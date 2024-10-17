https://ria.ru/20241017/brjun-1978466033.html

Бывшего главного внештатного нарколога Минздрава Брюна взяли под стражу

Бывшего главного внештатного нарколога Минздрава Брюна взяли под стражу - РИА Новости, 17.10.2024

Бывшего главного внештатного нарколога Минздрава Брюна взяли под стражу

Бывший главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн взят под стражу после приговора, сообщили РИА Новости в Кузьминском суде Москвы. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T11:18

2024-10-17T11:18

2024-10-17T11:32

происшествия

москва

евгений брюн

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Бывший главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн взят под стражу после приговора, сообщили РИА Новости в Кузьминском суде Москвы. "Всем подсудимым изменена мера пресечения на заключение под стражу", - сказала собеседница агентства. В четверг Кузьминский суд Москвы приговорил Брюна к семи годам колонии общего режима со штрафом 850 тысяч рублей по делу о мошенничестве. Он находился под домашним арестом. Остальные фигуранты получили сроки от 4 до 7 лет лишения свободы со штрафами до 1,5 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240811/komi-1965518919.html

москва

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, евгений брюн