https://ria.ru/20241017/bespilotnik-1978512143.html
Над Брянской областью сбили еще два украинских беспилотника
Над Брянской областью сбили еще два украинских беспилотника - РИА Новости, 17.10.2024
Над Брянской областью сбили еще два украинских беспилотника
Еще два украинских беспилотника самолетного типа уничтожены силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T14:12
2024-10-17T14:12
2024-10-17T14:13
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
александр богомаз
безопасность
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Еще два украинских беспилотника самолетного типа уничтожены силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. "Еще два вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, россия, александр богомаз, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Александр Богомаз, Безопасность
Над Брянской областью сбили еще два украинских беспилотника
Богомаз: над Брянской областью уничтожили еще два украинских беспилотника