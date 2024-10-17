Рейтинг@Mail.ru
Экс-главному внештатному наркологу Минздрава вынесли приговор - РИА Новости, 17.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:48 17.10.2024 (обновлено: 11:21 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/bryun-1978462348.html
Экс-главному внештатному наркологу Минздрава вынесли приговор
Экс-главному внештатному наркологу Минздрава вынесли приговор - РИА Новости, 17.10.2024
Экс-главному внештатному наркологу Минздрава вынесли приговор
Кузьминский суд Москвы приговорил к семи годам колонии бывшего главного внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна по делу о мошенничестве при закупке... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T10:48
2024-10-17T11:21
россия
происшествия
евгений брюн
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978466654_0:24:2794:1595_1920x0_80_0_0_b7fceb27121d1acb2539af5fb058ef70.jpg
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Кузьминский суд Москвы приговорил к семи годам колонии бывшего главного внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна по делу о мошенничестве при закупке тест-контейнеров, сообщили РИА Новости в суде."Брюн Евгений Алексеевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере), ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы", — сказала собеседница агентства.Накануне в прениях сторон прокурор просила назначить Брюну восемь лет колонии общего режима.
https://ria.ru/20240807/afera-1964543942.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978466654_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8bf1a01c5411aeabe1619fd8b70bc3e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, евгений брюн, москва
Россия, Происшествия, Евгений Брюн, Москва
Экс-главному внештатному наркологу Минздрава вынесли приговор

Брюна приговорили к семи годам колонии за аферу с тест-контейнерами

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкБывший главный нарколог Москвы Евгений Брюн во время оглашения приговора. 17 октября 2024
Бывший главный нарколог Москвы Евгений Брюн во время оглашения приговора. 17 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Бывший главный нарколог Москвы Евгений Брюн во время оглашения приговора. 17 октября 2024
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Кузьминский суд Москвы приговорил к семи годам колонии бывшего главного внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна по делу о мошенничестве при закупке тест-контейнеров, сообщили РИА Новости в суде.
"Брюн Евгений Алексеевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере), ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы", — сказала собеседница агентства.
Накануне в прениях сторон прокурор просила назначить Брюну восемь лет колонии общего режима.
Фигурант дела экс-замминистра обороны Булгакова Александр Михаленко в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Стали известны подробности аферы с сухпайками для армии
7 августа, 04:07
 
РоссияПроисшествияЕвгений БрюнМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала