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Настоятель храма в Челябинской области убил местного жителя при самообороне
Настоятель храма в Челябинской области убил местного жителя при самообороне - РИА Новости, 17.10.2024
Настоятель храма в Челябинской области убил местного жителя при самообороне
Секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков сообщил РИА Новости, что, по предварительной информации, настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T14:21
2024-10-17T14:21
2024-10-17T16:05
игорь шестаков
игорь ефремов
челябинская область
происшествия
религия
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков сообщил РИА Новости, что, по предварительной информации, настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери села Губернское отец Игорь Ефремов убил местного жителя, обороняясь от него, ведется следствие, священник запрещен в служении. "По предварительной информации, в ночь с 14 на 15 октября к настоятелю храма Тихвинской иконы Божией Матери отцу Игорю Ефремову в дом пришел знакомый односельчанин. В результате общения, которое, к огромному сожалению, проходило за рюмкой алкоголя, односельчанин сначала начал угрожать священнику, потом схватил нож. Отец Игорь, обороняясь, этим же ножом нанес ему ранение, которое оказалось смертельным. Сейчас ведутся следственные действия, ждем результатов. Когда стало известно о случившемся, согласно канонам, отец Игорь был запрещен в священнослужении", - сказал Шестаков. По его словам, после получения результатов следствия, состоится церковный суд. "Эта ситуация – ужасная трагедия. Отцу Игорю 60 лет, у него взрослые дети, он всегда характеризовался как очень добрый и положительный человек, никогда не имел ни взысканий, ни нареканий", - заключил собеседник агентства.
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игорь шестаков, игорь ефремов, челябинская область, происшествия
Игорь Шестаков, Игорь Ефремов, Челябинская область, Происшествия, Религия
Настоятель храма в Челябинской области убил местного жителя при самообороне
Настоятель храма в Челябинской области убил местного жителя, защищаясь от него
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков сообщил РИА Новости, что, по предварительной информации, настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери села Губернское отец Игорь Ефремов убил местного жителя, обороняясь от него, ведется следствие, священник запрещен в служении.
"По предварительной информации, в ночь с 14 на 15 октября к настоятелю храма Тихвинской иконы Божией Матери отцу Игорю Ефремову в дом пришел знакомый односельчанин. В результате общения, которое, к огромному сожалению, проходило за рюмкой алкоголя, односельчанин сначала начал угрожать священнику, потом схватил нож. Отец Игорь, обороняясь, этим же ножом нанес ему ранение, которое оказалось смертельным. Сейчас ведутся следственные действия, ждем результатов. Когда стало известно о случившемся, согласно канонам, отец Игорь был запрещен в священнослужении", - сказал Шестаков.
По его словам, после получения результатов следствия, состоится церковный суд.
"Эта ситуация – ужасная трагедия. Отцу Игорю 60 лет, у него взрослые дети, он всегда характеризовался как очень добрый и положительный человек, никогда не имел ни взысканий, ни нареканий", - заключил собеседник агентства.