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Правительство внесет в ГД проект по повышению акциза на сладкие напитки - РИА Новости, 17.10.2024
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18:53 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/aktsiz-1978585555.html
Правительство внесет в ГД проект по повышению акциза на сладкие напитки
Правительство внесет в ГД проект по повышению акциза на сладкие напитки - РИА Новости, 17.10.2024
Правительство внесет в ГД проект по повышению акциза на сладкие напитки
Правительство РФ одобрило законопроект, которым предлагается повысить акциз на сладкие напитки с 7 рублей до 10 рублей на литр с января 2025 года, сообщил РИА... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T18:53
2024-10-17T18:53
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект, которым предлагается повысить акциз на сладкие напитки с 7 рублей до 10 рублей на литр с января 2025 года, сообщил РИА Новости источник в кабмине. Ожидается, что документ будет внесен в Госдуму на этой неделе, добавил собеседник агентства. Доходы федерального бюджета от акцизов в 2025 году ожидаются на уровне 1,611 триллиона рублей против 1,419 триллиона рублей в 2024 году, сообщалось в документах к проекту федерального бюджета РФ на следующую трехлетку, внесенному правительством в Госдуму. При этом в 2026 и 2027 году доходы от акцизов прогнозируются в сумме 1,624 триллиона и 1,663 триллиона рублей. Доходы бюджета от акциза на сахаросодержащие напитки в проекте бюджета заложены в объеме 17,7 миллиарда рублей в 2024 году, 16,7 миллиарда рублей в 2025 году, 16,6 миллиарда рублей в 2026 году и 16,9 миллиарда рублей в 2027 году.
https://ria.ru/20240712/putin-1959304162.html
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россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
Правительство внесет в ГД проект по повышению акциза на сладкие напитки

Правительство одобрило повышение акциза на сладкие напитки до с 7 до 10 рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект, которым предлагается повысить акциз на сладкие напитки с 7 рублей до 10 рублей на литр с января 2025 года, сообщил РИА Новости источник в кабмине.
Ожидается, что документ будет внесен в Госдуму на этой неделе, добавил собеседник агентства.
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Доходы федерального бюджета от акцизов в 2025 году ожидаются на уровне 1,611 триллиона рублей против 1,419 триллиона рублей в 2024 году, сообщалось в документах к проекту федерального бюджета РФ на следующую трехлетку, внесенному правительством в Госдуму.
При этом в 2026 и 2027 году доходы от акцизов прогнозируются в сумме 1,624 триллиона и 1,663 триллиона рублей.
Доходы бюджета от акциза на сахаросодержащие напитки в проекте бюджета заложены в объеме 17,7 миллиарда рублей в 2024 году, 16,7 миллиарда рублей в 2025 году, 16,6 миллиарда рублей в 2026 году и 16,9 миллиарда рублей в 2027 году.
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