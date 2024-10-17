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РИА Новости открыло фотобанк саммита БРИКС - РИА Новости, 17.10.2024
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09:08 17.10.2024 (обновлено: 13:35 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/briks-1978445647.html
РИА Новости открыло фотобанк саммита БРИКС
РИА Новости открыло фотобанк саммита БРИКС - РИА Новости, 17.10.2024
РИА Новости открыло фотобанк саммита БРИКС
Официальное фотохост-агентство XVI саммита БРИКС РИА Новости открыло фотобанк саммита. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T09:08
2024-10-17T13:35
технологии
казань
брикс
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Официальное фотохост-агентство XVI саммита БРИКС РИА Новости открыло фотобанк саммита. Перейти в фотобанк можно по ссылке https://photo-summit.brics-russia2024.ru.Репортажи фотокорреспондентов агентства доступны для бесплатного скачивания в высоком разрешении для всех участников саммита и представителей СМИ. Материалы могут воспроизводиться на любых носителях без каких-либо ограничений по объему и срокам публикации. Единственным условием использования фотографий в профессиональной деятельности является ссылка на первоисточник с указанием имени автора фотографии: "Имя автора/фотохост-агентство photo-summit.brics-russia2024.ru". Сервис адаптирован для просмотра в том числе через мобильные устройства. XVI Саммит БРИКС пройдет в Казани 22-24 октября. Сайт мероприятия: https://brics-russia2024.ru/summit/
https://ria.ru/20241014/briks-1977882511.html
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технологии, казань, брикс
Технологии, Казань, БРИКС
РИА Новости открыло фотобанк саммита БРИКС

Официальное фотохост-агентство саммита БРИКС РИА Новости открыло фотобанк

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПодготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Официальное фотохост-агентство XVI саммита БРИКС РИА Новости открыло фотобанк саммита.
Перейти в фотобанк можно по ссылке https://photo-summit.brics-russia2024.ru.
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Эксперт объяснил, какие страны имеют высокие шансы на присоединение к БРИКС
14 октября, 07:47
Репортажи фотокорреспондентов агентства доступны для бесплатного скачивания в высоком разрешении для всех участников саммита и представителей СМИ. Материалы могут воспроизводиться на любых носителях без каких-либо ограничений по объему и срокам публикации.
Единственным условием использования фотографий в профессиональной деятельности является ссылка на первоисточник с указанием имени автора фотографии: "Имя автора/фотохост-агентство photo-summit.brics-russia2024.ru".
Сервис адаптирован для просмотра в том числе через мобильные устройства.
XVI Саммит БРИКС пройдет в Казани 22-24 октября. Сайт мероприятия: https://brics-russia2024.ru/summit/
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Песков рассказал об инициативах, которые Россия предложит на саммите БРИКС
16 октября, 13:29
 
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