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В Башкирии сверстники избили двух школьников из-за переписки в мессенджере - РИА Новости, 17.10.2024
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14:24 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/bashkirija-1978516162.html
В Башкирии сверстники избили двух школьников из-за переписки в мессенджере
В Башкирии сверстники избили двух школьников из-за переписки в мессенджере - РИА Новости, 17.10.2024
В Башкирии сверстники избили двух школьников из-за переписки в мессенджере
В полицию поступили заявления родителей двух школьников, которых избили сверстники из-за переписки в мессенджере в башкирском Благовещенске, сообщили в... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T14:24
2024-10-17T14:24
происшествия
россия
республика башкортостан
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УФА, 17 окт – РИА Новости. В полицию поступили заявления родителей двух школьников, которых избили сверстники из-за переписки в мессенджере в башкирском Благовещенске, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. "В отдел МВД России по Благовещенскому району поступили заявления от двух родителей школьников 2009 и 2010 годов рождения о причинении их детям телесных повреждений. В ходе выяснения обстоятельств происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что ученики одной из школ города Благовещенска получили телесные повреждения 14 октября в ходе конфликтной ситуации из-за переписки в мессенджере", - говорится в сообщении. Правоохранители разбираются в истории. "В настоящее время по данному факту проводится проверка. Полицейскими установлены участники конфликта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в региональной полиции. В соцсетях опубликовали видео инцидента, снятое участниками драки. На кадрах – лежащего на земле мальчика руками и ногами бьют двое сверстников. Сообщается, что мальчики избили одноклассника из-за его переписки с девочкой.
https://ria.ru/20241012/podrostki-1977656849.html
россия
республика башкортостан
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происшествия, россия, республика башкортостан
Происшествия, Россия, Республика Башкортостан
В Башкирии сверстники избили двух школьников из-за переписки в мессенджере

В башкирском Благовещенске двух подростков избили из-за переписки в мессенджере

© Depositphotos.com / liudmilachernetskaМальчик сидит на лестнице
Мальчик сидит на лестнице - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Depositphotos.com / liudmilachernetska
Мальчик сидит на лестнице. Архивное фото
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УФА, 17 окт – РИА Новости. В полицию поступили заявления родителей двух школьников, которых избили сверстники из-за переписки в мессенджере в башкирском Благовещенске, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
"В отдел МВД России по Благовещенскому району поступили заявления от двух родителей школьников 2009 и 2010 годов рождения о причинении их детям телесных повреждений. В ходе выяснения обстоятельств происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что ученики одной из школ города Благовещенска получили телесные повреждения 14 октября в ходе конфликтной ситуации из-за переписки в мессенджере", - говорится в сообщении.
Правоохранители разбираются в истории. "В настоящее время по данному факту проводится проверка. Полицейскими установлены участники конфликта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в региональной полиции.
В соцсетях опубликовали видео инцидента, снятое участниками драки. На кадрах – лежащего на земле мальчика руками и ногами бьют двое сверстников. Сообщается, что мальчики избили одноклассника из-за его переписки с девочкой.
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