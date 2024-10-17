https://ria.ru/20241017/bespilotnik-1978430527.html

Оператор дрона сжег танк ВСУ через противодроновый навес

Оператор дрона сжег танк ВСУ через противодроновый навес - РИА Новости, 17.10.2024

Оператор дрона сжег танк ВСУ через противодроновый навес

Оператор беспилотника группировки войск "Запад" по-снайперски точными сбросами сжёг украинский танк, преодолев радиоэлектронную защиту (РЭБ) и решётчатый... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T04:20

2024-10-17T04:20

2024-10-17T06:19

специальная военная операция на украине

безопасность

сво

дроны

танки

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Оператор беспилотника группировки войск "Запад" по-снайперски точными сбросами сжёг украинский танк, преодолев радиоэлектронную защиту (РЭБ) и решётчатый потиводроновый навес ("мангал") над башней танка, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур. "Оператор-ас российского беспилотника группировки войск "Запад" снайперскими сбросами сжёг украинский танк на Харьковском направлении. Российский ударный коптер, преодолев радиоэлектронную защиту противника, вбросил специальный противотанковый зажигательный боеприпас под так называемый противодроновый "мангал", защищавший танк ВСУ", — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что расчёт российского ударного БПЛА произвёл два удачных сброса боеприпасов на цель. В итоге боекомплект вражеского танка сдетонировал, танк был полностью уничтожен, что подтверждают кадры объективного контроля.

https://ria.ru/20241017/syrskiy-1978428090.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, сво, дроны, танки, вооруженные силы украины