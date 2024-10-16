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Путин поручил правительству активно готовиться к зимнему сезону
Путин поручил правительству активно готовиться к зимнему сезону - РИА Новости, 16.10.2024
Путин поручил правительству активно готовиться к зимнему сезону
Президент России Владимир Путин поручил правительству активно готовиться к зимнему сезону и отметил, что работа по стране предстоит большая. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T17:06
2024-10-16T17:06
2024-10-16T17:16
россия
общество
владимир путин
правительство рф
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству активно готовиться к зимнему сезону и отметил, что работа по стране предстоит большая."К зиме готовимся активно. Надеюсь, что все будет сделано. Работа большая на самом деле по стране", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, владимир путин, правительство рф
Россия, Общество, Владимир Путин, Правительство РФ
Путин поручил правительству активно готовиться к зимнему сезону
Путин поручил правительству активно готовиться к зиме, работа предстоит большая