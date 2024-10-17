https://ria.ru/20241017/arest-1978553446.html
Суд в Кузбассе арестовал трех обвиняемых в мошенничестве с соцжильем
Суд в Кузбассе арестовал трех обвиняемых в мошенничестве с соцжильем - РИА Новости, 17.10.2024
Суд в Кузбассе арестовал трех обвиняемых в мошенничестве с соцжильем
Центральный районный суд Кемерово арестовал троих из четверых обвиняемых в мошенничестве при строительстве социального жилья, сообщает пресс-служба СУСК РФ по... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T16:44
2024-10-17T16:44
2024-10-17T16:45
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КЕМЕРОВО, 17 окт – РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово арестовал троих из четверых обвиняемых в мошенничестве при строительстве социального жилья, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кузбассу. Ведомство сообщало во вторник, что четыре человека, двое из которых являются работниками муниципальных бюджетных учреждений, задержаны по подозрению в мошенничестве при строительстве социального жилья. По данным следствия, в июле 2015 и в сентябре 2016 года при строительстве жилья для граждан из аварийных домов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сотрудники муниципальных органов и строительных компаний в обход соглашения привлекли к работе сторонние фирмы. В результате фигуранты завладели 3 миллионами рублей, выделенными из бюджета на работы. "В отношении трех фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении еще одной обвиняемой избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы", – сообщили в СУСК. Как уточнили в объединенном пресс-центре судов региона, суд избрал в отношении бывшего директора МБУ "Управление капитального строительства г. Белово" и двоих директоров коммерческих организаций меру пресечения в виде заключения под стражу сроком 1 месяц 24 суток, до 9 декабря 2024 года.
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кемерово, россия, происшествия
Кемерово, Россия, Происшествия
Суд в Кузбассе арестовал трех обвиняемых в мошенничестве с соцжильем
СК РФ: суд в Кузбассе арестовал 3 из 4 обвиняемых в мошенничестве с соцжильем
КЕМЕРОВО, 17 окт – РИА Новости.
Центральный районный суд Кемерово арестовал троих из четверых обвиняемых в мошенничестве при строительстве социального жилья, сообщает пресс-служба
СУСК РФ по Кузбассу.
Ведомство сообщало во вторник, что четыре человека, двое из которых являются работниками муниципальных бюджетных учреждений, задержаны по подозрению в мошенничестве при строительстве социального жилья. По данным следствия, в июле 2015 и в сентябре 2016 года при строительстве жилья для граждан из аварийных домов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сотрудники муниципальных органов и строительных компаний в обход соглашения привлекли к работе сторонние фирмы. В результате фигуранты завладели 3 миллионами рублей, выделенными из бюджета на работы.
"В отношении трех фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении еще одной обвиняемой избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы", – сообщили в СУСК.
Как уточнили в объединенном пресс-центре судов региона, суд избрал в отношении бывшего директора МБУ "Управление капитального строительства г. Белово" и двоих директоров коммерческих организаций меру пресечения в виде заключения под стражу сроком 1 месяц 24 суток, до 9 декабря 2024 года.