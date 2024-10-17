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Российские военные освободили село Максимильяновка в ДНР

Российские военные освободили село Максимильяновка в ДНР - РИА Новости, 17.10.2024

Российские военные освободили село Максимильяновка в ДНР

Российские войска взяли под контроль село Максимильяновка в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T12:04

2024-10-17T12:04

2024-10-17T21:00

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Максимильяновка в ДНР, сообщило Минобороны."В результате активных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Максимильяновка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 150-й гвардейской мотострелковой дивизии с освобождением Максимильяновки.Кроме того, бойцы "Юга" нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Серебрянки, Северска, Орехово-Васильевки, Ступочек, Предтечино, Белой Горы, Курахово, Ильинки и Катериновки, а также отразили одну контратаку.Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:Уничтожены также четыре склада боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность