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В Забайкалье девять человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса
В Забайкалье девять человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса - РИА Новости, 17.10.2024
В Забайкалье девять человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса
Микроавтобус опрокинулся на региональной дороге в Забайкалье, пострадали девять человек, сообщает Госавтоинспекция Забайкальского края. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T06:13
2024-10-17T06:13
2024-10-17T09:11
происшествия
забайкальский край
шилкинский район
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ВЛАДИВОСТОК, 17 окт - РИА Новости. Микроавтобус опрокинулся на региональной дороге в Забайкалье, пострадали девять человек, сообщает Госавтоинспекция Забайкальского края. "В минувшую среду в Шилкинском районе на 147 километре региональной автодороги Могойтуй-Сретенск-Олочи водитель автомашины Ford Transit (не является маршрутным транспортным средством) не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП получили травмы девять пассажиров транспортного средства", - говорится в сообщении. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.
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забайкальский край
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происшествия, забайкальский край, шилкинский район
Происшествия, Забайкальский край, Шилкинский район
В Забайкалье девять человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса
В Шилкинском районе девять человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса