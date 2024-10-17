https://ria.ru/20241017/dnr-1978432495.html

Донецкие криминалисты за два года установили личности 130 погибших в ДНР

Донецкие криминалисты за два года установили личности 130 погибших в ДНР - РИА Новости, 17.10.2024

Донецкие криминалисты за два года установили личности 130 погибших в ДНР

Следователи-криминалисты за 2023 и 2024 годы смогли идентифицировать личности 130 погибших в ДНР, рассказал РИА Новости в преддверии Дня криминалистики... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T05:20

2024-10-17T05:20

2024-10-17T05:20

происшествия

донецкая народная республика

россия

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Следователи-криминалисты за 2023 и 2024 годы смогли идентифицировать личности 130 погибших в ДНР, рассказал РИА Новости в преддверии Дня криминалистики замруководителя отдела криминалистики СУ СК по республике Герман Горничар. Работа проводится в регионе в рамках расследуемого в центральном аппарате СК России уголовного дела. В 2023 году в пресс-службе СК РФ сообщили РИА Новости о систематизации массива биологических материалов для создания базы данных ДНК и идентификации неопознанных тел в ДНР. Как рассказал Горничар, для создания базы данных ДНК и идентификации неопознанных тел проведена большая работа. Сейчас каждое неустановленное тело подлежит обязательной геномной регистрации. В то же время при поступлении заявления родственников о безвестном исчезновении человека на территории ДНР у родных пропавшего отбирается буккальный эпителий (внутренней стороны щеки) и назначается молекулярно-генетическая экспертиза. В дальнейшем информация вносится в базу данных. Криминалист отметил, что благодаря новому оборудованию экспертам в большинстве случаев удается получать генотип даже из кости. "В 2023 году на базе бюро судебно-медицинской экспертизы проведено исследование 300 генотипов (родственники предоставили свою кровь и буккальный эпителий для проверки), из них идентифицировано 100 генотипов от неустановленных трупов граждан. В 2024 году - 30 идентификаций из 500 проверенных генотипов", - сказал он. Он также рассказал, что сейчас следователи-криминалисты исследуют еще 200 генотипов. Кроме того, до конца 2024 года из ростовского бюро СМЭ в бюро ДНР передадут еще 260 генотипов родственников. Следователи-криминалисты СК России 19 октября отмечают профессиональный праздник - День криминалистики.

https://ria.ru/20241008/naemniki-1976869849.html

https://ria.ru/20240926/sk-1974765491.html

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происшествия, донецкая народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф)