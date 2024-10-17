https://ria.ru/20241017/ai-1978590577.html

На круглом столе "России сегодня" обсудили настоящее и будущее ИИ

На круглом столе "России сегодня" обсудили настоящее и будущее ИИ - РИА Новости, 17.10.2024

На круглом столе "России сегодня" обсудили настоящее и будущее ИИ

Медиагруппа "Россия сегодня" провела экспертный круглый стол на тему "Искусственный интеллект: актуальные вызовы новой реальности", участники встречи обсудили... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T18:59

2024-10-17T18:59

2024-10-17T18:59

технологии

россия

вциом

брикс

искусственный интеллект (ии)

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" провела экспертный круглый стол на тему "Искусственный интеллект: актуальные вызовы новой реальности", участники встречи обсудили ключевые вопросы применения ИИ в различных областях, а также оценили перспективы международного технологического сотрудничества в этой сфере.В мероприятии приняли участие директор Департамента социальных исследований ВЦИОМ Андрей Даудрих, помощник главного редактора газеты Viet Nam News Вьетнамского информационного агентства Чан Тху Ван, руководитель AI проекта медиагруппы "Россия сегодня" Егор Архипов, директор Центра исследований БРИКС, профессор Колледжа международных отношений и связей с общественностью Фуданьского университета Шэнь И, директор бюро новостей и информации Филиппинского информационного агентства Луис Моренте, специалист в области цифрового маркетинга Габриэль Баскес и эксперт в области AI Андрей Наташенков.Директор Департамента социальных исследований и консалтинга ВЦИОМ Андрей Даудрих представил актуальную аналитику ВЦИОМ по искусственному интеллекту среди российской аудитории. Так, согласно исследованию, 35% опрошенных считает, что ИИ можно передать опасные для жизни человека виды работ, при этом практически каждый четвёртый россиянин не доверяет ИИ, опасаясь ошибок с его стороны. Жители России в большой степени готовы принять продукты ИИ в качестве виртуальных помощников, а также для решения творческих задач, при этом в меньшей степени респонденты готовы доверять ИИ в сферах экономики, безопасности и государственном управлении.Говоря о гендерной специфике, эксперт отметил более позитивное отношение мужчин к перспективам использования ИИ в сфере образования, безопасности и финансов. Самые оптимистично настроенные к применению передовых технологий машинного интеллекта - молодежь.Помощник главного редактора газеты Viet Nam News Чан Тху Ван подчеркнула, что сегодня искусственный интеллект широко используется в журналистике, добавив при этом, что "несмотря на то, что технологии ИИ существенно упрощают работу журналистов, необходимо уделять большое внимание проверке точности, достоверности информации, а также этическим аспектам применения ИИ в подготовке медиаконтента"."Думаю, что искусственный интеллект поменяет рынок труда. История показывает, что человеческие профессии возникают и забываются. Зато благодаря искусственному интеллекту один человек на протяжении дня сможет выполнять задания по нескольким специальностям", - отметил руководитель AI проекта медиагруппы "Россия сегодня" Егор Архипов.Луис Моренте, директор бюро новостей и информации Филиппинского информационного агентства, добавил: "Искусственный интеллект уже помогает нам в работе. Мы стали применять его для расшифровки видеоинтервью, что существенно ускорило процесс выпуска. Также для нас очень важна функция качественного перевода, ведь мы работаем на разных языках".Профессор Колледжа международных отношений и связей с общественностью Фуданьского университета Шэнь И отметил, что очень важно поддерживать ситуацию здоровой конкуренции и сотрудничества на международном рынке ИИ: "Конкуренция должна быть, иначе мы можем скатиться к ситуации, которая развивалась во времена Холодной войны. История уже показала, что наращивание военного потенциала, в том числе с применением новых технологий, может привести к возникновению новых геополитических конфликтов как локального, так и глобального характера. Никто не хотел бы повторения апокалиптического сценария применения ИИ, который так часто показывают в фильмах".Специалист в области цифрового маркетинга Габриэль Баскес рассказал о практическом применении технологий ИИ в социальных сетях для продвижения контента. Эксперт подчеркнул, что при создании видео ИИ уже выполняет функции редактора, монтажера, переводчика и специалиста по звуковым эффектам, при этом именно обучение ИИ на основе прошлого опыта создания вирусного контента позволяет существенно повышать продуктивность такой работы.AI эксперт Андрей Наташенков подчеркнул, что на современном этапе исследования практического применения ИИ должны проходить постепенно, что позволит минимизировать риски для рынка труда: "Конечно, я надеюсь, что не случится второй "зимы искусственного интеллекта", однако нынешний период должен быть направлен на то, чтобы дать время адаптироваться к новой реальности людям, чьи профессии могут находиться под угрозой".

https://ria.ru/20241016/ai-1978388105.html

https://ria.ru/20241014/ii-1978011040.html

https://ria.ru/20240927/tekhnologii-1975104239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, вциом, брикс, искусственный интеллект (ии)