https://ria.ru/20241017/bank-1978584619.html

Всемирный банк повысил прогноз роста экономики России

Всемирный банк повысил прогноз роста экономики России - РИА Новости, 17.10.2024

Всемирный банк повысил прогноз роста экономики России

Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики на этот и два последующих года, следует из опубликованного доклада. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T18:34

2024-10-17T18:34

2024-10-17T19:15

экономика

россия

центральная азия

европа

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

всемирный банк

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ВАШИНГТОН, 17 окт — РИА Новости. Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики на этот и два последующих года, следует из опубликованного доклада.Эксперты банка ожидают, что в 2024 году российский ВВП вырастет на 3,2%, в 2025-м — на 1,6%, а в 2026 году — на 1,1%. При этом в июне они прогнозировали рост российской экономики на 2,9% в 2024 году и на 1,4% — в 2025-м. "Рост экономики по-прежнему значительно выше потенциала благодаря оптимистичным настроениям потребителей, росту реальных доходов населения и значительному увеличению государственных расходов, в том числе на оборону и инфраструктуру", — отмечают авторы доклада.Они также отмечают снижение темпов роста ВВП по сравнению с 3,6% в 2023 году. Из документа следует, что это замедление окажет "ощутимое негативное воздействие" на страны Центральной Азии и Южного Кавказа через такие каналы, как торговля и денежные переводы."Прогнозируемое на следующий год замедление экономического роста в России, вероятно, приведет к снижению темпов роста экономической активности во всем регионе ЕЦА (Европа и Центральная Азия. — Прим. ред.) до 2,6% в 2025 году по сравнению с 3,3% в 2024-м", — указывают специалисты международного финансового института.По прогнозу Минэкономразвития, ВВП России в этом году вырастет на 3,9%, в 2025-м — на 2,5%.В конце июля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что масштаб перегрева российской экономики в первом полугодии достиг максимума за последние 16 лет, выше был только перед кризисом 2008 года.В начале сентября глава Сбербанка Герман Греф сказал, что экономика России все еще находится в состоянии перегрева. Его пик уже пройден, но в условиях низкой безработицы и высокой загрузки производственных мощностей говорить о выходе из состояния перегрева пока рано, отметил он.

https://ria.ru/20240701/bank-1956752111.html

https://ria.ru/20240905/stavka-1970771134.html

https://ria.ru/20240702/rossiya-1956938424.html

россия

центральная азия

европа

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экономика, россия, центральная азия, европа, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), всемирный банк