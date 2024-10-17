https://ria.ru/20241017/avtobus-1978435831.html

В Забайкалье девять человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса

В Забайкалье девять человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса - РИА Новости, 17.10.2024

В Забайкалье девять человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса

Микроавтобус опрокинулся на региональной дороге в Забайкалье, пострадали девять человек, сообщает Госавтоинспекция Забайкальского края. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T06:13

2024-10-17T06:13

2024-10-17T09:11

происшествия

забайкальский край

шилкинский район

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ВЛАДИВОСТОК, 17 окт - РИА Новости. Микроавтобус опрокинулся на региональной дороге в Забайкалье, пострадали девять человек, сообщает Госавтоинспекция Забайкальского края. "В минувшую среду в Шилкинском районе на 147 километре региональной автодороги Могойтуй-Сретенск-Олочи водитель автомашины Ford Transit (не является маршрутным транспортным средством) не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП получили травмы девять пассажиров транспортного средства", - говорится в сообщении. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.

https://ria.ru/20241014/mikroavtobus-1977903953.html

забайкальский край

шилкинский район

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происшествия, забайкальский край, шилкинский район