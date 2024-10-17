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В Забайкалье девять человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса - РИА Новости, 17.10.2024
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06:13 17.10.2024 (обновлено: 09:11 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/avtobus-1978435831.html
В Забайкалье девять человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса
В Забайкалье девять человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса - РИА Новости, 17.10.2024
В Забайкалье девять человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса
Микроавтобус опрокинулся на региональной дороге в Забайкалье, пострадали девять человек, сообщает Госавтоинспекция Забайкальского края. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T06:13
2024-10-17T09:11
происшествия
забайкальский край
шилкинский район
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ВЛАДИВОСТОК, 17 окт - РИА Новости. Микроавтобус опрокинулся на региональной дороге в Забайкалье, пострадали девять человек, сообщает Госавтоинспекция Забайкальского края. "В минувшую среду в Шилкинском районе на 147 километре региональной автодороги Могойтуй-Сретенск-Олочи водитель автомашины Ford Transit (не является маршрутным транспортным средством) не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП получили травмы девять пассажиров транспортного средства", - говорится в сообщении. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.
https://ria.ru/20241014/mikroavtobus-1977903953.html
забайкальский край
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происшествия, забайкальский край, шилкинский район
Происшествия, Забайкальский край, Шилкинский район
В Забайкалье девять человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса

В Шилкинском районе девять человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса

© Фото : СУ СК России по Забайкальскому краюНа месте ДТП в Шилкинском районе Забайкальского края
На месте ДТП в Шилкинском районе Забайкальского края - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Фото : СУ СК России по Забайкальскому краю
На месте ДТП в Шилкинском районе Забайкальского края
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ВЛАДИВОСТОК, 17 окт - РИА Новости. Микроавтобус опрокинулся на региональной дороге в Забайкалье, пострадали девять человек, сообщает Госавтоинспекция Забайкальского края.
"В минувшую среду в Шилкинском районе на 147 километре региональной автодороги Могойтуй-Сретенск-Олочи водитель автомашины Ford Transit (не является маршрутным транспортным средством) не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП получили травмы девять пассажиров транспортного средства", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.
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ПроисшествияЗабайкальский крайШилкинский район
 
 
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