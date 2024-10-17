https://ria.ru/20241017/bouz-1978478912.html

На Западе одной фразой отреагировали на слова Шольца о Путине

На Западе одной фразой отреагировали на слова Шольца о Путине - РИА Новости, 17.10.2024

На Западе одной фразой отреагировали на слова Шольца о Путине

Ирландский журналист Чей Боуз обратил внимание на готовность канцлера Германии Олафа Шольца к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. Свое мнение... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T12:14

2024-10-17T12:14

2024-10-17T17:14

специальная военная операция на украине

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владимир путин

олаф шольц

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз обратил внимание на готовность канцлера Германии Олафа Шольца к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. Свое мнение он выразил в социальной сети X."Было ли это из-за горящих танков Leopard, или из-за горящей экономики Германии, неясно, но лучше поздно, чем никогда", — написал он. Накануне Шольц заявил о необходимости участия России в следующей мирной конференции по Украине, а также о своей готовности говорить с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин открыт для диалога с немецким канцлером, однако сейчас отношения с Берлином сведены фактически к нулю, на поверхности нет общих тем для разговора.

https://ria.ru/20241017/nauseda-1978473628.html

https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978448464.html

германия

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в мире, германия, владимир путин, олаф шольц, украина, россия