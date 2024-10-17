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Оператор дрона сжег танк ВСУ через противодроновый навес - РИА Новости, 17.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:20 17.10.2024 (обновлено: 06:19 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/bespilotnik-1978430527.html
Оператор дрона сжег танк ВСУ через противодроновый навес
Оператор дрона сжег танк ВСУ через противодроновый навес - РИА Новости, 17.10.2024
Оператор дрона сжег танк ВСУ через противодроновый навес
Оператор беспилотника группировки войск "Запад" по-снайперски точными сбросами сжёг украинский танк, преодолев радиоэлектронную защиту (РЭБ) и решётчатый... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T04:20
2024-10-17T06:19
специальная военная операция на украине
безопасность
сво
дроны
танки
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Оператор беспилотника группировки войск "Запад" по-снайперски точными сбросами сжёг украинский танк, преодолев радиоэлектронную защиту (РЭБ) и решётчатый потиводроновый навес ("мангал") над башней танка, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур. "Оператор-ас российского беспилотника группировки войск "Запад" снайперскими сбросами сжёг украинский танк на Харьковском направлении. Российский ударный коптер, преодолев радиоэлектронную защиту противника, вбросил специальный противотанковый зажигательный боеприпас под так называемый противодроновый "мангал", защищавший танк ВСУ", — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что расчёт российского ударного БПЛА произвёл два удачных сброса боеприпасов на цель. В итоге боекомплект вражеского танка сдетонировал, танк был полностью уничтожен, что подтверждают кадры объективного контроля.
https://ria.ru/20241017/syrskiy-1978428090.html
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безопасность, сво, дроны, танки, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, СВО, дроны, танки, Вооруженные силы Украины
Оператор дрона сжег танк ВСУ через противодроновый навес

Оператор БПЛА группы "Запад" сжег танк, преодолев РЭБ и "мангал"

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкОператор БПЛА штурмовых подразделений в зоне спецоперации
Оператор БПЛА штурмовых подразделений в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Оператор БПЛА штурмовых подразделений в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Оператор беспилотника группировки войск "Запад" по-снайперски точными сбросами сжёг украинский танк, преодолев радиоэлектронную защиту (РЭБ) и решётчатый потиводроновый навес ("мангал") над башней танка, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.
"Оператор-ас российского беспилотника группировки войск "Запад" снайперскими сбросами сжёг украинский танк на Харьковском направлении. Российский ударный коптер, преодолев радиоэлектронную защиту противника, вбросил специальный противотанковый зажигательный боеприпас под так называемый противодроновый "мангал", защищавший танк ВСУ", — рассказал собеседник агентства.
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Он добавил, что расчёт российского ударного БПЛА произвёл два удачных сброса боеприпасов на цель. В итоге боекомплект вражеского танка сдетонировал, танк был полностью уничтожен, что подтверждают кадры объективного контроля.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСВОдронытанкиВооруженные силы Украины
 
 
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