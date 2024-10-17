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Суд продлил арест Сидики, обвиняемому в подрыве железной дороги под Рязанью - РИА Новости, 17.10.2024
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14:36 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/arest-1978519330.html
Суд продлил арест Сидики, обвиняемому в подрыве железной дороги под Рязанью
Суд продлил арест Сидики, обвиняемому в подрыве железной дороги под Рязанью - РИА Новости, 17.10.2024
Суд продлил арест Сидики, обвиняемому в подрыве железной дороги под Рязанью
Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил арест гражданину России и Италии Руслану Сидики в рамках дела о подрыве железной дороги под Рязанью по... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T14:36
2024-10-17T14:36
приволжская железная дорога
октябрьская железная дорога
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рязань
происшествия
общество
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил арест гражданину России и Италии Руслану Сидики в рамках дела о подрыве железной дороги под Рязанью по заданию спецслужб Украины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Продлить срок содержания под стражей до 30 ноября", - огласил решение судья. Судебное заседание прошло в закрытом режиме, представителей СМИ пустили только на оглашение постановления. Фигуранту вменяют прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ), вину по данной статье он не признал. Кроме того, ему предъявлены обвинения в совершении одного теракта, попытке совершения второго, подготовке к третьему - все в составе группы лиц. Обвинение также содержит три эпизода незаконного изготовления взрывных устройств. Ранее источник, знакомый с ходом расследования уголовного дела, рассказывал РИА Новости, что Сидики за совершенное им преступление надеялся получить 15 тысяч долларов от украинских спецслужб, но, по имеющейся информации, не получил. По данным следствия, 11 ноября 2023 года в результате подрыва самодельного взрывного устройства на 190-м километре 3-го главного пути перегона станций "Рыбное – Блокпост 204 км" в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции "Титан" Октябрьской железной дороги до станции "Юльевка" Приволжской железной дороги, повреждены 15 вагонов. Правоохранители задержали жителя Рязанской области 1988 года рождения. Во время допроса он дал признательные показания, заявил, что был завербован сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины, после чего прошел диверсионную подготовку в Латвии при непосредственном участии латвийских спецслужб. В марте 2023 года мужчина вернулся в Рязань. В СК РФ добавили, что в ходе обысков у задержанного нашли компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации, содержащие фото- и видеоотчеты о совершенных им преступлениях.
https://ria.ru/20240729/poezd-1962673410.html
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приволжская железная дорога, октябрьская железная дорога, рязанская область, латвия, рязань, происшествия, общество
Приволжская железная дорога, Октябрьская железная дорога, Рязанская область, Латвия, Рязань, Происшествия, Общество
Суд продлил арест Сидики, обвиняемому в подрыве железной дороги под Рязанью

Басманный суд продлил арест Сидики, обвиняемому в подрыве ж/д под Рязанью

© Фото : страница Руслана Сидики в соцсетиРуслан Сидики
Руслан Сидики - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Фото : страница Руслана Сидики в соцсети
Руслан Сидики. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил арест гражданину России и Италии Руслану Сидики в рамках дела о подрыве железной дороги под Рязанью по заданию спецслужб Украины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Продлить срок содержания под стражей до 30 ноября", - огласил решение судья.
Место схода пассажирского поезда с рельсов в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд
29 июля, 13:21
Судебное заседание прошло в закрытом режиме, представителей СМИ пустили только на оглашение постановления.
Фигуранту вменяют прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ), вину по данной статье он не признал. Кроме того, ему предъявлены обвинения в совершении одного теракта, попытке совершения второго, подготовке к третьему - все в составе группы лиц. Обвинение также содержит три эпизода незаконного изготовления взрывных устройств.
Ранее источник, знакомый с ходом расследования уголовного дела, рассказывал РИА Новости, что Сидики за совершенное им преступление надеялся получить 15 тысяч долларов от украинских спецслужб, но, по имеющейся информации, не получил.
По данным следствия, 11 ноября 2023 года в результате подрыва самодельного взрывного устройства на 190-м километре 3-го главного пути перегона станций "Рыбное – Блокпост 204 км" в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции "Титан" Октябрьской железной дороги до станции "Юльевка" Приволжской железной дороги, повреждены 15 вагонов.
Правоохранители задержали жителя Рязанской области 1988 года рождения. Во время допроса он дал признательные показания, заявил, что был завербован сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины, после чего прошел диверсионную подготовку в Латвии при непосредственном участии латвийских спецслужб. В марте 2023 года мужчина вернулся в Рязань.
В СК РФ добавили, что в ходе обысков у задержанного нашли компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации, содержащие фото- и видеоотчеты о совершенных им преступлениях.
Место схода вагонов грузового поезда в Белгородской области. 11 сентября 2024 года - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
В Белгородской области грузовой поезд сошел с рельсов из-за диверсии
11 сентября, 02:38
 
Приволжская железная дорогаОктябрьская железная дорогаРязанская областьЛатвияРязаньПроисшествияОбщество
 
 
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