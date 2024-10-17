Всемирный банк повысил прогноз роста экономики России
Всемирный банк повысил прогноз роста экономики России в 2024 году до 3,2%
Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 окт — РИА Новости. Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики на этот и два последующих года, следует из опубликованного доклада.
Эксперты банка ожидают, что в 2024 году российский ВВП вырастет на 3,2%, в 2025-м — на 1,6%, а в 2026 году — на 1,1%. При этом в июне они прогнозировали рост российской экономики на 2,9% в 2024 году и на 1,4% — в 2025-м.
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"Рост экономики по-прежнему значительно выше потенциала благодаря оптимистичным настроениям потребителей, росту реальных доходов населения и значительному увеличению государственных расходов, в том числе на оборону и инфраструктуру", — отмечают авторы доклада.
Они также отмечают снижение темпов роста ВВП по сравнению с 3,6% в 2023 году. Из документа следует, что это замедление окажет "ощутимое негативное воздействие" на страны Центральной Азии и Южного Кавказа через такие каналы, как торговля и денежные переводы.
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"Прогнозируемое на следующий год замедление экономического роста в России, вероятно, приведет к снижению темпов роста экономической активности во всем регионе ЕЦА (Европа и Центральная Азия. — Прим. ред.) до 2,6% в 2025 году по сравнению с 3,3% в 2024-м", — указывают специалисты международного финансового института.
По прогнозу Минэкономразвития, ВВП России в этом году вырастет на 3,9%, в 2025-м — на 2,5%.
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