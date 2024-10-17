https://ria.ru/20241017/batarei-1978464786.html

Ликсутов: резидент ОЭЗ "Технополис Москва" начал выпуск литийионных батарей

Ликсутов: резидент ОЭЗ "Технополис Москва" начал выпуск литийионных батарей - РИА Новости, 17.10.2024

Ликсутов: резидент ОЭЗ "Технополис Москва" начал выпуск литийионных батарей

Компания "Пасека" (входит в группу компаний "ГАСКАР"), являющаяся новым резидентом ОЭЗ "Технополис Москва", запустила производство литийионных аккумуляторных... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T11:13

2024-10-17T11:13

2024-10-17T11:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Компания "Пасека" (входит в группу компаний "ГАСКАР"), являющаяся новым резидентом ОЭЗ "Технополис Москва", запустила производство литийионных аккумуляторных батарей для беспилотных летательных аппаратов в индустриальном парке "Руднево", сообщил заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Он уточнил, что инвестиции в проект превысили 200 миллионов рублей, также создано более 100 новых рабочих мест."Увеличение объема выпуска высокотехнологичной продукции в столице — наша приоритетная задача. По поручению Сергея Собянина разработан ряд мер поддержки производителей, которые обеспечивают импортонезависимость страны. В частности, мы предоставляем налоговые преференции предприятиям со статусом резидента особой экономической зоны "Технополис Москва"", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он добавил, что компания "Пасека" до конца этого года планирует изготовить 90 тысяч литийионных аккумуляторных батарей на производственной площадке в индустриальном парке "Руднево".На данный момент на предприятии разрабатывают и производят широкую линейку литийионных аккумуляторных батарей для беспилотных летательных аппаратов. При их разработке учитывают все необходимые характеристики, а также мощность, вес и энергоемкость. Кроме того, идет работа по внедрению системы контроля бортового управления и взаимодействия с ним."Потенциал применения литийионных аккумуляторов очень широк: они используются в электромобилях, специальной технике, средствах индивидуальной мобильности. Получение статуса резидента столичной особой экономической зоны даст компании возможность направить больше инвестиций в свое развитие: на новые разработки, увеличение числа рабочих мест, модернизацию оборудования и так далее", – рассказал министр правительства Москвы и руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.Также ряд разработок в области технологий производства твердотельных аккумуляторов осуществляет компания "Пасека". Она проводит исследования тонкопленочных батарей с высокой плотностью энергии. "Пасека" намерена выпустить 90 тысяч АКБ до конца этого года, 180 тысяч – в 2025 году, а начиная с 2026 года предприятие планирует каждый год поставлять на рынок 250 тысяч аккумуляторов.Генеральный директор компании "Пасека" Никита Ханзадеев отметил, что компания производит аккумуляторы высокой мощности, а также требовательных к весу беспилотных авиасистем. Сегодня БПЛА широко применяются в различных сферах, с помощью них можно контролировать безопасность критически важной инфраструктуры, объектов промышленности и топливно-энергетического комплекса, а также производить аэрофотосъемку и многое другое.Новый резидент особой экономической зоны "Технополис Москва" разместился на производственных площадках, которые превысили 1,1 тысячи квадратных метров.По словам генерального директора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, индустриальный парк "Руднево" представляет собой центр беспилотного авиастроения. Производители занимаются лабораторными исследованиями, опытно-конструкторскими разработками и серийным выпуском готовой продукции.Он добавил, что общая площадь промышленных и административных зданий превышает 280 тысяч квадратных метров. Более 20 миллиардов рублей составил объем инвестиций резидентов, а также уже создано более двух тысяч рабочих мест.

https://ria.ru/20241017/moskva-1978454333.html

https://ria.ru/20241016/moskva-1978274597.html

https://ria.ru/20241015/elektronika-1978098228.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов