https://ria.ru/20241017/briks-1978519662.html
Эксперт: БРИКС добьется превосходства над странами "золотого миллиарда"
Эксперт: БРИКС добьется превосходства над странами "золотого миллиарда" - РИА Новости, 17.10.2024
Эксперт: БРИКС добьется превосходства над странами "золотого миллиарда"
БРИКС может добиться превосходства над странами "золотого миллиарда" уже к 2030 году, заявил ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T14:37
2024-10-17T14:37
2024-10-17T14:37
виктор садовничий
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1978032135_0:140:3144:1909_1920x0_80_0_0_57f381d7a8564479829e5a8f10f7f923.jpg
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. БРИКС может добиться превосходства над странами "золотого миллиарда" уже к 2030 году, заявил ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий. "Мы показываем и доказываем, что БРИКС как авангард формирования нового миропорядка имеет все возможности добиться превосходства над странами "золотого миллиарда" уже к 2030 году – в экономической, идеологической, образовательной и даже технологической сферах", - сказал Садовничий на Форуме ректоров университетов стран БРИКС. Он отметил, что проведенный анализ и прогнозные исследования, основанные на математическом моделировании, свидетельствуют, что при согласованных действиях стран, входящих в объединение БРИКС, их проблемы могут быть решены. "В этой связи особую роль играет налаживание стратегически управляемого взаимодействия в науке, технологическом развитии и подготовке кадров. Именно в этой сфере БРИКС может ждать наибольший, стратегический успех – для всего миропорядка", - рассказал ректор МГУ, добавив, что сегодня страны БРИКС формируют наиболее крупный, динамичный и самый перспективный сегмент мирового пространства.
https://ria.ru/20240711/briks-1958996316.html
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виктор садовничий, брикс
Эксперт: БРИКС добьется превосходства над странами "золотого миллиарда"
Садовничий: БРИКС может добиться превосходства над странами "золотого миллиарда"
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. БРИКС может добиться превосходства над странами "золотого миллиарда" уже к 2030 году, заявил ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий.
"Мы показываем и доказываем, что БРИКС как авангард формирования нового миропорядка имеет все возможности добиться превосходства над странами "золотого миллиарда" уже к 2030 году – в экономической, идеологической, образовательной и даже технологической сферах", - сказал Садовничий на Форуме ректоров университетов стран БРИКС.
Он отметил, что проведенный анализ и прогнозные исследования, основанные на математическом моделировании, свидетельствуют, что при согласованных действиях стран, входящих в объединение БРИКС, их проблемы могут быть решены.
"В этой связи особую роль играет налаживание стратегически управляемого взаимодействия в науке, технологическом развитии и подготовке кадров. Именно в этой сфере БРИКС может ждать наибольший, стратегический успех – для всего миропорядка", - рассказал ректор МГУ, добавив, что сегодня страны БРИКС формируют наиболее крупный, динамичный и самый перспективный сегмент мирового пространства.