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Экс-главному внештатному наркологу Минздрава вынесли приговор
Экс-главному внештатному наркологу Минздрава вынесли приговор - РИА Новости, 17.10.2024
Экс-главному внештатному наркологу Минздрава вынесли приговор
Кузьминский суд Москвы приговорил к семи годам колонии бывшего главного внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна по делу о мошенничестве при закупке... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T10:48
2024-10-17T10:48
2024-10-17T11:21
россия
происшествия
евгений брюн
москва
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Кузьминский суд Москвы приговорил к семи годам колонии бывшего главного внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна по делу о мошенничестве при закупке тест-контейнеров, сообщили РИА Новости в суде."Брюн Евгений Алексеевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере), ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы", — сказала собеседница агентства.Накануне в прениях сторон прокурор просила назначить Брюну восемь лет колонии общего режима.
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россия, происшествия, евгений брюн, москва
Россия, Происшествия, Евгений Брюн, Москва
Экс-главному внештатному наркологу Минздрава вынесли приговор
Брюна приговорили к семи годам колонии за аферу с тест-контейнерами
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Кузьминский суд Москвы приговорил к семи годам колонии бывшего главного внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна по делу о мошенничестве при закупке тест-контейнеров, сообщили РИА Новости в суде.
"Брюн Евгений Алексеевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере), ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы", — сказала собеседница агентства.
Накануне в прениях сторон прокурор просила назначить Брюну восемь лет колонии общего режима.