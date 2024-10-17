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Суд арестовал Слободяника, обвиняемого в подрыве машины в Москве

Суд арестовал Слободяника, обвиняемого в подрыве машины в Москве - РИА Новости, 17.10.2024

Суд арестовал Слободяника, обвиняемого в подрыве машины в Москве

Черемушкинский суд Москвы арестовал Виталия Слободяника, обвиняемого в покушении на убийство после подрыва автомобиля бизнес-партнера, передает корреспондент... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T16:19

2024-10-17T16:19

2024-10-17T16:43

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы арестовал Виталия Слободяника, обвиняемого в покушении на убийство после подрыва автомобиля бизнес-партнера, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Слободянику меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 15 декабря", - огласил решение судья. Обвиняемый – уроженец Белоруссии, женат и имеет дочь. Является генеральным директором по связям с общественностью компании "Шейкер Групп". В суде присутствовала жена Слободяника, им позволили пообщаться в перерыве. Как стало известно в ходе заседания из озвученных материалов следствия, Слободяник поздно вечером 14 октября положил взрывное устройство на капот автомобиля потерпевшего со стороны водителя, ближе к лобовому стеклу. Взрывчатку он накрыл пакетом с мусором. Утром устройство сработало. Умыслом следствие называет "внезапно возникшую неприязнь" из-за бизнеса. Адвокат Алексей Ивойлов просил суд отправить Слободяника под домашний арест, среди прочего настаивая на отсутствии каких-либо фактических доказательств, в том числе видео или фото. На найденное в доме обвиняемого оружие были получены разрешения, подчеркивал адвокат, а взрывчатки у него в жилище не обнаружили. Утром 15 октября на Профсоюзной улице в Москве был подорван автомобиль. В результате пострадали три человека, в том числе ребенок. Столичный СК после инцидента возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Приоритетная версия взрыва - предпринимательская деятельность потерпевшего, заявили в СК. Поздно вечером того же дня был задержан Виталий Слободяник - бизнес-партнер Виктора Михачева, чей автомобиль подорвали. Дома у подозреваемого нашли схрон оружия. Мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте при подрыве принадлежащего бизнесмену внедорожника Tank составила около 30 граммов, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Предположительно, это была граната. Вину Слободяник не признает, а давать показания следствию он отказался, воспользовавшись ссылкой на 51-ю статью Конституции РФ, следует из озвученных в суде материалов дела. Слободяник имеет небольшие доли в 10 компаниях, соучредителем которых является вместе с Михачевым - в основном, в сфере общепита, следует из данных ЕГРЮЛ и "Контур.Фокус".

https://ria.ru/20241016/podryv-1978304694.html

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следственный комитет россии (ск рф), москва, белоруссия, россия, происшествия