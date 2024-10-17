Рейтинг@Mail.ru
Основательница Wildberries рассказала об абьюзивных отношениях - РИА Новости, 17.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:24 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/abyuz-1978599270.html
Основательница Wildberries рассказала об абьюзивных отношениях
Основательница Wildberries рассказала об абьюзивных отношениях - РИА Новости, 17.10.2024
Основательница Wildberries рассказала об абьюзивных отношениях
Основательница российского маркетплейса Wildberries Татьяна Ким (Бакальчук) на площадке женского форума BeWoman в Алма-Ате призналась, что в семейной жизни с... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T20:24
2024-10-17T20:24
алма-ата
москва
россия
владислав бакальчук
wildberries
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764689653_0:6:3047:1720_1920x0_80_0_0_4e40dffd450e2be32f2b328127b76332.jpg
АЛМА-АТА, 17 окт – РИА Новости. Основательница российского маркетплейса Wildberries Татьяна Ким (Бакальчук) на площадке женского форума BeWoman в Алма-Ате призналась, что в семейной жизни с Владиславом Бакальчуком сталкивалась с абьюзом. "Они мне говорят (родственники, друзья – ред.), помнишь, как ты бежала с маленькими детьми за машиной, потому что муж поехал, и ты бежала за ним по дороге. Помнишь, как разбивались вещи, выкидывались. Сейчас не хочу даже про это говорить", - сказала Ким, выступая на Центральноазиатском на женском форуме BeWoman в четверг. Модератор мероприятия спросила у Ким, как она себя чувствует после того, как вернула девичью фамилию. "У меня такое ощущение, что я как будто сбросила с себя какие-то, не знаю, оковы. Меня сейчас многие спрашивают, как же я столько лет терпела? Неужели это случилось в один день, что тебя начали притеснять, абьюзить? Я говорю, конечно же, нет, но, видимо, вот эта сила выносливости на уровне ДНК, если мы вспомним историю нашего государства, сколько приходилось терпеть", - поделилась Ким. Также она добавила, что залог успешных и крепких отношений в семье строится на равноправии. Молодые люди должны учиться слушать и уважать друг друга, и тогда семья будет крепкой, и брак не распадется. Ким подала иск о разводе в конце июня. Суду предстоит решить вопрос как о разводе, так и о разделе совместного имущества, в том числе компании Wildberries. В середине сентября в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли. Тогда основательница компании Татьяна Ким обвинила в попытке захвата бизнеса мужа Владислава Бакальчука.
https://ria.ru/20240923/bakalchuk-1961937220.html
https://ria.ru/20241016/wildberries-1978250815.html
алма-ата
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764689653_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_b93b966a40329af50b832f3b6b2ec3af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алма-ата, москва, россия, владислав бакальчук, wildberries, общество
Алма-Ата, Москва, Россия, Владислав Бакальчук, Wildberries, Общество
Основательница Wildberries рассказала об абьюзивных отношениях

Татьяна Ким поделилась опытом абьюзивных отношений на женском форуме в Алма-Ате

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТатьяна Бакальчук
Татьяна Бакальчук - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Татьяна Бакальчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АЛМА-АТА, 17 окт – РИА Новости. Основательница российского маркетплейса Wildberries Татьяна Ким (Бакальчук) на площадке женского форума BeWoman в Алма-Ате призналась, что в семейной жизни с Владиславом Бакальчуком сталкивалась с абьюзом.
"Они мне говорят (родственники, друзья – ред.), помнишь, как ты бежала с маленькими детьми за машиной, потому что муж поехал, и ты бежала за ним по дороге. Помнишь, как разбивались вещи, выкидывались. Сейчас не хочу даже про это говорить", - сказала Ким, выступая на Центральноазиатском на женском форуме BeWoman в четверг.
Генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Татьяна Ким: биография и история успеха основательницы Wildberries
23 сентября, 17:40
Модератор мероприятия спросила у Ким, как она себя чувствует после того, как вернула девичью фамилию.
"У меня такое ощущение, что я как будто сбросила с себя какие-то, не знаю, оковы. Меня сейчас многие спрашивают, как же я столько лет терпела? Неужели это случилось в один день, что тебя начали притеснять, абьюзить? Я говорю, конечно же, нет, но, видимо, вот эта сила выносливости на уровне ДНК, если мы вспомним историю нашего государства, сколько приходилось терпеть", - поделилась Ким.
Также она добавила, что залог успешных и крепких отношений в семье строится на равноправии. Молодые люди должны учиться слушать и уважать друг друга, и тогда семья будет крепкой, и брак не распадется.
Основатель компании Wildberries Татьяна Ким - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Основательница Wildberries обвинила экс-супруга в подготовке провокаций
16 октября, 04:22
Ким подала иск о разводе в конце июня. Суду предстоит решить вопрос как о разводе, так и о разделе совместного имущества, в том числе компании Wildberries.
В середине сентября в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли. Тогда основательница компании Татьяна Ким обвинила в попытке захвата бизнеса мужа Владислава Бакальчука.
 
Алма-АтаМоскваРоссияВладислав БакальчукWildberriesОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала