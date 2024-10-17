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На Западе одной фразой отреагировали на слова Шольца о Путине - РИА Новости, 17.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 17.10.2024 (обновлено: 17:14 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/bouz-1978478912.html
На Западе одной фразой отреагировали на слова Шольца о Путине
На Западе одной фразой отреагировали на слова Шольца о Путине - РИА Новости, 17.10.2024
На Западе одной фразой отреагировали на слова Шольца о Путине
Ирландский журналист Чей Боуз обратил внимание на готовность канцлера Германии Олафа Шольца к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. Свое мнение... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T12:14
2024-10-17T17:14
специальная военная операция на украине
в мире
германия
владимир путин
олаф шольц
украина
россия
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз обратил внимание на готовность канцлера Германии Олафа Шольца к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. Свое мнение он выразил в социальной сети X."Было ли это из-за горящих танков Leopard, или из-за горящей экономики Германии, неясно, но лучше поздно, чем никогда", — написал он. Накануне Шольц заявил о необходимости участия России в следующей мирной конференции по Украине, а также о своей готовности говорить с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин открыт для диалога с немецким канцлером, однако сейчас отношения с Берлином сведены фактически к нулю, на поверхности нет общих тем для разговора.
https://ria.ru/20241017/nauseda-1978473628.html
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в мире, германия, владимир путин, олаф шольц, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Владимир Путин, Олаф Шольц, Украина, Россия
На Западе одной фразой отреагировали на слова Шольца о Путине

Боуз: проблемы в экономике могли сподвигнуть Шольца на диалог с Путиным

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз обратил внимание на готовность канцлера Германии Олафа Шольца к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. Свое мнение он выразил в социальной сети X.

"Было ли это из-за горящих танков Leopard, или из-за горящей экономики Германии, неясно, но лучше поздно, чем никогда", — написал он.
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Накануне Шольц заявил о необходимости участия России в следующей мирной конференции по Украине, а также о своей готовности говорить с Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин открыт для диалога с немецким канцлером, однако сейчас отношения с Берлином сведены фактически к нулю, на поверхности нет общих тем для разговора.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияВладимир ПутинОлаф ШольцУкраинаРоссия
 
 
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