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В МИД призвали мировое сообщество осудить нападки Киева на УПЦ - РИА Новости, 17.10.2024
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Религия
 
17:20 17.10.2024 (обновлено: 18:05 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/cherkassy-1978563855.html
В МИД призвали мировое сообщество осудить нападки Киева на УПЦ
В МИД призвали мировое сообщество осудить нападки Киева на УПЦ - РИА Новости, 17.10.2024
В МИД призвали мировое сообщество осудить нападки Киева на УПЦ
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в комментарии на сайте ведомства назвала захват собора в Черкассах очередным преступлением украинских... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T17:20
2024-10-17T18:05
религия
россия
украина
ситуация вокруг упц
черкассы
мария захарова
украинская православная церковь
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в комментарии на сайте ведомства назвала захват собора в Черкассах очередным преступлением украинских неонацистов и призвала международное сообщество осудить действия Киева."Украинские неонацисты совершили сегодня очередное преступное деяние против канонической Украинской православной церкви — на этот раз рейдерский захват Архангело-Михайловского собора, самого крупного храма УПЦ в стране, расположенного в Черкассах", — заявила она.Захарова отметила, что захватчики открыли стрельбу по мирным прихожанам, в том числе женщинам, детям, пожилым людям, применили перцовые баллончики и выгнали верующих со службы. В результате пострадал и попал в больницу митрополит Черкасский и Каневский Феодосий."По-прежнему преступно молчат профильные правозащитные институты и механизмы: Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и специальный докладчик Совета ООН по правам человека по вопросу о свободе религии или убеждений, Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека и личный представитель действующего председательства ОБСЕ по борьбе с нетерпимостью и дискриминацией, в том числе христиан. Такое попустительство преступлениям киевских неонацистов, захватывающих православные храмы, устраивающих гонения против верующих вплоть до физических расправ, подвергающих нападкам священнослужителей, воспринимается режимом Зеленского как поощрение совершаемых им варварских действий", — добавила дипломат.Поэтому МИД в очередной раз потребовал от международных правозащитных структур заняться своими прямыми обязанностями.&quot;Российская сторона, в свою очередь, продолжает сбор фактов вопиющих преступлений киевского режима, в том числе против Украинской православной церкви. &lt;…&gt; Настоятельно призываем международное сообщество осудить кощунственную войну киевского режима с Украинской православной церковью&quot;, — заключила Захарова.Минувшей ночью в Архангело-Михайловский собор во время службы ворвались около сотни человек в масках. По информации Союза православных журналистов, нападавшие стреляли в прихожан и распыляли перцовые баллончики, а также похитили казну, документы, компьютеры и иконы. Ночью верующим удалось отстоять собор, но утром рейдеры предприняли вторую попытку штурма и все же захватили его. Полиция при этом не вмешивалась в происходящее.Ситуация вокруг УПЦВ последние годы украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь — крупнейшую общину верующих в стране. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины силой захватила сотни храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.В конце сентября на Украине вступил в силу закон о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с Россией, который позволяет запретить УПЦ. А на этой неделе украинское правительство утвердило юридические процедуры по дальнейшему преследованию канонической церкви. Речь идет об утверждении порядка "проведения исследования относительно наличия признаков аффилированности" религиозных организаций с Русской православной церковью. Теперь, если Госслужба по вопросам этнополитики и свободы совести найдет такие признаки, она вынесет предписание, за неисполнение которого последует судебный иск о прекращении деятельности религиозной организации.
https://ria.ru/20241009/upts-1977303791.html
https://ria.ru/20241017/upts-1978467119.html
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Кадры нападения на храм УПЦ в Черкассах
Захватчики храма УПЦ в Черкассах открыли стрельбу по прихожанам и применили перцовые баллончики, следует из видео, опубликованного выехавшим из страны депутатом Верховной рады Артемом Дмитруком.
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россия, украина, ситуация вокруг упц, черкассы, мария захарова, украинская православная церковь, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Религия, Россия, Украина, Ситуация вокруг УПЦ, Черкассы, Мария Захарова, Украинская православная церковь, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
В МИД призвали мировое сообщество осудить нападки Киева на УПЦ

Захарова: захват храма УПЦ в Черкассах стал очередным преступлением укронацистов

© СоцсетиПопытка захвата Михайловского кафедрального собора УПЦ в Черкассах, Украина. Кадр видео
Попытка захвата Михайловского кафедрального собора УПЦ в Черкассах, Украина. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Соцсети
Попытка захвата Михайловского кафедрального собора УПЦ в Черкассах, Украина. Кадр видео
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в комментарии на сайте ведомства назвала захват собора в Черкассах очередным преступлением украинских неонацистов и призвала международное сообщество осудить действия Киева.
"Украинские неонацисты совершили сегодня очередное преступное деяние против канонической Украинской православной церкви — на этот раз рейдерский захват Архангело-Михайловского собора, самого крупного храма УПЦ в стране, расположенного в Черкассах", — заявила она.
Захарова отметила, что захватчики открыли стрельбу по мирным прихожанам, в том числе женщинам, детям, пожилым людям, применили перцовые баллончики и выгнали верующих со службы. В результате пострадал и попал в больницу митрополит Черкасский и Каневский Феодосий.
"По-прежнему преступно молчат профильные правозащитные институты и механизмы: Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и специальный докладчик Совета ООН по правам человека по вопросу о свободе религии или убеждений, Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека и личный представитель действующего председательства ОБСЕ по борьбе с нетерпимостью и дискриминацией, в том числе христиан. Такое попустительство преступлениям киевских неонацистов, захватывающих православные храмы, устраивающих гонения против верующих вплоть до физических расправ, подвергающих нападкам священнослужителей, воспринимается режимом Зеленского как поощрение совершаемых им варварских действий", — добавила дипломат.
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Поэтому МИД в очередной раз потребовал от международных правозащитных структур заняться своими прямыми обязанностями.
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"Российская сторона, в свою очередь, продолжает сбор фактов вопиющих преступлений киевского режима, в том числе против Украинской православной церкви. <…> Настоятельно призываем международное сообщество осудить кощунственную войну киевского режима с Украинской православной церковью", — заключила Захарова.

Минувшей ночью в Архангело-Михайловский собор во время службы ворвались около сотни человек в масках. По информации Союза православных журналистов, нападавшие стреляли в прихожан и распыляли перцовые баллончики, а также похитили казну, документы, компьютеры и иконы. Ночью верующим удалось отстоять собор, но утром рейдеры предприняли вторую попытку штурма и все же захватили его. Полиция при этом не вмешивалась в происходящее.
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Ситуация вокруг УПЦ

В последние годы украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь — крупнейшую общину верующих в стране. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины силой захватила сотни храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
В конце сентября на Украине вступил в силу закон о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с Россией, который позволяет запретить УПЦ. А на этой неделе украинское правительство утвердило юридические процедуры по дальнейшему преследованию канонической церкви. Речь идет об утверждении порядка "проведения исследования относительно наличия признаков аффилированности" религиозных организаций с Русской православной церковью. Теперь, если Госслужба по вопросам этнополитики и свободы совести найдет такие признаки, она вынесет предписание, за неисполнение которого последует судебный иск о прекращении деятельности религиозной организации.
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