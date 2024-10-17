На Западе одной фразой отреагировали на слова Шольца о Путине
Боуз: проблемы в экономике могли сподвигнуть Шольца на диалог с Путиным
© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз обратил внимание на готовность канцлера Германии Олафа Шольца к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. Свое мнение он выразил в социальной сети X.
"Было ли это из-за горящих танков Leopard, или из-за горящей экономики Германии, неясно, но лучше поздно, чем никогда", — написал он.
"Было ли это из-за горящих танков Leopard, или из-за горящей экономики Германии, неясно, но лучше поздно, чем никогда", — написал он.
Накануне Шольц заявил о необходимости участия России в следующей мирной конференции по Украине, а также о своей готовности говорить с Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин открыт для диалога с немецким канцлером, однако сейчас отношения с Берлином сведены фактически к нулю, на поверхности нет общих тем для разговора.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин открыт для диалога с немецким канцлером, однако сейчас отношения с Берлином сведены фактически к нулю, на поверхности нет общих тем для разговора.