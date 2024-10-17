https://ria.ru/20241017/delo-1978519912.html

СК завел дело после гибели трех проходчиков на руднике на Камчатке

СК завел дело после гибели трех проходчиков на руднике на Камчатке - РИА Новости, 17.10.2024

СК завел дело после гибели трех проходчиков на руднике на Камчатке

Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности по факту гибели трех проходчиков на руднике "Кумроч", сообщила РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T14:39

2024-10-17T14:39

2024-10-17T14:47

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 окт – РИА Новости. Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности по факту гибели трех проходчиков на руднике "Кумроч", сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ."Усть-Камчатским межрайонным следственным отделом СКР по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности на руднике "Кумроч" в Усть-Камчатском районе, в результате чего трое мужчин погибли во время производства работ (ч. 3 ст. 217 УК РФ)", - говорится в релизе.Тем временем пресс-служба прокуратуры Камчатского края сообщила, что ведомство "проверит соблюдение техники безопасности при производстве работ, а также правил охраны труда на предприятии".Ранее министр по ЧС региона Сергей Лебедев сообщил, что в штреке №3 рудника АО "Быстринская горная компания Кумроч" произошло обрушение породы. Из-под завалов достали тела троих горняков. На территории Усть-Камчатского района введён локальный режим повышенной готовности.

https://ria.ru/20240401/gornyak-1937204827.html

https://ria.ru/20240326/gornyak-1935937764.html

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следственный комитет россии (ск рф), камчатка, происшествия, камчатский край, россия, усть-камчатский район, сергей лебедев