Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал пятерых членов орудовавшей в Москве в 90-е ОПГ - РИА Новости, 17.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:25 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/arest-1978621533.html
Суд арестовал пятерых членов орудовавшей в Москве в 90-е ОПГ
Суд арестовал пятерых членов орудовавшей в Москве в 90-е ОПГ - РИА Новости, 17.10.2024
Суд арестовал пятерых членов орудовавшей в Москве в 90-е ОПГ
Замоскворецкий суд столицы арестовал пятерых членов орудовавшей в Москве в конце 1990-х годов ОПГ по делу о пяти убийствах, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T23:25
2024-10-17T23:25
москва
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Замоскворецкий суд столицы арестовал пятерых членов орудовавшей в Москве в конце 1990-х годов ОПГ по делу о пяти убийствах, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Ранее Росгвардия отчиталась о семи задержанных, СК по Москве уточнил, что двое из них были арестованы ранее. Отмечается, что преступления были совершены с помощью огнестрельного оружия в составе группы в период с ноября 1998 года по апрель 2006 года. Подчеркивается, что при обысках по месту жительства задержанных правоохранители обнаружили огнестрельное оружие, патроны к нему, а также гранату. В настоящее время им предъявлено обвинение. Следствием назначены необходимые судебные экспертизы.
https://ria.ru/20241003/ubiystvo-1976247893.html
https://ria.ru/20240626/moskva-1955557856.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), общество
Москва, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Суд арестовал пятерых членов орудовавшей в Москве в 90-е ОПГ

Замоскворецкий суд арестовал пятерых членов орудовавшей в Москве в 90-е ОПГ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Замоскворецкий суд столицы арестовал пятерых членов орудовавшей в Москве в конце 1990-х годов ОПГ по делу о пяти убийствах, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
Преступник - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
В Смоленске задержали членов ОПГ по делу об убийстве 20-летней давности
3 октября, 18:53
Ранее Росгвардия отчиталась о семи задержанных, СК по Москве уточнил, что двое из них были арестованы ранее.
Отмечается, что преступления были совершены с помощью огнестрельного оружия в составе группы в период с ноября 1998 года по апрель 2006 года. Подчеркивается, что при обысках по месту жительства задержанных правоохранители обнаружили огнестрельное оружие, патроны к нему, а также гранату. В настоящее время им предъявлено обвинение. Следствием назначены необходимые судебные экспертизы.
Тюремная камера - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Предполагаемый главарь известной ОПГ умер в СИЗО, сообщил источник
26 июня, 12:51
 
МоскваФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала