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Задержанная врач Буянова не нарушала меру пресечения, заявил адвокат - РИА Новости, 17.10.2024
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07:41 17.10.2024 (обновлено: 09:50 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/buyanova-1978439584.html
Задержанная врач Буянова не нарушала меру пресечения, заявил адвокат
Задержанная врач Буянова не нарушала меру пресечения, заявил адвокат - РИА Новости, 17.10.2024
Задержанная врач Буянова не нарушала меру пресечения, заявил адвокат
Врач-педиатр Надежда Буянова, обвиняемая в распространении фейков о российской армии, не нарушала меры пресечения в виде запрета определенных действий, она... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T07:41
2024-10-17T09:50
происшествия
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Врач-педиатр Надежда Буянова, обвиняемая в распространении фейков о российской армии, не нарушала меры пресечения в виде запрета определенных действий, она уезжала в другую область, чтобы встретиться с родственниками, это не было запрещено, рассказал РИА Новости адвокат обвиняемой Оскар Черджиев.Буяновой вменяют часть вторую статьи 207.3 УК России (публичное распространение по политическим, идеологическим мотивам заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России). Согласно судебным документам, которые есть в распоряжении РИА Новости, Буянова нарушила ранее избранную ей меру пресечения. При розыске сотрудники правоохранительных органов обнаружили ее вблизи границы Российской Федерации с иностранным государством со значительной суммой денег при себе. Однако Черджиев опроверг эту версию. Он уточнил, что под иностранным государством подразумевается Белоруссия."На границе ее никто не обнаружил, тогда бы ее задержали при переходе границы. Она действительно находилась в соседней с Москвой области, не так далеко отсюда (от Москвы. — Прим. ред.), при ней, возможно, находились денежные средства, это не отрицается, при каждом человеке есть деньги для того, чтобы ими пользоваться, и нельзя сказать, что эта сумма настолько значительная, чтобы делать какие-то выводы", — сказал Черджиев агентству.По словам адвоката, его подзащитная поехала в другую область для встречи с родственниками. Он пояснил, что запрет действий, ранее назначенный Буяновой, не подразумевал запрета на передвижения,"Она имела право передвигаться и по России, и по миру. Об этом прямо указано в постановлении суда", — уточнил защитник.Согласно материалам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, врачу до отправки в СИЗО было запрещено следующее: общаться с лицами, являющимися свидетелями по данному делу, а также с их представителями и иными участниками уголовного судопроизводства по этому уголовному делу, кроме защитников, следователей, прокурора; отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; использовать средства связи и интернет.Адвокат также считает, что объявление в розыск его подзащитной является незаконным."У нас закончилась стадия предварительного расследования, и мы приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. &lt;…&gt; На тот момент ознакомление только началось, и был составлен график по дням, в любой из них она имела право приходить и знакомиться, со мной вместе или раздельно от меня, необязательно каждый день. Соответственно, нет никаких оснований считать, что она нарушила меру пресечения, что хотела скрыться, что не явилась по вызову следствия. Не было никаких повесток, не было постановления о ее приводе", — добавил Черджиев.Он также сослался на уголовно-процессуальное законодательство, в соответствии с которым, если обвиняемый, находящийся на свободе, не является для ознакомления с материалами дела, следователь, после того, как защитник ознакомился с ними, направляет дело прокурору.Защитник утверждает, что при рассмотрении ходатайства об ужесточении меры пресечения Буяновой следствие не предоставило суду никаких доказательств. Однако суд решил отправить Буянову в СИЗО. В настоящее время ее уголовное дело рассматривается по существу.
https://ria.ru/20241015/rozysk-1978056720.html
https://ria.ru/20241014/sokolovskaya-1977875508.html
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происшествия
Происшествия
Задержанная врач Буянова не нарушала меру пресечения, заявил адвокат

Адвокат: задержанной у границы врачу Буяновой не запрещены поездки

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Врач-педиатр Надежда Буянова, обвиняемая в распространении фейков о российской армии, не нарушала меры пресечения в виде запрета определенных действий, она уезжала в другую область, чтобы встретиться с родственниками, это не было запрещено, рассказал РИА Новости адвокат обвиняемой Оскар Черджиев.
Буяновой вменяют часть вторую статьи 207.3 УК России (публичное распространение по политическим, идеологическим мотивам заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России). Согласно судебным документам, которые есть в распоряжении РИА Новости, Буянова нарушила ранее избранную ей меру пресечения. При розыске сотрудники правоохранительных органов обнаружили ее вблизи границы Российской Федерации с иностранным государством со значительной суммой денег при себе. Однако Черджиев опроверг эту версию. Он уточнил, что под иностранным государством подразумевается Белоруссия.
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"На границе ее никто не обнаружил, тогда бы ее задержали при переходе границы. Она действительно находилась в соседней с Москвой области, не так далеко отсюда (от Москвы. — Прим. ред.), при ней, возможно, находились денежные средства, это не отрицается, при каждом человеке есть деньги для того, чтобы ими пользоваться, и нельзя сказать, что эта сумма настолько значительная, чтобы делать какие-то выводы", — сказал Черджиев агентству.
По словам адвоката, его подзащитная поехала в другую область для встречи с родственниками. Он пояснил, что запрет действий, ранее назначенный Буяновой, не подразумевал запрета на передвижения,
"Она имела право передвигаться и по России, и по миру. Об этом прямо указано в постановлении суда", — уточнил защитник.
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Согласно материалам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, врачу до отправки в СИЗО было запрещено следующее: общаться с лицами, являющимися свидетелями по данному делу, а также с их представителями и иными участниками уголовного судопроизводства по этому уголовному делу, кроме защитников, следователей, прокурора; отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; использовать средства связи и интернет.
Адвокат также считает, что объявление в розыск его подзащитной является незаконным.
"У нас закончилась стадия предварительного расследования, и мы приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. <…> На тот момент ознакомление только началось, и был составлен график по дням, в любой из них она имела право приходить и знакомиться, со мной вместе или раздельно от меня, необязательно каждый день. Соответственно, нет никаких оснований считать, что она нарушила меру пресечения, что хотела скрыться, что не явилась по вызову следствия. Не было никаких повесток, не было постановления о ее приводе", — добавил Черджиев.
Он также сослался на уголовно-процессуальное законодательство, в соответствии с которым, если обвиняемый, находящийся на свободе, не является для ознакомления с материалами дела, следователь, после того, как защитник ознакомился с ними, направляет дело прокурору.
Защитник утверждает, что при рассмотрении ходатайства об ужесточении меры пресечения Буяновой следствие не предоставило суду никаких доказательств. Однако суд решил отправить Буянову в СИЗО. В настоящее время ее уголовное дело рассматривается по существу.
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