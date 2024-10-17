https://ria.ru/20241017/bespilotnik-1978512143.html

Над Брянской областью сбили еще два украинских беспилотника

Над Брянской областью сбили еще два украинских беспилотника - РИА Новости, 17.10.2024

Над Брянской областью сбили еще два украинских беспилотника

Еще два украинских беспилотника самолетного типа уничтожены силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T14:12

2024-10-17T14:12

2024-10-17T14:13

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

александр богомаз

безопасность

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Еще два украинских беспилотника самолетного типа уничтожены силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. "Еще два вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

россия

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Ольга Фомченкова

брянская область, россия, александр богомаз, безопасность