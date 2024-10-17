https://ria.ru/20241017/briks-1978445647.html

РИА Новости открыло фотобанк саммита БРИКС

РИА Новости открыло фотобанк саммита БРИКС - РИА Новости, 17.10.2024

РИА Новости открыло фотобанк саммита БРИКС

Официальное фотохост-агентство XVI саммита БРИКС РИА Новости открыло фотобанк саммита. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T09:08

2024-10-17T09:08

2024-10-17T13:35

технологии

казань

брикс

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Официальное фотохост-агентство XVI саммита БРИКС РИА Новости открыло фотобанк саммита. Перейти в фотобанк можно по ссылке https://photo-summit.brics-russia2024.ru.Репортажи фотокорреспондентов агентства доступны для бесплатного скачивания в высоком разрешении для всех участников саммита и представителей СМИ. Материалы могут воспроизводиться на любых носителях без каких-либо ограничений по объему и срокам публикации. Единственным условием использования фотографий в профессиональной деятельности является ссылка на первоисточник с указанием имени автора фотографии: "Имя автора/фотохост-агентство photo-summit.brics-russia2024.ru". Сервис адаптирован для просмотра в том числе через мобильные устройства. XVI Саммит БРИКС пройдет в Казани 22-24 октября. Сайт мероприятия: https://brics-russia2024.ru/summit/

https://ria.ru/20241014/briks-1977882511.html

https://ria.ru/20241016/briks-1978322151.html

казань

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2024

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технологии, казань, брикс