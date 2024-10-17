https://ria.ru/20241017/bryansk-1978510435.html

Над Брянской областью уничтожили четыре беспилотника ВСУ

Над Брянской областью уничтожили четыре беспилотника ВСУ - РИА Новости, 17.10.2024

Над Брянской областью уничтожили четыре беспилотника ВСУ

Над территорией Брянской области силами ПВО уничтожены четыре беспилотника самолетного типа, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T14:02

2024-10-17T14:02

2024-10-17T14:07

специальная военная операция на украине

безопасность

брянская область

россия

александр богомаз

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Над территорией Брянской области силами ПВО уничтожены четыре беспилотника самолетного типа, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. "Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены четыре БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО", - написал он.

https://ria.ru/20241013/bpla-1977796908.html

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безопасность, брянская область, россия, александр богомаз