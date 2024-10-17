https://ria.ru/20241017/armiya-1978555580.html

Медведев провел совещание по комплектованию армии контрактниками

Медведев провел совещание по комплектованию армии контрактниками - РИА Новости, 17.10.2024

Медведев провел совещание по комплектованию армии контрактниками

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам комплектования Вооруженных сил контрактниками. Видеозапись совещания Медведев... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T16:47

2024-10-17T16:47

2024-10-17T23:22

россия

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

дмитрий медведев

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам комплектования Вооруженных сил контрактниками. Видеозапись совещания Медведев выложил на своей странице "ВКонтакте"."Мы с вами продолжим работу над комплектованием Вооруженных сил контрактниками", — сказал он, открывая мероприятие. — По состоянию на середину месяца текущего года установленное годовое задание выполнено на 78%"."Темпы в общем и целом достаточно приличные, самое главное, чтобы не было провалов и не было каких-либо иных проблем, связанных с комплектованием", — заключил Медведев.Он также сообщил, что во вторник вместе с представителями прокуратуры, Федеральной службы безопасности посетил Ярославскую область, где провел проверку деятельности пункта по отбору военнослужащих на контракт."Ситуация в сравнении с прошлым годом выглядит значительно лучше. Системных нарушений в учете военнослужащих не выявлено. Но отдельные проблемы присутствуют. Мы о них, естественно, поговорим. Над устранением проблем, безусловно, нужно будет работать", — сказал Медведев.

https://ria.ru/20241016/svo-1978245223.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, безопасность, вооруженные силы рф, дмитрий медведев