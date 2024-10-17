https://ria.ru/20241017/abyuz-1978599270.html

Основательница Wildberries рассказала об абьюзивных отношениях

Основательница Wildberries рассказала об абьюзивных отношениях - РИА Новости, 17.10.2024

Основательница Wildberries рассказала об абьюзивных отношениях

Основательница российского маркетплейса Wildberries Татьяна Ким (Бакальчук) на площадке женского форума BeWoman в Алма-Ате призналась, что в семейной жизни с... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T20:24

2024-10-17T20:24

2024-10-17T20:24

алма-ата

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владислав бакальчук

wildberries

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АЛМА-АТА, 17 окт – РИА Новости. Основательница российского маркетплейса Wildberries Татьяна Ким (Бакальчук) на площадке женского форума BeWoman в Алма-Ате призналась, что в семейной жизни с Владиславом Бакальчуком сталкивалась с абьюзом. "Они мне говорят (родственники, друзья – ред.), помнишь, как ты бежала с маленькими детьми за машиной, потому что муж поехал, и ты бежала за ним по дороге. Помнишь, как разбивались вещи, выкидывались. Сейчас не хочу даже про это говорить", - сказала Ким, выступая на Центральноазиатском на женском форуме BeWoman в четверг. Модератор мероприятия спросила у Ким, как она себя чувствует после того, как вернула девичью фамилию. "У меня такое ощущение, что я как будто сбросила с себя какие-то, не знаю, оковы. Меня сейчас многие спрашивают, как же я столько лет терпела? Неужели это случилось в один день, что тебя начали притеснять, абьюзить? Я говорю, конечно же, нет, но, видимо, вот эта сила выносливости на уровне ДНК, если мы вспомним историю нашего государства, сколько приходилось терпеть", - поделилась Ким. Также она добавила, что залог успешных и крепких отношений в семье строится на равноправии. Молодые люди должны учиться слушать и уважать друг друга, и тогда семья будет крепкой, и брак не распадется. Ким подала иск о разводе в конце июня. Суду предстоит решить вопрос как о разводе, так и о разделе совместного имущества, в том числе компании Wildberries. В середине сентября в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли. Тогда основательница компании Татьяна Ким обвинила в попытке захвата бизнеса мужа Владислава Бакальчука.

https://ria.ru/20240923/bakalchuk-1961937220.html

https://ria.ru/20241016/wildberries-1978250815.html

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алма-ата, москва, россия, владислав бакальчук, wildberries, общество