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Стало известно, кого россияне назвали лучшими актерами в 2024 году
Стало известно, кого россияне назвали лучшими актерами в 2024 году - РИА Новости, 17.10.2024
Стало известно, кого россияне назвали лучшими актерами в 2024 году
Россияне назвали Константина Хабенского и Сергея Бурунова лучшими актерами российского кинематографа в 2024 году, лучшей актрисой отечественного кино зрители в... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T13:18
2024-10-17T13:18
2024-10-17T13:19
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Россияне назвали Константина Хабенского и Сергея Бурунова лучшими актерами российского кинематографа в 2024 году, лучшей актрисой отечественного кино зрители в РФ считают Елену Яковлеву, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Лучшими актерами, по мнению 11% респондентов, в 2024 году стали Константин Хабенский и Сергей Бурунов. На втором месте оказался Сергей Безруков, 9% опрошенных считают его лучшим артистом российского кино. Большинство участников опроса (8%) назвали Елену Яковлеву лучшей актрисой в РФ в 2024 году. На второе место российские зрители отнесли Марию Аронову, лучшей ее считают 7% респондентов. По результатам опроса, опубликованного на сайте ВЦИОМ, 9% российских зрителей, что "Слово пацана. Кровь на асфальте" стал лучшим отечественным телесериалом 2024 года. Второе место занял телесериал "Невский", его назвали лучшим 6% россиян. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 28 сентября. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, константин хабенский, елена яковлева, сергей бурунов, вциом, кино и сериалы, новости культуры
Культура, Россия, Константин Хабенский, Елена Яковлева, Сергей Бурунов, ВЦИОМ, Кино и сериалы, Новости культуры
Стало известно, кого россияне назвали лучшими актерами в 2024 году
ВЦИОМ: россияне назвали Хабенского и Бурунова лучшими актерами в 2024 году