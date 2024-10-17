Медведев провел совещание по комплектованию армии контрактниками
Медведев провел совещание по вопросам комплектования ВС РФ контрактниками
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев проводит совещание
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев проводит совещание. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам комплектования Вооруженных сил контрактниками. Видеозапись совещания Медведев выложил на своей странице "ВКонтакте".
"Мы с вами продолжим работу над комплектованием Вооруженных сил контрактниками", — сказал он, открывая мероприятие. — По состоянию на середину месяца текущего года установленное годовое задание выполнено на 78%".
«
"Темпы в общем и целом достаточно приличные, самое главное, чтобы не было провалов и не было каких-либо иных проблем, связанных с комплектованием", — заключил Медведев.
Он также сообщил, что во вторник вместе с представителями прокуратуры, Федеральной службы безопасности посетил Ярославскую область, где провел проверку деятельности пункта по отбору военнослужащих на контракт.
"Ситуация в сравнении с прошлым годом выглядит значительно лучше. Системных нарушений в учете военнослужащих не выявлено. Но отдельные проблемы присутствуют. Мы о них, естественно, поговорим. Над устранением проблем, безусловно, нужно будет работать", — сказал Медведев.
Вдохновленный примером супруги доброволец рассказал, как ушел на СВО
16 октября, 02:35