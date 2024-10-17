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Всемирный банк повысил прогноз роста экономики России - РИА Новости, 17.10.2024
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18:34 17.10.2024 (обновлено: 19:15 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/bank-1978584619.html
Всемирный банк повысил прогноз роста экономики России
Всемирный банк повысил прогноз роста экономики России - РИА Новости, 17.10.2024
Всемирный банк повысил прогноз роста экономики России
Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики на этот и два последующих года, следует из опубликованного доклада. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T18:34
2024-10-17T19:15
экономика
россия
центральная азия
европа
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
всемирный банк
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ВАШИНГТОН, 17 окт — РИА Новости. Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики на этот и два последующих года, следует из опубликованного доклада.Эксперты банка ожидают, что в 2024 году российский ВВП вырастет на 3,2%, в 2025-м — на 1,6%, а в 2026 году — на 1,1%. При этом в июне они прогнозировали рост российской экономики на 2,9% в 2024 году и на 1,4% — в 2025-м. "Рост экономики по-прежнему значительно выше потенциала благодаря оптимистичным настроениям потребителей, росту реальных доходов населения и значительному увеличению государственных расходов, в том числе на оборону и инфраструктуру", — отмечают авторы доклада.Они также отмечают снижение темпов роста ВВП по сравнению с 3,6% в 2023 году. Из документа следует, что это замедление окажет "ощутимое негативное воздействие" на страны Центральной Азии и Южного Кавказа через такие каналы, как торговля и денежные переводы.&quot;Прогнозируемое на следующий год замедление экономического роста в России, вероятно, приведет к снижению темпов роста экономической активности во всем регионе ЕЦА (Европа и Центральная Азия. — Прим. ред.) до 2,6% в 2025 году по сравнению с 3,3% в 2024-м&quot;, — указывают специалисты международного финансового института.По прогнозу Минэкономразвития, ВВП России в этом году вырастет на 3,9%, в 2025-м — на 2,5%.В конце июля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что масштаб перегрева российской экономики в первом полугодии достиг максимума за последние 16 лет, выше был только перед кризисом 2008 года.В начале сентября глава Сбербанка Герман Греф сказал, что экономика России все еще находится в состоянии перегрева. Его пик уже пройден, но в условиях низкой безработицы и высокой загрузки производственных мощностей говорить о выходе из состояния перегрева пока рано, отметил он.
https://ria.ru/20240701/bank-1956752111.html
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экономика, россия, центральная азия, европа, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), всемирный банк
Экономика, Россия, Центральная Азия, Европа, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Всемирный банк
Всемирный банк повысил прогноз роста экономики России

Всемирный банк повысил прогноз роста экономики России в 2024 году до 3,2%

© Flickr / Shiny ThingsШтаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне
Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Flickr / Shiny Things
Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 окт — РИА Новости. Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики на этот и два последующих года, следует из опубликованного доклада.
Эксперты банка ожидают, что в 2024 году российский ВВП вырастет на 3,2%, в 2025-м — на 1,6%, а в 2026 году — на 1,1%. При этом в июне они прогнозировали рост российской экономики на 2,9% в 2024 году и на 1,4% — в 2025-м.
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«
"Рост экономики по-прежнему значительно выше потенциала благодаря оптимистичным настроениям потребителей, росту реальных доходов населения и значительному увеличению государственных расходов, в том числе на оборону и инфраструктуру", — отмечают авторы доклада.
Они также отмечают снижение темпов роста ВВП по сравнению с 3,6% в 2023 году. Из документа следует, что это замедление окажет "ощутимое негативное воздействие" на страны Центральной Азии и Южного Кавказа через такие каналы, как торговля и денежные переводы.
«

"Прогнозируемое на следующий год замедление экономического роста в России, вероятно, приведет к снижению темпов роста экономической активности во всем регионе ЕЦА (Европа и Центральная Азия. — Прим. ред.) до 2,6% в 2025 году по сравнению с 3,3% в 2024-м", — указывают специалисты международного финансового института.

По прогнозу Минэкономразвития, ВВП России в этом году вырастет на 3,9%, в 2025-м — на 2,5%.
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В начале сентября глава Сбербанка Герман Греф сказал, что экономика России все еще находится в состоянии перегрева. Его пик уже пройден, но в условиях низкой безработицы и высокой загрузки производственных мощностей говорить о выходе из состояния перегрева пока рано, отметил он.
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ЭкономикаРоссияЦентральная АзияЕвропаМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Всемирный банк
 
 
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