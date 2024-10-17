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Студенты брянского университета собрали гуманитарный груз для бойцов СВО - РИА Новости, 17.10.2024
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Надежные люди
 
17:05 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/bryansk-1978560221.html
Студенты брянского университета собрали гуманитарный груз для бойцов СВО
Студенты брянского университета собрали гуманитарный груз для бойцов СВО - РИА Новости, 17.10.2024
Студенты брянского университета собрали гуманитарный груз для бойцов СВО
Студенты и преподаватели Брянского государственного университета имени Петровского собрали свыше 1 тонны гуманитарного груза для бойцов СВО, в посылках –... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T17:05
2024-10-17T17:05
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Студенты и преподаватели Брянского государственного университета имени Петровского собрали свыше 1 тонны гуманитарного груза для бойцов СВО, в посылках – продукты, лекарства и теплые вещи, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия". "Активисты ассоциации волонтеров Брянского государственного университета имени академика И.Г. Петровского, профсоюзной организации студентов, совета студентов и аспирантов приняли участие в сборе и передаче очередной партии гуманитарной помощи в региональный центр добровольческих инициатив в рамках Всероссийской акции "Вузы для фронта!", – говорится в сообщении. В партии уточнили, что поддержку участникам специальной военной операции оказали преподаватели, студенты всех факультетов и сотрудники структурных подразделений вуза. В посылки для солдат общим весом более тонны вошли продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены, термобелье, нижнее белье, шерстяные носки, утепленные стельки и спальные мешки. "Каждая собранная вещь, каждая инициатива – это вклад в дело Победы, и Брянский госуниверситет становится частью, объединяющей студентов, преподавателей и сотрудников всей страны. Ценность акции не только в том, что за очень короткое время собирается большое количество необходимых вещей, но, прежде всего, в том, что ее участники учатся взаимопомощи, поддержке. Это вдохновляет и дает надежду, что вместе мы сможем преодолеть любые трудности", – отметил ректор БГУ Андрей Антюхов, цитату которого привели в пресс-службе. По словам ректора, как добавили в партии, каждый участник акции старался передать российским солдатам частичку душевной теплоты, чтобы защитники, добровольцы и мобилизованные почувствовали искреннюю поддержку, добро, тепло и уважение от своих соотечественников.
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брянск, сво, помощь
Надежные люди, Брянск, СВО, Помощь

Студенты брянского университета собрали гуманитарный груз для бойцов СВО

© Фото предоставлено Брянским государственным университетом имени академика И.Г. ПетровскогоСтуденты Брянского государственного университета
Студенты Брянского государственного университета - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Фото предоставлено Брянским государственным университетом имени академика И.Г. Петровского
Студенты Брянского государственного университета
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Студенты и преподаватели Брянского государственного университета имени Петровского собрали свыше 1 тонны гуманитарного груза для бойцов СВО, в посылках – продукты, лекарства и теплые вещи, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия".
"Активисты ассоциации волонтеров Брянского государственного университета имени академика И.Г. Петровского, профсоюзной организации студентов, совета студентов и аспирантов приняли участие в сборе и передаче очередной партии гуманитарной помощи в региональный центр добровольческих инициатив в рамках Всероссийской акции "Вузы для фронта!", – говорится в сообщении.
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В партии уточнили, что поддержку участникам специальной военной операции оказали преподаватели, студенты всех факультетов и сотрудники структурных подразделений вуза.
В посылки для солдат общим весом более тонны вошли продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены, термобелье, нижнее белье, шерстяные носки, утепленные стельки и спальные мешки.
"Каждая собранная вещь, каждая инициатива – это вклад в дело Победы, и Брянский госуниверситет становится частью, объединяющей студентов, преподавателей и сотрудников всей страны. Ценность акции не только в том, что за очень короткое время собирается большое количество необходимых вещей, но, прежде всего, в том, что ее участники учатся взаимопомощи, поддержке. Это вдохновляет и дает надежду, что вместе мы сможем преодолеть любые трудности", – отметил ректор БГУ Андрей Антюхов, цитату которого привели в пресс-службе.
По словам ректора, как добавили в партии, каждый участник акции старался передать российским солдатам частичку душевной теплоты, чтобы защитники, добровольцы и мобилизованные почувствовали искреннюю поддержку, добро, тепло и уважение от своих соотечественников.
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