https://ria.ru/20241017/argentina-1978434233.html

Оппозиция попросила об импичменте главы МИД Аргентины

Оппозиция попросила об импичменте главы МИД Аргентины - РИА Новости, 17.10.2024

Оппозиция попросила об импичменте главы МИД Аргентины

Группа депутатов от оппозиции инициировала процесс импичмента в отношении главы МИД Аргентины Дианы Мондино из-за договоренностей с Великобританией по... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T05:41

2024-10-17T05:41

2024-10-17T05:41

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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 окт - РИА Новости. Группа депутатов от оппозиции инициировала процесс импичмента в отношении главы МИД Аргентины Дианы Мондино из-за договоренностей с Великобританией по Мальвинским (Фолклендским) островам, сообщил депутат от партии "Союз ради родины" Эдуардо Тониолли. "Запускаем импичмент против Мондино. С тех пор, как она заняла должность, министр служила интересам британцев в Южной Атлантике. Последней каплей стали двусторонние соглашения с неприемлемыми уступками узурпаторам наших Мальвинских островов", - написал он в X. В конце сентября Аргентина и Великобритания достигли договоренностей по улучшению авиасообщения с островами и по вопросам рыболовства, что вызвало недовольство со стороны ветеранов войны за Мальвины. Сооснователь центра бывших бойцов за острова в Ла-Плате (Cecim) Эрнесто Алонсо сообщил РИА Новости, что центр подал в суд иск против президента Хавьера Милея и главы МИД из-за этих договоренностей. По мнению Cecim, это соглашение идет вразрез с интересами Аргентины. По мнению Тониолли, заключённые Мондино соглашения позволили Великобритании улучшить логистику и расширить добычу природных ресурсов, принадлежащих Аргентине. Кроме того, эти договоренности не были согласованы с конгрессом. Нынешнее правительство Аргентины не раз подвергалось критике со стороны граждан и общественных организаций из-за политики в отношении Мальвинских островов . Между правительствами Аргентины и Великобритании существует давний спор в отношении суверенитета над Фолклендскими (Мальвинскими) островами. В 1982 году между двумя странами развязалась война, которая длилась несколько недель и закончилась поражением Буэнос-Айреса. В 2013 году на островах прошел референдум, в результате которого подавляющее число местных жителей проголосовали за сохранение статуса заморской территории Великобритании. Аргентинское правительство тогда заявило, что результат референдума не повлияет на территориальные претензии Аргентины на эти острова.

https://ria.ru/20241004/folklendy-1976322155.html

https://ria.ru/20240520/udar-1947304051.html

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в мире, аргентина, великобритания