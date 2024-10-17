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Бывшего главного внештатного нарколога Минздрава Брюна взяли под стражу - РИА Новости, 17.10.2024
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11:18 17.10.2024 (обновлено: 11:32 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/brjun-1978466033.html
Бывшего главного внештатного нарколога Минздрава Брюна взяли под стражу
Бывшего главного внештатного нарколога Минздрава Брюна взяли под стражу - РИА Новости, 17.10.2024
Бывшего главного внештатного нарколога Минздрава Брюна взяли под стражу
Бывший главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн взят под стражу после приговора, сообщили РИА Новости в Кузьминском суде Москвы. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T11:18
2024-10-17T11:32
происшествия
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Бывший главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн взят под стражу после приговора, сообщили РИА Новости в Кузьминском суде Москвы. "Всем подсудимым изменена мера пресечения на заключение под стражу", - сказала собеседница агентства. В четверг Кузьминский суд Москвы приговорил Брюна к семи годам колонии общего режима со штрафом 850 тысяч рублей по делу о мошенничестве. Он находился под домашним арестом. Остальные фигуранты получили сроки от 4 до 7 лет лишения свободы со штрафами до 1,5 миллионов рублей.
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происшествия, москва, евгений брюн
Происшествия, Москва, Евгений Брюн
Бывшего главного внештатного нарколога Минздрава Брюна взяли под стражу

Экс-главного внештатного нарколога Минздрава Брюна взяли под стражу в зале суда

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкБывший главный нарколог Москвы Евгений Брюн на заседании в Кузьминском суде Москвы. 17 октября 2024
Бывший главный нарколог Москвы Евгений Брюн на заседании в Кузьминском суде Москвы. 17 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Бывший главный нарколог Москвы Евгений Брюн на заседании в Кузьминском суде Москвы. 17 октября 2024
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Бывший главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн взят под стражу после приговора, сообщили РИА Новости в Кузьминском суде Москвы.
"Всем подсудимым изменена мера пресечения на заключение под стражу", - сказала собеседница агентства.
В четверг Кузьминский суд Москвы приговорил Брюна к семи годам колонии общего режима со штрафом 850 тысяч рублей по делу о мошенничестве. Он находился под домашним арестом.
Остальные фигуранты получили сроки от 4 до 7 лет лишения свободы со штрафами до 1,5 миллионов рублей.
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