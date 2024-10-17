Оппозиция попросила об импичменте главы МИД Аргентины
Оппозиция инициировала импичмент главы МИД Мондино из-за договоров с Британией
© AP Photo / Natacha PisarenkoВид на Буэнос-Айрес
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Вид на Буэнос-Айрес. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 окт - РИА Новости. Группа депутатов от оппозиции инициировала процесс импичмента в отношении главы МИД Аргентины Дианы Мондино из-за договоренностей с Великобританией по Мальвинским (Фолклендским) островам, сообщил депутат от партии "Союз ради родины" Эдуардо Тониолли.
"Запускаем импичмент против Мондино. С тех пор, как она заняла должность, министр служила интересам британцев в Южной Атлантике. Последней каплей стали двусторонние соглашения с неприемлемыми уступками узурпаторам наших Мальвинских островов", - написал он в X.
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В конце сентября Аргентина и Великобритания достигли договоренностей по улучшению авиасообщения с островами и по вопросам рыболовства, что вызвало недовольство со стороны ветеранов войны за Мальвины. Сооснователь центра бывших бойцов за острова в Ла-Плате (Cecim) Эрнесто Алонсо сообщил РИА Новости, что центр подал в суд иск против президента Хавьера Милея и главы МИД из-за этих договоренностей. По мнению Cecim, это соглашение идет вразрез с интересами Аргентины.
По мнению Тониолли, заключённые Мондино соглашения позволили Великобритании улучшить логистику и расширить добычу природных ресурсов, принадлежащих Аргентине. Кроме того, эти договоренности не были согласованы с конгрессом.
Нынешнее правительство Аргентины не раз подвергалось критике со стороны граждан и общественных организаций из-за политики в отношении Мальвинских островов .
Между правительствами Аргентины и Великобритании существует давний спор в отношении суверенитета над Фолклендскими (Мальвинскими) островами. В 1982 году между двумя странами развязалась война, которая длилась несколько недель и закончилась поражением Буэнос-Айреса. В 2013 году на островах прошел референдум, в результате которого подавляющее число местных жителей проголосовали за сохранение статуса заморской территории Великобритании. Аргентинское правительство тогда заявило, что результат референдума не повлияет на территориальные претензии Аргентины на эти острова.