https://ria.ru/20241017/bespilotnik-1978495987.html

Над Курской областью сбили украинский беспилотник

Над Курской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 17.10.2024

Над Курской областью сбили украинский беспилотник

Дежурные средства российской ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T13:25

2024-10-17T13:25

2024-10-17T13:25

специальная военная операция на украине

курская область

россия

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны России. "17 октября т.г. около 12.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф