https://ria.ru/20241017/arest-1978553446.html

Суд в Кузбассе арестовал трех обвиняемых в мошенничестве с соцжильем

Суд в Кузбассе арестовал трех обвиняемых в мошенничестве с соцжильем - РИА Новости, 17.10.2024

Суд в Кузбассе арестовал трех обвиняемых в мошенничестве с соцжильем

Центральный районный суд Кемерово арестовал троих из четверых обвиняемых в мошенничестве при строительстве социального жилья, сообщает пресс-служба СУСК РФ по... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T16:44

2024-10-17T16:44

2024-10-17T16:45

кемерово

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

КЕМЕРОВО, 17 окт – РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово арестовал троих из четверых обвиняемых в мошенничестве при строительстве социального жилья, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кузбассу. Ведомство сообщало во вторник, что четыре человека, двое из которых являются работниками муниципальных бюджетных учреждений, задержаны по подозрению в мошенничестве при строительстве социального жилья. По данным следствия, в июле 2015 и в сентябре 2016 года при строительстве жилья для граждан из аварийных домов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сотрудники муниципальных органов и строительных компаний в обход соглашения привлекли к работе сторонние фирмы. В результате фигуранты завладели 3 миллионами рублей, выделенными из бюджета на работы. "В отношении трех фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении еще одной обвиняемой избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы", – сообщили в СУСК. Как уточнили в объединенном пресс-центре судов региона, суд избрал в отношении бывшего директора МБУ "Управление капитального строительства г. Белово" и двоих директоров коммерческих организаций меру пресечения в виде заключения под стражу сроком 1 месяц 24 суток, до 9 декабря 2024 года.

https://realty.ria.ru/20241015/sud-1978196207.html

https://ria.ru/20241016/peterburg-1978303303.html

кемерово

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кемерово, россия, происшествия