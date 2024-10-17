https://ria.ru/20241017/bespilotnik--1978612639.html
ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью
ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью - РИА Новости, 17.10.2024
ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T21:46
2024-10-17T21:46
2024-10-17T21:46
специальная военная операция на украине
курская область
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безопасность
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны России. "17 октября т.г. в 20.05 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Безопасность
ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью
МО РФ: ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью