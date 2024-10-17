https://ria.ru/20241017/bashkirija-1978516162.html

В Башкирии сверстники избили двух школьников из-за переписки в мессенджере

В Башкирии сверстники избили двух школьников из-за переписки в мессенджере - РИА Новости, 17.10.2024

В Башкирии сверстники избили двух школьников из-за переписки в мессенджере

В полицию поступили заявления родителей двух школьников, которых избили сверстники из-за переписки в мессенджере в башкирском Благовещенске, сообщили в... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T14:24

2024-10-17T14:24

2024-10-17T14:24

происшествия

россия

республика башкортостан

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УФА, 17 окт – РИА Новости. В полицию поступили заявления родителей двух школьников, которых избили сверстники из-за переписки в мессенджере в башкирском Благовещенске, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. "В отдел МВД России по Благовещенскому району поступили заявления от двух родителей школьников 2009 и 2010 годов рождения о причинении их детям телесных повреждений. В ходе выяснения обстоятельств происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что ученики одной из школ города Благовещенска получили телесные повреждения 14 октября в ходе конфликтной ситуации из-за переписки в мессенджере", - говорится в сообщении. Правоохранители разбираются в истории. "В настоящее время по данному факту проводится проверка. Полицейскими установлены участники конфликта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в региональной полиции. В соцсетях опубликовали видео инцидента, снятое участниками драки. На кадрах – лежащего на земле мальчика руками и ногами бьют двое сверстников. Сообщается, что мальчики избили одноклассника из-за его переписки с девочкой.

https://ria.ru/20241012/podrostki-1977656849.html

россия

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, республика башкортостан