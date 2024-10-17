https://ria.ru/20241017/briks-1978519662.html

Эксперт: БРИКС добьется превосходства над странами "золотого миллиарда"

Эксперт: БРИКС добьется превосходства над странами "золотого миллиарда" - РИА Новости, 17.10.2024

Эксперт: БРИКС добьется превосходства над странами "золотого миллиарда"

БРИКС может добиться превосходства над странами "золотого миллиарда" уже к 2030 году, заявил ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T14:37

2024-10-17T14:37

2024-10-17T14:37

виктор садовничий

брикс

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. БРИКС может добиться превосходства над странами "золотого миллиарда" уже к 2030 году, заявил ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий. "Мы показываем и доказываем, что БРИКС как авангард формирования нового миропорядка имеет все возможности добиться превосходства над странами "золотого миллиарда" уже к 2030 году – в экономической, идеологической, образовательной и даже технологической сферах", - сказал Садовничий на Форуме ректоров университетов стран БРИКС. Он отметил, что проведенный анализ и прогнозные исследования, основанные на математическом моделировании, свидетельствуют, что при согласованных действиях стран, входящих в объединение БРИКС, их проблемы могут быть решены. "В этой связи особую роль играет налаживание стратегически управляемого взаимодействия в науке, технологическом развитии и подготовке кадров. Именно в этой сфере БРИКС может ждать наибольший, стратегический успех – для всего миропорядка", - рассказал ректор МГУ, добавив, что сегодня страны БРИКС формируют наиболее крупный, динамичный и самый перспективный сегмент мирового пространства.

https://ria.ru/20240711/briks-1958996316.html

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виктор садовничий, брикс