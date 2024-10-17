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ПВО сбила украинский БПЛА над Брянской областью
ПВО сбила украинский БПЛА над Брянской областью - РИА Новости, 17.10.2024
ПВО сбила украинский БПЛА над Брянской областью
Система противовоздушной обороны уничтожила еще один украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T17:33
2024-10-17T17:33
2024-10-17T17:37
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александр богомаз
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Система противовоздушной обороны уничтожила еще один украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз."Еще один вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет", – написал губернатор в своем Telegram-канале.Богомаз отметил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
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брянская область, александр богомаз, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Россия, Безопасность
ПВО сбила украинский БПЛА над Брянской областью
Богомаз: ПВО сбила украинский БПЛА над Брянской областью