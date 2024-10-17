https://ria.ru/20241017/banki-1978421885.html

Раскрыто, какой источник дохода потеряют банки с 1 ноября

Раскрыто, какой источник дохода потеряют банки с 1 ноября - РИА Новости, 17.10.2024

Раскрыто, какой источник дохода потеряют банки с 1 ноября

С ноября банки не смогут брать комиссию за большинство переводов через Систему быстрых платежей (СБП) в адрес государства. Об этом в интервью агентству "Прайм"... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T02:10

2024-10-17T02:10

2024-10-17T02:10

эльман мехтиев

экономика

банки

система быстрых платежей (сбп)

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. С ноября банки не смогут брать комиссию за большинство переводов через Систему быстрых платежей (СБП) в адрес государства. Об этом в интервью агентству "Прайм" рассказал основатель сервиса "Кредчек" Эльман Мехтиев.По словам эксперта, банкам это нововведение не выгодно. Однако они смогут восстановить свои доходы, подняв размер других комиссий. К примеру, за выпуск карты, безналичные перечисления, смс-уведомления.Таким образом, гражданам следует после осуществления платежей самостоятельно проверить в мобильном приложении или в личном кабинете на сайте, не было ли комиссий, которых не должно быть."И если они есть — обращайтесь в банк", — посоветовал Мехтиев.

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

эльман мехтиев, экономика, банки, система быстрых платежей (сбп)