https://ria.ru/20241017/arest-1978621533.html
Суд арестовал пятерых членов орудовавшей в Москве в 90-е ОПГ
Суд арестовал пятерых членов орудовавшей в Москве в 90-е ОПГ - РИА Новости, 17.10.2024
Суд арестовал пятерых членов орудовавшей в Москве в 90-е ОПГ
Замоскворецкий суд столицы арестовал пятерых членов орудовавшей в Москве в конце 1990-х годов ОПГ по делу о пяти убийствах, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T23:25
2024-10-17T23:25
2024-10-17T23:25
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следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Замоскворецкий суд столицы арестовал пятерых членов орудовавшей в Москве в конце 1990-х годов ОПГ по делу о пяти убийствах, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Ранее Росгвардия отчиталась о семи задержанных, СК по Москве уточнил, что двое из них были арестованы ранее. Отмечается, что преступления были совершены с помощью огнестрельного оружия в составе группы в период с ноября 1998 года по апрель 2006 года. Подчеркивается, что при обысках по месту жительства задержанных правоохранители обнаружили огнестрельное оружие, патроны к нему, а также гранату. В настоящее время им предъявлено обвинение. Следствием назначены необходимые судебные экспертизы.
https://ria.ru/20241003/ubiystvo-1976247893.html
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москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), общество
Москва, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Суд арестовал пятерых членов орудовавшей в Москве в 90-е ОПГ
Замоскворецкий суд арестовал пятерых членов орудовавшей в Москве в 90-е ОПГ