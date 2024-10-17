https://ria.ru/20241017/dnr-1978492178.html

Белоусов поздравил бойцов с освобождением Максимильяновки

Белоусов поздравил бойцов с освобождением Максимильяновки - РИА Новости, 17.10.2024

Белоусов поздравил бойцов с освобождением Максимильяновки

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 150-й гвардейской мотострелковой дивизии с освобождением населённого пункта... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T13:14

2024-10-17T13:14

2024-10-17T13:23

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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безопасность

андрей белоусов

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 150-й гвардейской мотострелковой дивизии с освобождением населённого пункта Максимильяновка (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны."Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 150-й гвардейской мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени дивизии с освобождением населённого пункта Максимильяновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.В телеграмме министра отмечается, что с первых дней спецоперации, военнослужащие дивизии "показывают свою отвагу, упорство и мастерство, продолжая вытеснять неонацистов с нашей земли".Подчеркивается, что за героизм и мужество, проявленные при освобождении более 50 населённых пунктов, в том числе Мариуполя, Попасной и Марьинки, 11 военнослужащих соединения удостоены звания Героя РФ, а более 4600 награждены госнаградами."Андрей Белоусов поблагодарил воинов-гвардейцев за верность Отечеству и присяге, пожелал им здоровья, благополучия и дальнейших успехов в служении на благо Отечества", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, россия, безопасность, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф)