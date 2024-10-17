https://ria.ru/20241017/bryansk-1978560221.html
Студенты брянского университета собрали гуманитарный груз для бойцов СВО
Студенты брянского университета собрали гуманитарный груз для бойцов СВО - РИА Новости, 17.10.2024
Студенты брянского университета собрали гуманитарный груз для бойцов СВО
Студенты и преподаватели Брянского государственного университета имени Петровского собрали свыше 1 тонны гуманитарного груза для бойцов СВО, в посылках –... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T17:05
2024-10-17T17:05
2024-10-17T17:05
надежные люди
брянск
сво
помощь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978551151_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_f291af74a3107d73a2f96fb1bc633796.jpg
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Студенты и преподаватели Брянского государственного университета имени Петровского собрали свыше 1 тонны гуманитарного груза для бойцов СВО, в посылках – продукты, лекарства и теплые вещи, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия". "Активисты ассоциации волонтеров Брянского государственного университета имени академика И.Г. Петровского, профсоюзной организации студентов, совета студентов и аспирантов приняли участие в сборе и передаче очередной партии гуманитарной помощи в региональный центр добровольческих инициатив в рамках Всероссийской акции "Вузы для фронта!", – говорится в сообщении. В партии уточнили, что поддержку участникам специальной военной операции оказали преподаватели, студенты всех факультетов и сотрудники структурных подразделений вуза. В посылки для солдат общим весом более тонны вошли продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены, термобелье, нижнее белье, шерстяные носки, утепленные стельки и спальные мешки. "Каждая собранная вещь, каждая инициатива – это вклад в дело Победы, и Брянский госуниверситет становится частью, объединяющей студентов, преподавателей и сотрудников всей страны. Ценность акции не только в том, что за очень короткое время собирается большое количество необходимых вещей, но, прежде всего, в том, что ее участники учатся взаимопомощи, поддержке. Это вдохновляет и дает надежду, что вместе мы сможем преодолеть любые трудности", – отметил ректор БГУ Андрей Антюхов, цитату которого привели в пресс-службе. По словам ректора, как добавили в партии, каждый участник акции старался передать российским солдатам частичку душевной теплоты, чтобы защитники, добровольцы и мобилизованные почувствовали искреннюю поддержку, добро, тепло и уважение от своих соотечественников.
https://ria.ru/20241017/novgorod-1978478110.html
https://ria.ru/20241016/pomosch-1978411132.html
брянск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978551151_0:0:1068:800_1920x0_80_0_0_4f36f13717cea7c9cb08ecd49c030ab9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянск, сво, помощь
Надежные люди, Брянск, СВО, Помощь
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Студенты и преподаватели Брянского государственного университета имени Петровского собрали свыше 1 тонны гуманитарного груза для бойцов СВО, в посылках – продукты, лекарства и теплые вещи, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия".
"Активисты ассоциации волонтеров Брянского государственного университета имени академика И.Г. Петровского, профсоюзной организации студентов, совета студентов и аспирантов приняли участие в сборе и передаче очередной партии гуманитарной помощи в региональный центр добровольческих инициатив в рамках Всероссийской акции "Вузы для фронта!", – говорится в сообщении.
В партии уточнили, что поддержку участникам специальной военной операции оказали преподаватели, студенты всех факультетов и сотрудники структурных подразделений вуза.
В посылки для солдат общим весом более тонны вошли продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены, термобелье, нижнее белье, шерстяные носки, утепленные стельки и спальные мешки.
"Каждая собранная вещь, каждая инициатива – это вклад в дело Победы, и Брянский госуниверситет становится частью, объединяющей студентов, преподавателей и сотрудников всей страны. Ценность акции не только в том, что за очень короткое время собирается большое количество необходимых вещей, но, прежде всего, в том, что ее участники учатся взаимопомощи, поддержке. Это вдохновляет и дает надежду, что вместе мы сможем преодолеть любые трудности", – отметил ректор БГУ Андрей Антюхов, цитату которого привели в пресс-службе.
По словам ректора, как добавили в партии, каждый участник акции старался передать российским солдатам частичку душевной теплоты, чтобы защитники, добровольцы и мобилизованные почувствовали искреннюю поддержку, добро, тепло и уважение от своих соотечественников.