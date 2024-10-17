https://ria.ru/20241017/blinovskiy-1978503371.html

Следствие по делу Блиновского приостановили на время контракта с Минобороны

Следствие по делу Блиновского приостановили на время контракта с Минобороны - РИА Новости, 17.10.2024

Следствие по делу Блиновского приостановили на время контракта с Минобороны

Следствие по делу супруга "королевы марафонов" Алексея Блиновского приостановлено на период его контракта с Минобороны РФ, мера пресечения отменена, сообщила на РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T13:42

2024-10-17T13:42

2024-10-17T14:02

россия

алексей блиновский

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 окт - РИА Новости. Следствие по делу супруга "королевы марафонов" Алексея Блиновского приостановлено на период его контракта с Минобороны РФ, мера пресечения отменена, сообщила на заседании по делу о банкротстве Блиновского судья Арбитражного суда Ярославской области Виктория Белякова.Заявление о признании должника банкротом поступило в инстанцию 26 июня. Кредитором значится ПАО "Сбербанк России", должником указан Блиновский. Сумма требований превышает 7,5 миллиона рублей. В сентябре в Арбитражном суде Ярославской области прошло заседание по рассмотрению обоснованности заявления, Блиновского на нем не было. Заседание отложили до 17 октября для выяснения его местонахождения."Есть документы от представителя должника, в соответствии с которыми на основании ходатайства командира войсковой части 41698 министерства обороны Российской Федерации, постановления старшего следователя... 19 сентября 2024 года предварительное следствие по уголовному делу в отношении Блиновского приостановлено на период мобилизации, контракта о прохождении военной службы в Вооружённых силах России, и мера пресечения в виде запрета определенных действий Блиновскому была отменена", - сказала Белякова.Алексей Блиновский и его супруга Елена Блиновская обвиняются в том, что сокрыли от налоговой 906 миллионов рублей, 716 из которых незаконно легализовали, Алексея следствие считает пособником преступлений своей жены.Находящийся в зоне СВО Блиновский был объявлен в розыск из-за того, что не приходил к следователю и не знакомился с материалами дела.

https://ria.ru/20241007/blinovskaya-1869748332.html

https://ria.ru/20240912/podrobnosti-1972305419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, алексей блиновский, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия