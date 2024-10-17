https://ria.ru/20241017/bryun-1978462348.html

Экс-главному внештатному наркологу Минздрава вынесли приговор

Экс-главному внештатному наркологу Минздрава вынесли приговор - РИА Новости, 17.10.2024

Экс-главному внештатному наркологу Минздрава вынесли приговор

Кузьминский суд Москвы приговорил к семи годам колонии бывшего главного внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна по делу о мошенничестве при закупке... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T10:48

2024-10-17T10:48

2024-10-17T11:21

россия

происшествия

евгений брюн

москва

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Кузьминский суд Москвы приговорил к семи годам колонии бывшего главного внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна по делу о мошенничестве при закупке тест-контейнеров, сообщили РИА Новости в суде."Брюн Евгений Алексеевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере), ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы", — сказала собеседница агентства.Накануне в прениях сторон прокурор просила назначить Брюну восемь лет колонии общего режима.

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россия, происшествия, евгений брюн, москва