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Донецкие криминалисты за два года установили личности 130 погибших в ДНР - РИА Новости, 17.10.2024
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05:20 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/dnr-1978432495.html
Донецкие криминалисты за два года установили личности 130 погибших в ДНР
Донецкие криминалисты за два года установили личности 130 погибших в ДНР - РИА Новости, 17.10.2024
Донецкие криминалисты за два года установили личности 130 погибших в ДНР
Следователи-криминалисты за 2023 и 2024 годы смогли идентифицировать личности 130 погибших в ДНР, рассказал РИА Новости в преддверии Дня криминалистики... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T05:20
2024-10-17T05:20
происшествия
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Следователи-криминалисты за 2023 и 2024 годы смогли идентифицировать личности 130 погибших в ДНР, рассказал РИА Новости в преддверии Дня криминалистики замруководителя отдела криминалистики СУ СК по республике Герман Горничар. Работа проводится в регионе в рамках расследуемого в центральном аппарате СК России уголовного дела. В 2023 году в пресс-службе СК РФ сообщили РИА Новости о систематизации массива биологических материалов для создания базы данных ДНК и идентификации неопознанных тел в ДНР. Как рассказал Горничар, для создания базы данных ДНК и идентификации неопознанных тел проведена большая работа. Сейчас каждое неустановленное тело подлежит обязательной геномной регистрации. В то же время при поступлении заявления родственников о безвестном исчезновении человека на территории ДНР у родных пропавшего отбирается буккальный эпителий (внутренней стороны щеки) и назначается молекулярно-генетическая экспертиза. В дальнейшем информация вносится в базу данных. Криминалист отметил, что благодаря новому оборудованию экспертам в большинстве случаев удается получать генотип даже из кости. "В 2023 году на базе бюро судебно-медицинской экспертизы проведено исследование 300 генотипов (родственники предоставили свою кровь и буккальный эпителий для проверки), из них идентифицировано 100 генотипов от неустановленных трупов граждан. В 2024 году - 30 идентификаций из 500 проверенных генотипов", - сказал он. Он также рассказал, что сейчас следователи-криминалисты исследуют еще 200 генотипов. Кроме того, до конца 2024 года из ростовского бюро СМЭ в бюро ДНР передадут еще 260 генотипов родственников. Следователи-криминалисты СК России 19 октября отмечают профессиональный праздник - День криминалистики.
https://ria.ru/20241008/naemniki-1976869849.html
https://ria.ru/20240926/sk-1974765491.html
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происшествия, донецкая народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Донецкие криминалисты за два года установили личности 130 погибших в ДНР

Донецкие криминалисты идентифицировали 130 погибших в ДНР в 2023 и 2024 годах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Следователи-криминалисты за 2023 и 2024 годы смогли идентифицировать личности 130 погибших в ДНР, рассказал РИА Новости в преддверии Дня криминалистики замруководителя отдела криминалистики СУ СК по республике Герман Горничар.
Работа проводится в регионе в рамках расследуемого в центральном аппарате СК России уголовного дела.
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В 2023 году в пресс-службе СК РФ сообщили РИА Новости о систематизации массива биологических материалов для создания базы данных ДНК и идентификации неопознанных тел в ДНР.
Как рассказал Горничар, для создания базы данных ДНК и идентификации неопознанных тел проведена большая работа. Сейчас каждое неустановленное тело подлежит обязательной геномной регистрации. В то же время при поступлении заявления родственников о безвестном исчезновении человека на территории ДНР у родных пропавшего отбирается буккальный эпителий (внутренней стороны щеки) и назначается молекулярно-генетическая экспертиза. В дальнейшем информация вносится в базу данных. Криминалист отметил, что благодаря новому оборудованию экспертам в большинстве случаев удается получать генотип даже из кости.
"В 2023 году на базе бюро судебно-медицинской экспертизы проведено исследование 300 генотипов (родственники предоставили свою кровь и буккальный эпителий для проверки), из них идентифицировано 100 генотипов от неустановленных трупов граждан. В 2024 году - 30 идентификаций из 500 проверенных генотипов", - сказал он.
Он также рассказал, что сейчас следователи-криминалисты исследуют еще 200 генотипов. Кроме того, до конца 2024 года из ростовского бюро СМЭ в бюро ДНР передадут еще 260 генотипов родственников.
Следователи-криминалисты СК России 19 октября отмечают профессиональный праздник - День криминалистики.
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