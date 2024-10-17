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Оппозиция попросила об импичменте главы МИД Аргентины - РИА Новости, 17.10.2024
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05:41 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/argentina-1978434233.html
Оппозиция попросила об импичменте главы МИД Аргентины
Оппозиция попросила об импичменте главы МИД Аргентины - РИА Новости, 17.10.2024
Оппозиция попросила об импичменте главы МИД Аргентины
Группа депутатов от оппозиции инициировала процесс импичмента в отношении главы МИД Аргентины Дианы Мондино из-за договоренностей с Великобританией по... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T05:41
2024-10-17T05:41
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 окт - РИА Новости. Группа депутатов от оппозиции инициировала процесс импичмента в отношении главы МИД Аргентины Дианы Мондино из-за договоренностей с Великобританией по Мальвинским (Фолклендским) островам, сообщил депутат от партии "Союз ради родины" Эдуардо Тониолли. "Запускаем импичмент против Мондино. С тех пор, как она заняла должность, министр служила интересам британцев в Южной Атлантике. Последней каплей стали двусторонние соглашения с неприемлемыми уступками узурпаторам наших Мальвинских островов", - написал он в X. В конце сентября Аргентина и Великобритания достигли договоренностей по улучшению авиасообщения с островами и по вопросам рыболовства, что вызвало недовольство со стороны ветеранов войны за Мальвины. Сооснователь центра бывших бойцов за острова в Ла-Плате (Cecim) Эрнесто Алонсо сообщил РИА Новости, что центр подал в суд иск против президента Хавьера Милея и главы МИД из-за этих договоренностей. По мнению Cecim, это соглашение идет вразрез с интересами Аргентины. По мнению Тониолли, заключённые Мондино соглашения позволили Великобритании улучшить логистику и расширить добычу природных ресурсов, принадлежащих Аргентине. Кроме того, эти договоренности не были согласованы с конгрессом. Нынешнее правительство Аргентины не раз подвергалось критике со стороны граждан и общественных организаций из-за политики в отношении Мальвинских островов . Между правительствами Аргентины и Великобритании существует давний спор в отношении суверенитета над Фолклендскими (Мальвинскими) островами. В 1982 году между двумя странами развязалась война, которая длилась несколько недель и закончилась поражением Буэнос-Айреса. В 2013 году на островах прошел референдум, в результате которого подавляющее число местных жителей проголосовали за сохранение статуса заморской территории Великобритании. Аргентинское правительство тогда заявило, что результат референдума не повлияет на территориальные претензии Аргентины на эти острова.
https://ria.ru/20241004/folklendy-1976322155.html
https://ria.ru/20240520/udar-1947304051.html
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в мире, аргентина, великобритания
В мире, Аргентина, Великобритания
Оппозиция попросила об импичменте главы МИД Аргентины

Оппозиция инициировала импичмент главы МИД Мондино из-за договоров с Британией

© AP Photo / Natacha PisarenkoВид на Буэнос-Айрес
Вид на Буэнос-Айрес - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Вид на Буэнос-Айрес. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 окт - РИА Новости. Группа депутатов от оппозиции инициировала процесс импичмента в отношении главы МИД Аргентины Дианы Мондино из-за договоренностей с Великобританией по Мальвинским (Фолклендским) островам, сообщил депутат от партии "Союз ради родины" Эдуардо Тониолли.
"Запускаем импичмент против Мондино. С тех пор, как она заняла должность, министр служила интересам британцев в Южной Атлантике. Последней каплей стали двусторонние соглашения с неприемлемыми уступками узурпаторам наших Мальвинских островов", - написал он в X.
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Аргентина пообещала вернуть себе Фолкленды
4 октября, 11:12
В конце сентября Аргентина и Великобритания достигли договоренностей по улучшению авиасообщения с островами и по вопросам рыболовства, что вызвало недовольство со стороны ветеранов войны за Мальвины. Сооснователь центра бывших бойцов за острова в Ла-Плате (Cecim) Эрнесто Алонсо сообщил РИА Новости, что центр подал в суд иск против президента Хавьера Милея и главы МИД из-за этих договоренностей. По мнению Cecim, это соглашение идет вразрез с интересами Аргентины.
По мнению Тониолли, заключённые Мондино соглашения позволили Великобритании улучшить логистику и расширить добычу природных ресурсов, принадлежащих Аргентине. Кроме того, эти договоренности не были согласованы с конгрессом.
Нынешнее правительство Аргентины не раз подвергалось критике со стороны граждан и общественных организаций из-за политики в отношении Мальвинских островов .
Между правительствами Аргентины и Великобритании существует давний спор в отношении суверенитета над Фолклендскими (Мальвинскими) островами. В 1982 году между двумя странами развязалась война, которая длилась несколько недель и закончилась поражением Буэнос-Айреса. В 2013 году на островах прошел референдум, в результате которого подавляющее число местных жителей проголосовали за сохранение статуса заморской территории Великобритании. Аргентинское правительство тогда заявило, что результат референдума не повлияет на территориальные претензии Аргентины на эти острова.
Вид на Гуз-Грин, Фолклендские острова - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
В Британии испугались "удара" России в ключевом для Лондона регионе
20 мая, 23:09
 
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