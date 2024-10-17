https://ria.ru/20241017/bryansk-1978560221.html

Студенты брянского университета собрали гуманитарный груз для бойцов СВО

Студенты брянского университета собрали гуманитарный груз для бойцов СВО - РИА Новости, 17.10.2024

Студенты брянского университета собрали гуманитарный груз для бойцов СВО

Студенты и преподаватели Брянского государственного университета имени Петровского собрали свыше 1 тонны гуманитарного груза для бойцов СВО, в посылках –... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T17:05

2024-10-17T17:05

2024-10-17T17:05

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Студенты и преподаватели Брянского государственного университета имени Петровского собрали свыше 1 тонны гуманитарного груза для бойцов СВО, в посылках – продукты, лекарства и теплые вещи, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия". "Активисты ассоциации волонтеров Брянского государственного университета имени академика И.Г. Петровского, профсоюзной организации студентов, совета студентов и аспирантов приняли участие в сборе и передаче очередной партии гуманитарной помощи в региональный центр добровольческих инициатив в рамках Всероссийской акции "Вузы для фронта!", – говорится в сообщении. В партии уточнили, что поддержку участникам специальной военной операции оказали преподаватели, студенты всех факультетов и сотрудники структурных подразделений вуза. В посылки для солдат общим весом более тонны вошли продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены, термобелье, нижнее белье, шерстяные носки, утепленные стельки и спальные мешки. "Каждая собранная вещь, каждая инициатива – это вклад в дело Победы, и Брянский госуниверситет становится частью, объединяющей студентов, преподавателей и сотрудников всей страны. Ценность акции не только в том, что за очень короткое время собирается большое количество необходимых вещей, но, прежде всего, в том, что ее участники учатся взаимопомощи, поддержке. Это вдохновляет и дает надежду, что вместе мы сможем преодолеть любые трудности", – отметил ректор БГУ Андрей Антюхов, цитату которого привели в пресс-службе. По словам ректора, как добавили в партии, каждый участник акции старался передать российским солдатам частичку душевной теплоты, чтобы защитники, добровольцы и мобилизованные почувствовали искреннюю поддержку, добро, тепло и уважение от своих соотечественников.

https://ria.ru/20241017/novgorod-1978478110.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянск, сво, помощь