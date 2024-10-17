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Десантники группы "Днепр" уничтожили два дрона ВСУ над Херсонской областью
Десантники группы "Днепр" уничтожили два дрона ВСУ над Херсонской областью - РИА Новости, 17.10.2024
Десантники группы "Днепр" уничтожили два дрона ВСУ над Херсонской областью
Расчет зенитного ракетного комплекса "Оса - АКМ" десантников группировки войск "Днепр" в ходе боевой работы уничтожил над Херсонской областью два... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T05:23
2024-10-17T05:23
2024-10-17T05:24
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 17 окт - РИА Новости. Расчет зенитного ракетного комплекса "Оса - АКМ" десантников группировки войск "Днепр" в ходе боевой работы уничтожил над Херсонской областью два разведывательных беспилотника украинской армии, сообщили журналистам в Минобороны России. "Расчет зенитного ракетного комплекса "Оса - АКМ" ВДВ группировки войск "Днепр" в ходе боевой работы уничтожил два разведывательных беспилотника ВСУ на херсонском направлении", - сообщили в оборонном ведомстве. Расчет ЗРК "Оса" зенитного ракетного полка гвардейского десантно-штурмового соединения несет круглосуточное дежурство в своей зоне ответственности и выполняет задачи по воздушному прикрытию командных пунктов и артиллерии соединения ВДВ на левом берегу Днепра. В ходе боевой работы расчёт уничтожает беспилотники ВСУ, которые проводят аэроразведку. Специфика оборудования зенитного ракетного комплекса "Оса" позволяет обнаруживать и уничтожать малогабаритные разведывательные беспилотные летательные аппараты противника на дистанции более 10 километров. ЗРК "Оса" хорошо себя зарекомендовал как в плане работы по малоразмерным летательным аппаратам, таким как "Фурия" и "Лелека", так и по более значимым воздушным целям.
https://ria.ru/20241017/syrskiy-1978428090.html
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безопасность, херсонская область , россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины
Десантники группы "Днепр" уничтожили два дрона ВСУ над Херсонской областью
Расчет ЗРК "Оса-АКС" уничтожил два БПЛА ВСУ над Херсонской областью
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 17 окт - РИА Новости. Расчет зенитного ракетного комплекса "Оса - АКМ" десантников группировки войск "Днепр" в ходе боевой работы уничтожил над Херсонской областью два разведывательных беспилотника украинской армии, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Расчет зенитного ракетного комплекса "Оса - АКМ" ВДВ
группировки войск "Днепр" в ходе боевой работы уничтожил два разведывательных беспилотника ВСУ
на херсонском направлении", - сообщили в оборонном ведомстве.
Расчет ЗРК "Оса" зенитного ракетного полка гвардейского десантно-штурмового соединения несет круглосуточное дежурство в своей зоне ответственности и выполняет задачи по воздушному прикрытию командных пунктов и артиллерии соединения ВДВ на левом берегу Днепра.
В ходе боевой работы расчёт уничтожает беспилотники ВСУ, которые проводят аэроразведку. Специфика оборудования зенитного ракетного комплекса "Оса" позволяет обнаруживать и уничтожать малогабаритные разведывательные беспилотные летательные аппараты противника на дистанции более 10 километров.
ЗРК "Оса" хорошо себя зарекомендовал как в плане работы по малоразмерным летательным аппаратам, таким как "Фурия" и "Лелека", так и по более значимым воздушным целям.