https://ria.ru/20241017/bloki-1978434051.html

Кандидат в президенты отказался от присоединения Молдавии к военным блокам

Кандидат в президенты отказался от присоединения Молдавии к военным блокам - РИА Новости, 17.10.2024

Кандидат в президенты отказался от присоединения Молдавии к военным блокам

Молдавия в нынешней ситуации не должна присоединяться ни к какому военному блоку, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер Василий Тарлев, выступающий... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T05:35

2024-10-17T05:35

2024-10-17T09:20

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КИШИНЕВ, 17 окт - РИА Новости. Молдавия в нынешней ситуации не должна присоединяться ни к какому военному блоку, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер Василий Тарлев, выступающий кандидатом в президенты страны на предстоящих выборах. "Молдавия в нынешней ситуации со своими внутренними, региональными, геополитическими проблемами, с моей точки зрения, не должна присоединяться ни к какому военному блоку. Ей нужно решать свои внутренние проблемы, сотрудничать, а военный нейтралитет должен быть одной из основ укрепления, сохранения и развития государственности, и мы его должны беречь как зеницу ока", - сказал Тарлев. Он отметил, что в основе его предвыборной программы лежат несколько важных для сохранения государственности Молдавии принципов. "Мы – за независимость, суверенитет, территориальную целостность, военный нейтралитет Молдавии и благополучие нашего народа", - подчеркнул политик. Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны. Президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо Тарлева, это действующий президент Майя Санду, бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьер Ион Кику, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.

https://ria.ru/20241014/es-1977974429.html

https://ria.ru/20241016/moldaviya-1978361687.html

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в мире, молдавия, сша, великобритания, майя санду, нато, евросоюз