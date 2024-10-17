https://ria.ru/20241017/biometriya-1978502075.html

В ЦБ рассказали о сборе биометрии через мобильные приложения банков

В ЦБ рассказали о сборе биометрии через мобильные приложения банков - РИА Новости, 17.10.2024

В ЦБ рассказали о сборе биометрии через мобильные приложения банков

Банк России намерен проработать возможность сбора биометрических данных у россиян через мобильные приложения банков - соответствующее решение принято, предстоит РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T13:50

2024-10-17T13:50

2024-10-17T14:37

технологии

россия

ольга скоробогатова

центральный банк рф (цб рф)

общество

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СИРИУС, 17 окт - РИА Новости. Банк России намерен проработать возможность сбора биометрических данных у россиян через мобильные приложения банков - соответствующее решение принято, предстоит регуляторная работа, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на Finopolis 2024."Давайте рассмотрим возможность сбора биометрии в мобильные приложения банков. Сейчас уже совершенно другая структура, архитектура отделений. Безусловно, очно если человек придет, он должен иметь возможность сдать. Для этого много что настроили, но запрос клиента - все-таки воспользоваться возможностью сдать биометрию в том приложении, в котором он привык", - сказала Скоробогатова."Мобильное приложение банков - это один из тех случаев, когда, мне кажется, это надо делать", - добавила она.По словам Скоробогатовой, ЦБ необходимо будет "регуляторно поработать". При этом она подчеркнула, что банки – "настолько доверенные, защищенные среды", что такой сбор можно организовать совместно с ними."Решение принято. Мы делаем сбор в мобильных приложениях банков. Это реально нам снимет просто 90% боли по сбору", - заключила первый зампред ЦБ.Сейчас биометрию можно зарегистрировать в государственной Единой биометрической системе (ЕБС) двумя способами: лично в центрах обслуживания в отделениях банков или онлайн через приложение "Госуслуги Биометрия", пояснили в пресс-службе Центра биометрических технологий. Регистрация в ЕБС проводится добровольно и только с согласия гражданина.

https://ria.ru/20211230/dannye-1766178101.html

https://ria.ru/20240322/biometriya-1934928069.html

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технологии, россия, ольга скоробогатова, центральный банк рф (цб рф), общество