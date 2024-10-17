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Кандидат в президенты отказался от присоединения Молдавии к военным блокам - РИА Новости, 17.10.2024
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05:35 17.10.2024 (обновлено: 09:20 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/bloki-1978434051.html
Кандидат в президенты отказался от присоединения Молдавии к военным блокам
Кандидат в президенты отказался от присоединения Молдавии к военным блокам - РИА Новости, 17.10.2024
Кандидат в президенты отказался от присоединения Молдавии к военным блокам
Молдавия в нынешней ситуации не должна присоединяться ни к какому военному блоку, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер Василий Тарлев, выступающий... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T05:35
2024-10-17T09:20
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КИШИНЕВ, 17 окт - РИА Новости. Молдавия в нынешней ситуации не должна присоединяться ни к какому военному блоку, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер Василий Тарлев, выступающий кандидатом в президенты страны на предстоящих выборах. "Молдавия в нынешней ситуации со своими внутренними, региональными, геополитическими проблемами, с моей точки зрения, не должна присоединяться ни к какому военному блоку. Ей нужно решать свои внутренние проблемы, сотрудничать, а военный нейтралитет должен быть одной из основ укрепления, сохранения и развития государственности, и мы его должны беречь как зеницу ока", - сказал Тарлев. Он отметил, что в основе его предвыборной программы лежат несколько важных для сохранения государственности Молдавии принципов. "Мы – за независимость, суверенитет, территориальную целостность, военный нейтралитет Молдавии и благополучие нашего народа", - подчеркнул политик. Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны. Президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо Тарлева, это действующий президент Майя Санду, бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьер Ион Кику, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
https://ria.ru/20241014/es-1977974429.html
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в мире, молдавия, сша, великобритания, майя санду, нато, евросоюз
В мире, Молдавия, США, Великобритания, Майя Санду, НАТО, Евросоюз
Кандидат в президенты отказался от присоединения Молдавии к военным блокам

Экс-премьер Тарлев: Молдавии не следует присоединяться ни к каким военным блокам

© Sputnik / OsmatescoВасилий Тарлев
Василий Тарлев - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Sputnik / Osmatesco
Василий Тарлев. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 окт - РИА Новости. Молдавия в нынешней ситуации не должна присоединяться ни к какому военному блоку, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер Василий Тарлев, выступающий кандидатом в президенты страны на предстоящих выборах.
"Молдавия в нынешней ситуации со своими внутренними, региональными, геополитическими проблемами, с моей точки зрения, не должна присоединяться ни к какому военному блоку. Ей нужно решать свои внутренние проблемы, сотрудничать, а военный нейтралитет должен быть одной из основ укрепления, сохранения и развития государственности, и мы его должны беречь как зеницу ока", - сказал Тарлев.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
ЕС утвердил расширение санкций против Молдавии
14 октября, 16:02
Он отметил, что в основе его предвыборной программы лежат несколько важных для сохранения государственности Молдавии принципов. "Мы – за независимость, суверенитет, территориальную целостность, военный нейтралитет Молдавии и благополучие нашего народа", - подчеркнул политик.
Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
Президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо Тарлева, это действующий президент Майя Санду, бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьер Ион Кику, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Проживающие в России молдаване призвали не признавать выборы в республике
16 октября, 16:41
 
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