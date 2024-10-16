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Зеленский предложил разместить на Украине неядерные силы сдерживания - РИА Новости, 16.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:52 16.10.2024 (обновлено: 14:52 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/zelenskiy-1978328737.html
Зеленский предложил разместить на Украине неядерные силы сдерживания
Зеленский предложил разместить на Украине неядерные силы сдерживания - РИА Новости, 16.10.2024
Зеленский предложил разместить на Украине неядерные силы сдерживания
Киевский режим предлагает разместить на территории Украины иностранные силы неядерного сдерживания РФ, об этом говорится в "плане победы" Владимира Зеленского,... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T13:52
2024-10-16T14:52
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
владимир зеленский
сергей лавров
верховная рада украины
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Киевский режим предлагает разместить на территории Украины иностранные силы неядерного сдерживания РФ, об этом говорится в "плане победы" Владимира Зеленского, который он представил в среду в Верховной раде."Третий пункт – сдерживание. Украина предлагает партнерам разместить на своей земле комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, которого будет достаточно для защиты Украины от любой военной угрозы со стороны России", - сказал Зеленский в своем выступлении.Ранее Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241016/zelenskiy-1978319752.html
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украина, россия, сша, владимир зеленский, сергей лавров, верховная рада украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Верховная Рада Украины, НАТО
Зеленский предложил разместить на Украине неядерные силы сдерживания

Зеленский хочет разместить на Украине иностранные силы неядерного сдерживания

© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineВладимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины. 16 октября 2024
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины. 16 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины. 16 октября 2024
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Киевский режим предлагает разместить на территории Украины иностранные силы неядерного сдерживания РФ, об этом говорится в "плане победы" Владимира Зеленского, который он представил в среду в Верховной раде.
"Третий пункт – сдерживание. Украина предлагает партнерам разместить на своей земле комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, которого будет достаточно для защиты Украины от любой военной угрозы со стороны России", - сказал Зеленский в своем выступлении.
Ранее Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины. 16 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Зеленский впервые публично представил свой "план победы"
Вчера, 13:17
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийСергей ЛавровВерховная Рада УкраиныНАТО
 
 
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