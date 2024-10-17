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Раскрыто, какой источник дохода потеряют банки с 1 ноября - РИА Новости, 17.10.2024
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02:10 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/banki-1978421885.html
Раскрыто, какой источник дохода потеряют банки с 1 ноября
Раскрыто, какой источник дохода потеряют банки с 1 ноября - РИА Новости, 17.10.2024
Раскрыто, какой источник дохода потеряют банки с 1 ноября
С ноября банки не смогут брать комиссию за большинство переводов через Систему быстрых платежей (СБП) в адрес государства. Об этом в интервью агентству "Прайм"... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T02:10
2024-10-17T02:10
эльман мехтиев
экономика
банки
система быстрых платежей (сбп)
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. С ноября банки не смогут брать комиссию за большинство переводов через Систему быстрых платежей (СБП) в адрес государства. Об этом в интервью агентству "Прайм" рассказал основатель сервиса "Кредчек" Эльман Мехтиев.По словам эксперта, банкам это нововведение не выгодно. Однако они смогут восстановить свои доходы, подняв размер других комиссий. К примеру, за выпуск карты, безналичные перечисления, смс-уведомления.Таким образом, гражданам следует после осуществления платежей самостоятельно проверить в мобильном приложении или в личном кабинете на сайте, не было ли комиссий, которых не должно быть."И если они есть — обращайтесь в банк", — посоветовал Мехтиев.
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эльман мехтиев, экономика, банки, система быстрых платежей (сбп)
Эльман Мехтиев, Экономика, Банки, Система быстрых платежей (СБП)
Раскрыто, какой источник дохода потеряют банки с 1 ноября

Эксперт Мехтиев рассказал об отмене комиссии при некоторых платежах через СБП

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип Системы быстрых платежей
Логотип Системы быстрых платежей - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. С ноября банки не смогут брать комиссию за большинство переводов через Систему быстрых платежей (СБП) в адрес государства. Об этом в интервью агентству "Прайм" рассказал основатель сервиса "Кредчек" Эльман Мехтиев.
По словам эксперта, банкам это нововведение не выгодно. Однако они смогут восстановить свои доходы, подняв размер других комиссий. К примеру, за выпуск карты, безналичные перечисления, смс-уведомления.
Таким образом, гражданам следует после осуществления платежей самостоятельно проверить в мобильном приложении или в личном кабинете на сайте, не было ли комиссий, которых не должно быть.
"И если они есть — обращайтесь в банк", — посоветовал Мехтиев.
 
Эльман МехтиевЭкономикаБанкиСистема быстрых платежей (СБП)
 
 
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