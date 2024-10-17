https://ria.ru/20241017/briks-1978445647.html
РИА Новости открыло фотобанк саммита БРИКС
РИА Новости открыло фотобанк саммита БРИКС - РИА Новости, 17.10.2024
РИА Новости открыло фотобанк саммита БРИКС
Официальное фотохост-агентство XVI саммита БРИКС РИА Новости открыло фотобанк саммита. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T09:08
2024-10-17T09:08
2024-10-17T13:35
технологии
казань
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978457352_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0a0abfe647877779be0119b48465b05c.jpg
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Официальное фотохост-агентство XVI саммита БРИКС РИА Новости открыло фотобанк саммита. Перейти в фотобанк можно по ссылке https://photo-summit.brics-russia2024.ru.Репортажи фотокорреспондентов агентства доступны для бесплатного скачивания в высоком разрешении для всех участников саммита и представителей СМИ. Материалы могут воспроизводиться на любых носителях без каких-либо ограничений по объему и срокам публикации. Единственным условием использования фотографий в профессиональной деятельности является ссылка на первоисточник с указанием имени автора фотографии: "Имя автора/фотохост-агентство photo-summit.brics-russia2024.ru". Сервис адаптирован для просмотра в том числе через мобильные устройства. XVI Саммит БРИКС пройдет в Казани 22-24 октября. Сайт мероприятия: https://brics-russia2024.ru/summit/
https://ria.ru/20241014/briks-1977882511.html
https://ria.ru/20241016/briks-1978322151.html
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978457352_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_96c2bac4c56b9849c9656b7e98494c8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, казань, брикс
Технологии, Казань, БРИКС
РИА Новости открыло фотобанк саммита БРИКС
Официальное фотохост-агентство саммита БРИКС РИА Новости открыло фотобанк