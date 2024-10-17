https://ria.ru/20241017/aktsiz-1978585555.html

Правительство внесет в ГД проект по повышению акциза на сладкие напитки

Правительство внесет в ГД проект по повышению акциза на сладкие напитки - РИА Новости, 17.10.2024

Правительство внесет в ГД проект по повышению акциза на сладкие напитки

Правительство РФ одобрило законопроект, которым предлагается повысить акциз на сладкие напитки с 7 рублей до 10 рублей на литр с января 2025 года, сообщил РИА... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T18:53

2024-10-17T18:53

2024-10-17T18:53

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общество

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект, которым предлагается повысить акциз на сладкие напитки с 7 рублей до 10 рублей на литр с января 2025 года, сообщил РИА Новости источник в кабмине. Ожидается, что документ будет внесен в Госдуму на этой неделе, добавил собеседник агентства. Доходы федерального бюджета от акцизов в 2025 году ожидаются на уровне 1,611 триллиона рублей против 1,419 триллиона рублей в 2024 году, сообщалось в документах к проекту федерального бюджета РФ на следующую трехлетку, внесенному правительством в Госдуму. При этом в 2026 и 2027 году доходы от акцизов прогнозируются в сумме 1,624 триллиона и 1,663 триллиона рублей. Доходы бюджета от акциза на сахаросодержащие напитки в проекте бюджета заложены в объеме 17,7 миллиарда рублей в 2024 году, 16,7 миллиарда рублей в 2025 году, 16,6 миллиарда рублей в 2026 году и 16,9 миллиарда рублей в 2027 году.

https://ria.ru/20240712/putin-1959304162.html

https://ria.ru/20240710/gosduma-1958680825.html

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