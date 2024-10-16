https://ria.ru/20241016/zima-1978370162.html

Путин поручил правительству активно готовиться к зимнему сезону

Путин поручил правительству активно готовиться к зимнему сезону - РИА Новости, 16.10.2024

Путин поручил правительству активно готовиться к зимнему сезону

Президент России Владимир Путин поручил правительству активно готовиться к зимнему сезону и отметил, что работа по стране предстоит большая. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T17:06

2024-10-16T17:06

2024-10-16T17:16

россия

общество

владимир путин

правительство рф

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству активно готовиться к зимнему сезону и отметил, что работа по стране предстоит большая."К зиме готовимся активно. Надеюсь, что все будет сделано. Работа большая на самом деле по стране", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

россия

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, общество, владимир путин, правительство рф