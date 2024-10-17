https://ria.ru/20241017/bpla--1978566671.html

ПВО сбила украинский БПЛА над Брянской областью

ПВО сбила украинский БПЛА над Брянской областью - РИА Новости, 17.10.2024

ПВО сбила украинский БПЛА над Брянской областью

Система противовоздушной обороны уничтожила еще один украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T17:33

2024-10-17T17:33

2024-10-17T17:37

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

россия

безопасность

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Система противовоздушной обороны уничтожила еще один украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз."Еще один вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет", – написал губернатор в своем Telegram-канале.Богомаз отметил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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брянская область, александр богомаз, россия, безопасность