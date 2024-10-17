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На отбывающего 25-летний срок боевика "Азова"* завели дело о терроризме - РИА Новости, 17.10.2024
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10:18 17.10.2024 (обновлено: 10:28 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/azov-1978456420.html
На отбывающего 25-летний срок боевика "Азова"* завели дело о терроризме
На отбывающего 25-летний срок боевика "Азова"* завели дело о терроризме - РИА Новости, 17.10.2024
На отбывающего 25-летний срок боевика "Азова"* завели дело о терроризме
Уголовное дело возбуждено против бывшего боевика "Азова"*, который, отбывая 25-летний срок в колонии во Владимирской области, склонял других заключенных... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T10:18
2024-10-17T10:28
происшествия
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РЯЗАНЬ, 17 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против бывшего боевика "Азова"*, который, отбывая 25-летний срок в колонии во Владимирской области, склонял других заключенных вступить в террористическую организацию, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.По данным пресс-службы УФСБ по Владимирской области, "выявлена и задокументирована противоправная деятельность гражданина Украины, 1991 года рождения, причастного к участию в деятельности террористической организации".По версии следствия, фигурант, отбывая наказание в одном из исправительных учреждений УФСИН России по Владимирской области, в период с декабря 2023 по апрель 2024 года положительно высказывался о деятельности украинского военизированного националистического объединения, признанного террористической организацией с запретом деятельности в России. Он позиционировал себя в качестве его участника, а также проводил инструктажи по вступлению в данное вооруженное формирование.Пресс-служба УФСБ добавила, что мужчина в мае 2023 года осужден Верховным судом ДНР к 25 годам лишения свободы по п. "а" ч. 2 ст. 105 (убийство), ч. 1 ст. 356 (Жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением, депортация гражданского населения, разграбление национального имущества на оккупированной территории, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации) УК РФ.Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, фигурант вместе с другими боевиками "Азова"* в марте 2022 года застрелил в Мариуполе двух мирных граждан.В сентябре следственный отдел УФСБ России по Владимирской области в отношении него возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК России (участие в деятельности террористической организации).* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20241016/perechen-1978341304.html
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происшествия, владимирская область, украина, россия
Происшествия, Владимирская область, Украина, Россия
На отбывающего 25-летний срок боевика "Азова"* завели дело о терроризме

На отбывающего 25-летний срок бывшего боевика "Азова"* завели дело о терроризме

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
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РЯЗАНЬ, 17 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против бывшего боевика "Азова"*, который, отбывая 25-летний срок в колонии во Владимирской области, склонял других заключенных вступить в террористическую организацию, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По данным пресс-службы УФСБ по Владимирской области, "выявлена и задокументирована противоправная деятельность гражданина Украины, 1991 года рождения, причастного к участию в деятельности террористической организации".
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По версии следствия, фигурант, отбывая наказание в одном из исправительных учреждений УФСИН России по Владимирской области, в период с декабря 2023 по апрель 2024 года положительно высказывался о деятельности украинского военизированного националистического объединения, признанного террористической организацией с запретом деятельности в России. Он позиционировал себя в качестве его участника, а также проводил инструктажи по вступлению в данное вооруженное формирование.
Пресс-служба УФСБ добавила, что мужчина в мае 2023 года осужден Верховным судом ДНР к 25 годам лишения свободы по п. "а" ч. 2 ст. 105 (убийство), ч. 1 ст. 356 (Жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением, депортация гражданского населения, разграбление национального имущества на оккупированной территории, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации) УК РФ.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, фигурант вместе с другими боевиками "Азова"* в марте 2022 года застрелил в Мариуполе двух мирных граждан.
В сентябре следственный отдел УФСБ России по Владимирской области в отношении него возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК России (участие в деятельности террористической организации).
* Террористическая организация, запрещена в России
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