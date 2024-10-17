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Над Брянской областью уничтожили четыре беспилотника ВСУ - РИА Новости, 17.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:02 17.10.2024 (обновлено: 14:07 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/bryansk-1978510435.html
Над Брянской областью уничтожили четыре беспилотника ВСУ
Над Брянской областью уничтожили четыре беспилотника ВСУ - РИА Новости, 17.10.2024
Над Брянской областью уничтожили четыре беспилотника ВСУ
Над территорией Брянской области силами ПВО уничтожены четыре беспилотника самолетного типа, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T14:02
2024-10-17T14:07
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
россия
александр богомаз
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Над территорией Брянской области силами ПВО уничтожены четыре беспилотника самолетного типа, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. "Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены четыре БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО", - написал он.
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брянская область
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безопасность, брянская область, россия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Россия, Александр Богомаз
Над Брянской областью уничтожили четыре беспилотника ВСУ

Богомаз: над Брянской областью уничтожили четыре беспилотника самолетного типа

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Над территорией Брянской области силами ПВО уничтожены четыре беспилотника самолетного типа, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
"Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены четыре БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО", - написал он.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБрянская областьРоссияАлександр Богомаз
 
 
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