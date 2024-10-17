https://ria.ru/20241017/bayden-1978423966.html

В США рассказали о намерении Байдена затмить Харрис

В США рассказали о намерении Байдена затмить Харрис - РИА Новости, 17.10.2024

В США рассказали о намерении Байдена затмить Харрис

Президент США Джо Байден хочет "затмить" своего вице-президента и кандидата на пост главы государства от Демократической партии Камалу Харрис в международной... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T01:33

2024-10-17T01:33

2024-10-17T01:35

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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден хочет "затмить" своего вице-президента и кандидата на пост главы государства от Демократической партии Камалу Харрис в международной повестке, хотя Харрис перед выборами следует играть лидирующую роль, полагает американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. "Харрис была на телефонном разговоре Байдена с (премьером Израиля Биньямином) Нетаньяху, хотя она должна была забирать на себя руководство всеми серьёзными вопросами внешней политики в эти недели. Похоже, что Байден намерен затмить своего верного вице-президента и сделать это с передовиц главных газет страны", - написал Херш в своей колонке на онлайн-платформе Substack. Также, по мнению Херша, ведение Байденом переговоров с Израилем относительно выбора целей для ответа на недавнюю ракетную атаку Ирана выглядит "странным зрелищем". Одновременно с этим, как указывает американский журналист, действующему президенту следовало делать всё возможное, чтобы остановить дальнейшие удары. Херш отмечает, что после президентских выборов команда Байдена, отвечающая за международную политику, включая главу госдепа Энтони Блинкена и советника по национальной безопасности Джейка Салливана, покинет Белый дом, оставив США "погрязшими в войнах на Украине и Ближнем Востоке". Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241015/ssha-1978021563.html

https://ria.ru/20241008/bayden-1977015462.html

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в мире, сша, израиль, иран, джо байден, камала харрис, сеймур херш, выборы президента сша — 2024