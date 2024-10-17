Российские военные освободили село Максимильяновка в ДНР
Российские военные освободили Максимильяновку в ДНР
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Максимильяновка в ДНР, сообщило Минобороны.
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"В результате активных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Максимильяновка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаЮжная группировка войск освободила село Максимильяновка в ДНР
© Инфографика
Южная группировка войск освободила село Максимильяновка в ДНР
Максимильяновка — небольшое село к западу от Марьинки и Георгиевки, последний населенный пункт перед важным с военной точки зрения городом Курахово, расположенным у Кураховского водохранилища.
Министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 150-й гвардейской мотострелковой дивизии с освобождением Максимильяновки.
Кроме того, бойцы "Юга" нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Серебрянки, Северска, Орехово-Васильевки, Ступочек, Предтечино, Белой Горы, Курахово, Ильинки и Катериновки, а также отразили одну контратаку.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:
- примерно 965 солдат убитыми и ранеными;
- американская гаубица М777;
- две гаубицы Д-30;
- станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".
Уничтожены также четыре склада боеприпасов.
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