейцев за верность Отечеству и присяге, пожелал им здоровья, благополучия и дальнейших успехов в служении на благо Отечества", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, россия, безопасность, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Белоусов поздравил бойцов с освобождением Максимильяновки

Белоусов поздравил командование и бойцов дивизии, освобождавшей Максимильяновку

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 150-й гвардейской мотострелковой дивизии с освобождением населённого пункта Максимильяновка (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны.
"Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 150-й гвардейской мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени дивизии с освобождением населённого пункта Максимильяновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
© ИнфографикаЮжная группировка войск освободила село Максимильяновка в ДНР
Южная группировка войск освободила село Максимильяновка в ДНР
© Инфографика
Южная группировка войск освободила село Максимильяновка в ДНР
В телеграмме министра отмечается, что с первых дней спецоперации, военнослужащие дивизии "показывают свою отвагу, упорство и мастерство, продолжая вытеснять неонацистов с нашей земли".
Подчеркивается, что за героизм и мужество, проявленные при освобождении более 50 населённых пунктов, в том числе Мариуполя, Попасной и Марьинки, 11 военнослужащих соединения удостоены звания Героя РФ, а более 4600 награждены госнаградами.
"Андрей Белоусов поблагодарил воинов-гвардейцев за верность Отечеству и присяге, пожелал им здоровья, благополучия и дальнейших успехов в служении на благо Отечества", - добавляется в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияБезопасностьАндрей БелоусовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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