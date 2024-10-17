https://ria.ru/20241017/biometriya-1978523273.html

Минцифры и ЦБТ поддержали идею сдавать биометрию в приложениях банков

Минцифры и ЦБТ поддержали идею сдавать биометрию в приложениях банков - РИА Новости, 17.10.2024

Минцифры и ЦБТ поддержали идею сдавать биометрию в приложениях банков

Минцифры и Центр биометрических технологий (ЦБТ), оператор Единой биометрической системы (ЕБС), поддерживают предложение Центробанка разрешить сдачу... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T14:57

2024-10-17T14:57

2024-10-17T14:57

технологии

россия

ольга скоробогатова

центральный банк рф (цб рф)

общество

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СИРИУС, 17 окт - РИА Новости. Минцифры и Центр биометрических технологий (ЦБТ), оператор Единой биометрической системы (ЕБС), поддерживают предложение Центробанка разрешить сдачу биометрических данных через мобильные приложения банков, заявили врио директора департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры РФ Юрий Шабанов и гендиректор ЦБТ Владислав Поволоцкий, выступая на форуме Finopolis 2024. "Сбор биометрии через приложение банков мы тоже поддерживаем, поэтому мы тоже готовы в этом поучаствовать", - сказал Шабанов. "Мы, наверное, может быть и амбициозно оценим и целимся на тот уровень зрелости, что даже мы готовы уже это сделать", - сказал Поволоцкий в ответ на озвученное первым зампредом ЦБ Ольгой Скоробогатовой предложение рассмотреть возможность сдавать биометрию в приложениях банков. Поволоцкий отметил, что за год в шесть раз выросло число сдачи биометрии очно в отделениях банков, и в 13 раз - онлайн через "Госуслуги". Рост связан с упрощением способов регистрации биометрии, выводом новых сервисов (электронная подпись, eSIM, доступ в бизнес-залы, "Старт бизнеса онлайн", оплата проезда, биоэквайринг и т.д.) и повышением интереса к дистанционному банковскому обслуживанию, пояснили РИА Новости в пресс-службе ЦБТ. "Мы активно обсуждаем и ставим себе амбициозную задачу - почему бы нам не начать предоставлять комплексную услугу в рамках одной транзакции …Почему бы нам в одной транзакции не провести платеж и не проверить возраст, не провести платеж и не заселиться в гостиницу, ну и так далее. ...Мы сейчас находимся и входим для себя в эру истории одной транзакции", - добавил Поволоцкий. Государственная Единая биометрическая система позволяет гражданам самостоятельно контролировать использование своих данных. Так, в личном кабинете на портале госуслуг можно в любой момент проверить срок действия биометрии, отозвать согласие на ее обработку или удалить данные. Биометрия хранится в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидает периметра Единой биометрической системы.

https://ria.ru/20240516/operatory-1946443409.html

https://ria.ru/20240815/gosduma-1966345621.html

https://ria.ru/20240830/biometriya-1969427035.html

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технологии, россия, ольга скоробогатова, центральный банк рф (цб рф), общество