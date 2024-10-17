https://ria.ru/20241017/arest-1978621533.html

Суд арестовал пятерых членов орудовавшей в Москве в 90-е ОПГ

Суд арестовал пятерых членов орудовавшей в Москве в 90-е ОПГ - РИА Новости, 17.10.2024

Суд арестовал пятерых членов орудовавшей в Москве в 90-е ОПГ

Замоскворецкий суд столицы арестовал пятерых членов орудовавшей в Москве в конце 1990-х годов ОПГ по делу о пяти убийствах, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T23:25

2024-10-17T23:25

2024-10-17T23:25

москва

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

общество

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Замоскворецкий суд столицы арестовал пятерых членов орудовавшей в Москве в конце 1990-х годов ОПГ по делу о пяти убийствах, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Ранее Росгвардия отчиталась о семи задержанных, СК по Москве уточнил, что двое из них были арестованы ранее. Отмечается, что преступления были совершены с помощью огнестрельного оружия в составе группы в период с ноября 1998 года по апрель 2006 года. Подчеркивается, что при обысках по месту жительства задержанных правоохранители обнаружили огнестрельное оружие, патроны к нему, а также гранату. В настоящее время им предъявлено обвинение. Следствием назначены необходимые судебные экспертизы.

https://ria.ru/20241003/ubiystvo-1976247893.html

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москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), общество