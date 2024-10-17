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Медведев провел совещание по комплектованию армии контрактниками - РИА Новости, 17.10.2024
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16:47 17.10.2024 (обновлено: 23:22 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/armiya-1978555580.html
Медведев провел совещание по комплектованию армии контрактниками
Медведев провел совещание по комплектованию армии контрактниками - РИА Новости, 17.10.2024
Медведев провел совещание по комплектованию армии контрактниками
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам комплектования Вооруженных сил контрактниками. Видеозапись совещания Медведев... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T16:47
2024-10-17T23:22
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
дмитрий медведев
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам комплектования Вооруженных сил контрактниками. Видеозапись совещания Медведев выложил на своей странице "ВКонтакте"."Мы с вами продолжим работу над комплектованием Вооруженных сил контрактниками", — сказал он, открывая мероприятие. — По состоянию на середину месяца текущего года установленное годовое задание выполнено на 78%".&quot;Темпы в общем и целом достаточно приличные, самое главное, чтобы не было провалов и не было каких-либо иных проблем, связанных с комплектованием&quot;, — заключил Медведев.Он также сообщил, что во вторник вместе с представителями прокуратуры, Федеральной службы безопасности посетил Ярославскую область, где провел проверку деятельности пункта по отбору военнослужащих на контракт."Ситуация в сравнении с прошлым годом выглядит значительно лучше. Системных нарушений в учете военнослужащих не выявлено. Но отдельные проблемы присутствуют. Мы о них, естественно, поговорим. Над устранением проблем, безусловно, нужно будет работать", — сказал Медведев.
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россия, безопасность, вооруженные силы рф, дмитрий медведев
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Дмитрий Медведев
Медведев провел совещание по комплектованию армии контрактниками

Медведев провел совещание по вопросам комплектования ВС РФ контрактниками

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев проводит совещание
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев проводит совещание - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев проводит совещание. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам комплектования Вооруженных сил контрактниками. Видеозапись совещания Медведев выложил на своей странице "ВКонтакте".
"Мы с вами продолжим работу над комплектованием Вооруженных сил контрактниками", — сказал он, открывая мероприятие. — По состоянию на середину месяца текущего года установленное годовое задание выполнено на 78%".
«

"Темпы в общем и целом достаточно приличные, самое главное, чтобы не было провалов и не было каких-либо иных проблем, связанных с комплектованием", — заключил Медведев.

Он также сообщил, что во вторник вместе с представителями прокуратуры, Федеральной службы безопасности посетил Ярославскую область, где провел проверку деятельности пункта по отбору военнослужащих на контракт.
"Ситуация в сравнении с прошлым годом выглядит значительно лучше. Системных нарушений в учете военнослужащих не выявлено. Но отдельные проблемы присутствуют. Мы о них, естественно, поговорим. Над устранением проблем, безусловно, нужно будет работать", — сказал Медведев.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы РФДмитрий Медведев
 
 
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