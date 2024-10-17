https://ria.ru/20241017/amerika-1978370801.html

Обратный отсчет: Америка готовится пройти точку невозврата

Обратный отсчет: Америка готовится пройти точку невозврата - РИА Новости, 17.10.2024

Обратный отсчет: Америка готовится пройти точку невозврата

Американская предвыборная кампания вышла на финишную прямую — через три недели все должно будет закончиться. Но именно что "должно" — в реальности практически... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T08:00

2024-10-17T08:00

2024-10-17T08:01

аналитика

сша

джо байден

камала харрис

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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Американская предвыборная кампания вышла на финишную прямую — через три недели все должно будет закончиться. Но именно что "должно" — в реальности практически нет шансов на то, что голосование 5 ноября поставит точку в борьбе за власть в Америке. Более того, 6 ноября она просто перейдет в новую, куда более опасную для всех (и не только жителей США) стадию. Потому что уже понятно: по итогам голосования победит Дональд Трамп, а возвращение в Белый дом экс-президента категорически неприемлемо для большей части американского истеблишмента. И не сумев остановить его с помощью манипуляций на выборах, "глубинное государство" пойдет на все, чтобы аннулировать второй срок Трампа — с помощью судов, массовых протестов и беспорядков, попыток его убийства, терактов и даже угрозы раскола США.Но из чего следует, что победа Трампа уже предрешена? Ведь данные опросов переменчивы, и борьба будет идти до последнего дня — да и замена Байдена на Харрис подняла рейтинги кандидата от демократов. К чему представлять Трампа уверенным победителем?Все дело в том, что для Трампа это уже третьи президентские выборы — и есть хорошая возможность сравнить опросы 2024-го с аналогичными опросами 2016-го и 2020-го. А потом сопоставить их с итогами голосования в те годы — и предсказать исход выборов 5 ноября. И если сделать это, то станет ясно одно — опросы всегда давали Трампу меньше, чем он получал в реальности.Да, в 2016-м он выиграл, а в 2020-м проиграл — но закономерность была одинаковая: Хиллари Клинтон и Джо Байден получали меньше голосов, чем обещали им опросы. А сейчас Камала Харрис по тем же опросам имеет меньшую поддержку, чем была у Клинтон в 2016-м и Байдена в 2022-м — и значит, выступит против Трампа хуже, чем они. То есть проиграет. К тому же ее преимущество даже в общенациональном масштабе сокращается, и ко дню выборов может оказаться так, что и соцопросы не будут ставить ее на первое место.И это при том, что общенациональное лидерство — то есть по общему числу голосов избирателей — не имеет вообще никакого значения. Клинтон в 2016 году опередила Трампа на несколько миллионов голосов, но сильно уступила в коллегии выборщиков, которые представляют штаты. Потому что все решается в штатах, причем даже не во всех 50-ти, а в нескольких колеблющихся, то есть переходящих от партии к партии. В нынешней кампании таких семь (Пенсильвания, Мичиган, Висконсин, Северная Каролина, Джорджия, Аризона и Невада) — и уже видно, что Трамп победит почти во всех из них.Экс-президент лидировал в большинстве этих штатов, пока его соперником был Байден — но после выдвижения Харрис опросы показывали напряженную борьбу и даже лидерство Камалы. Однако теперь эффект "новичка" исчез — и все вернулось на круги своя. По последним опросам, Трамп лидирует в пяти из семи штатов — везде, кроме Висконсина и Невады (причем и в первом из этих штатов он постепенно выходит вперед). Да, его преимущество выражается в небольших цифрах — оно колеблется от 0,3 процента в Пенсильвании до 0,9 в Аризоне. Это ведь в рамках статистической погрешности? Да, но стоит посмотреть на опросы двух предыдущих выборов по этим штатам.И тогда выяснится, что у Трампа сейчас позиции гораздо сильнее, чем в 2016-м и 2020-м. Например, в Пенсильвании восемь лет назад он уступал Клинтон более девяти процентов, а в итоге победил с преимуществом в 0,7. Через четыре года опросы давали Байдену более семи процентов преимущества над Трампом, но Дональд уступил всего 1,2.То же самое в Мичигане и Висконсине — Трамп сильно уступал Клинтон, но выиграл, а проигрыш Байдену оказался заметно меньше обещанного. И это, напомним, в условиях, когда Клинтон и Байден серьезно опережали Трампа по опросам, а Харрис сейчас отстает от него или идет на одном уровне.Если нынешний расклад сохранится в оставшиеся до выборов три недели (хотя, скорее всего, он станет только более благоприятным для Трампа), то 5 ноября Трамп уверенно победит Харрис в пяти штатах из семи, и в итоге получит 296 выборщиков против 215. При этом у него есть неплохие шансы взять еще и шестой штат, Висконсин — и тогда итоговый счет будет еще больше.Не только опросы говорят о предстоящей разгромной победе Трампа — у демократов очень плохо обстоят дела с регистрацией избирателей в тех же колеблющихся штатах: в Пенсильвании, Северной Каролине, Неваде, Аризоне их на сотни тысяч меньше, чем было четыре года назад. И никакая мобилизация на выборы противников Трампа в стабильно демократических штатах вроде Калифорнии или Нью-Йорка ни на что не влияет — демократам нужно, чтобы трампофобы пришли голосовать в Пенсильвании.Победа Трампа страшит истеблишмент не только потому, что теперь Дональд будет опытней и злей — а значит, и эффективней в борьбе с "глубинным государством", но и потому, что он может получить полный контроль над конгрессом. Если республиканцы отвоюют сенат (на что у них есть неплохие шансы) и удержат палату представителей, Трамп станет действительно полновластным президентом — в отличие от первого срока, в ходе которого ему противостояло не только "вашингтонское болото", но и часть собственной партии, сейчас у него есть серьезный контроль над республиканцами.Реальную тенденцию чувствуют и букмекеры — сейчас они оценивают вероятность избрания Трампа в 53,7 процента, а Харрис в 45,7, а ближе к выборам соотношение может стать еще более благоприятным для экс-президента.Если Трампа невозможно остановить, значит его нужно убить — и шансы на новое покушение сейчас очень велики. Впрочем, можно убить Трампа, но нельзя убить трампизм, то есть бунт внушительной части американцев против глобалистского истеблишмента. Трамповский кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс во многих вопросах настроен куда радикальнее своего шефа — и поэтому физическое устранение экс-президента не поможет "вашингтонскому болоту".Турбулентность будет нарастать в ближайшие три недели не только в США — ставки на исход американских выборов высоки для всего мира. В том числе и в зонах боевых действий — от Украины до Ближнего Востока, где можно ожидать самых неожиданных событий. Это не значит, что шторм будет нарастать до 5 ноября, а потом пойдет на спад — никакого затишья после бури не предвидится хотя бы потому, что самые разрушительные бури как раз сейчас только формируются.

https://ria.ru/20241016/smi-1978315580.html

https://ria.ru/20241016/tramp-1978211085.html

https://ria.ru/20241015/vybory-1978061927.html

https://ria.ru/20241013/ssha-1977762694.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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аналитика, сша, джо байден, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024