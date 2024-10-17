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Эксперт: БРИКС добьется превосходства над странами "золотого миллиарда" - РИА Новости, 17.10.2024
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14:37 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/briks-1978519662.html
Эксперт: БРИКС добьется превосходства над странами "золотого миллиарда"
Эксперт: БРИКС добьется превосходства над странами "золотого миллиарда" - РИА Новости, 17.10.2024
Эксперт: БРИКС добьется превосходства над странами "золотого миллиарда"
БРИКС может добиться превосходства над странами "золотого миллиарда" уже к 2030 году, заявил ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T14:37
2024-10-17T14:37
виктор садовничий
брикс
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. БРИКС может добиться превосходства над странами "золотого миллиарда" уже к 2030 году, заявил ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий. "Мы показываем и доказываем, что БРИКС как авангард формирования нового миропорядка имеет все возможности добиться превосходства над странами "золотого миллиарда" уже к 2030 году – в экономической, идеологической, образовательной и даже технологической сферах", - сказал Садовничий на Форуме ректоров университетов стран БРИКС. Он отметил, что проведенный анализ и прогнозные исследования, основанные на математическом моделировании, свидетельствуют, что при согласованных действиях стран, входящих в объединение БРИКС, их проблемы могут быть решены. "В этой связи особую роль играет налаживание стратегически управляемого взаимодействия в науке, технологическом развитии и подготовке кадров. Именно в этой сфере БРИКС может ждать наибольший, стратегический успех – для всего миропорядка", - рассказал ректор МГУ, добавив, что сегодня страны БРИКС формируют наиболее крупный, динамичный и самый перспективный сегмент мирового пространства.
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виктор садовничий, брикс
Виктор Садовничий, БРИКС
Эксперт: БРИКС добьется превосходства над странами "золотого миллиарда"

Садовничий: БРИКС может добиться превосходства над странами "золотого миллиарда"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкБаннеры с символикой XVI саммита БРИКС на площади Тысячелетия у Казанского кремля
Баннеры с символикой XVI саммита БРИКС на площади Тысячелетия у Казанского кремля - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Баннеры с символикой XVI саммита БРИКС на площади Тысячелетия у Казанского кремля
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. БРИКС может добиться превосходства над странами "золотого миллиарда" уже к 2030 году, заявил ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий.
"Мы показываем и доказываем, что БРИКС как авангард формирования нового миропорядка имеет все возможности добиться превосходства над странами "золотого миллиарда" уже к 2030 году – в экономической, идеологической, образовательной и даже технологической сферах", - сказал Садовничий на Форуме ректоров университетов стран БРИКС.
Он отметил, что проведенный анализ и прогнозные исследования, основанные на математическом моделировании, свидетельствуют, что при согласованных действиях стран, входящих в объединение БРИКС, их проблемы могут быть решены.
"В этой связи особую роль играет налаживание стратегически управляемого взаимодействия в науке, технологическом развитии и подготовке кадров. Именно в этой сфере БРИКС может ждать наибольший, стратегический успех – для всего миропорядка", - рассказал ректор МГУ, добавив, что сегодня страны БРИКС формируют наиболее крупный, динамичный и самый перспективный сегмент мирового пространства.
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