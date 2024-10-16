https://ria.ru/20241016/zelenskiy-1978328737.html

Зеленский предложил разместить на Украине неядерные силы сдерживания

Зеленский предложил разместить на Украине неядерные силы сдерживания - РИА Новости, 16.10.2024

Зеленский предложил разместить на Украине неядерные силы сдерживания

Киевский режим предлагает разместить на территории Украины иностранные силы неядерного сдерживания РФ, об этом говорится в "плане победы" Владимира Зеленского,... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T13:52

2024-10-16T13:52

2024-10-16T14:52

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нато

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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Киевский режим предлагает разместить на территории Украины иностранные силы неядерного сдерживания РФ, об этом говорится в "плане победы" Владимира Зеленского, который он представил в среду в Верховной раде."Третий пункт – сдерживание. Украина предлагает партнерам разместить на своей земле комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, которого будет достаточно для защиты Украины от любой военной угрозы со стороны России", - сказал Зеленский в своем выступлении.Ранее Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241016/zelenskiy-1978319752.html

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украина, россия, сша, владимир зеленский, сергей лавров, верховная рада украины, нато