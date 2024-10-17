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Российские военные освободили село Максимильяновка в ДНР - РИА Новости, 17.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:04 17.10.2024 (обновлено: 21:00 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/dnr-1978476833.html
Российские военные освободили село Максимильяновка в ДНР
Российские военные освободили село Максимильяновка в ДНР - РИА Новости, 17.10.2024
Российские военные освободили село Максимильяновка в ДНР
Российские войска взяли под контроль село Максимильяновка в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T12:04
2024-10-17T21:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Максимильяновка в ДНР, сообщило Минобороны."В результате активных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Максимильяновка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 150-й гвардейской мотострелковой дивизии с освобождением Максимильяновки.Кроме того, бойцы "Юга" нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Серебрянки, Северска, Орехово-Васильевки, Ступочек, Предтечино, Белой Горы, Курахово, Ильинки и Катериновки, а также отразили одну контратаку.Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:Уничтожены также четыре склада боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские военные освободили село Максимильяновка в ДНР

Российские военные освободили Максимильяновку в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Максимильяновка в ДНР, сообщило Минобороны.
«
"В результате активных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Максимильяновка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаЮжная группировка войск освободила село Максимильяновка в ДНР
Южная группировка войск освободила село Максимильяновка в ДНР
© Инфографика
Южная группировка войск освободила село Максимильяновка в ДНР

Максимильяновка — небольшое село к западу от Марьинки и Георгиевки, последний населенный пункт перед важным с военной точки зрения городом Курахово, расположенным у Кураховского водохранилища.

Министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 150-й гвардейской мотострелковой дивизии с освобождением Максимильяновки.
Кроме того, бойцы "Юга" нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Серебрянки, Северска, Орехово-Васильевки, Ступочек, Предтечино, Белой Горы, Курахово, Ильинки и Катериновки, а также отразили одну контратаку.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:
  • примерно 965 солдат убитыми и ранеными;
  • американская гаубица М777;
  • две гаубицы Д-30;
  • станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".
Уничтожены также четыре склада боеприпасов.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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