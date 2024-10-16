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Зеленский сам не верит в победу и членство Украины в НАТО, заявили в Раде - РИА Новости, 16.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:59 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/zelenskiy--1978418912.html
Зеленский сам не верит в победу и членство Украины в НАТО, заявили в Раде
Зеленский сам не верит в победу и членство Украины в НАТО, заявили в Раде - РИА Новости, 16.10.2024
Зеленский сам не верит в победу и членство Украины в НАТО, заявили в Раде
Владимир Зеленский и его окружение не верят в то, что говорят, они давно понимают, что победы и членства Украины в НАТО не будет, а их цель заключается в... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T22:59
2024-10-16T22:59
специальная военная операция на украине
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мария захарова
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский и его окружение не верят в то, что говорят, они давно понимают, что победы и членства Украины в НАТО не будет, а их цель заключается в продлении своего срока, считает выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Ранее в среду Зеленский представил в Раде свой "план победы". Документ содержит пять пунктов и три секретных приложения. Первый пункт – геополитический - касается приглашения Украины в НАТО. Второй затрагивает вопросы обороны, третий подразумевает "сдерживание" российских сил путем размещения на украинской территории "комплексного неядерного стратегического пакета" стран Запада. В четвертом пункте говорится о стратегическом экономическом потенциале страны, в пятом - о периоде после окончания вооруженного конфликта. "Ни Зеленский, никто из его окружения не верят уже давно в то, что говорят. Они сами давно понимают, что ни побед, ни НАТО не будет. Им это нужно исключительно, чтобы продлить свой срок. На закрытом собрании сегодня в Киеве после выступления Зеленский не смог ответить ни на один вопрос, касательно реальных сроков и планов на будущее по фронту и стране в целом", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале. По его словам, Зеленский перестал прислушиваться к военным и разведке, информация о ситуации на фронте "поступает очень плачевная". Как ранее заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, Зеленский своим "планом победы" только толкает НАТО к прямому конфликту с Россией и настаивает на получении Киевом разрешения бить дальнобойным оружием по российской территории.
https://ria.ru/20241016/zelenskiy-1978340473.html
https://ria.ru/20241016/evropa-1978215315.html
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украина, россия, киев, мария захарова, владимир зеленский, нато, верховная рада украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Мария Захарова, Владимир Зеленский, НАТО, Верховная Рада Украины, В мире
Зеленский сам не верит в победу и членство Украины в НАТО, заявили в Раде

Депутат Рады Дмитрук: Зеленский сам не верит в победу и членство Украины в НАТО

© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineВладимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский и его окружение не верят в то, что говорят, они давно понимают, что победы и членства Украины в НАТО не будет, а их цель заключается в продлении своего срока, считает выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
Ранее в среду Зеленский представил в Раде свой "план победы". Документ содержит пять пунктов и три секретных приложения. Первый пункт – геополитический - касается приглашения Украины в НАТО. Второй затрагивает вопросы обороны, третий подразумевает "сдерживание" российских сил путем размещения на украинской территории "комплексного неядерного стратегического пакета" стран Запада. В четвертом пункте говорится о стратегическом экономическом потенциале страны, в пятом - о периоде после окончания вооруженного конфликта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
"Заигрался мальчик": украинцы оценили "план победы" Зеленского
Вчера, 14:32
"Ни Зеленский, никто из его окружения не верят уже давно в то, что говорят. Они сами давно понимают, что ни побед, ни НАТО не будет. Им это нужно исключительно, чтобы продлить свой срок. На закрытом собрании сегодня в Киеве после выступления Зеленский не смог ответить ни на один вопрос, касательно реальных сроков и планов на будущее по фронту и стране в целом", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
По его словам, Зеленский перестал прислушиваться к военным и разведке, информация о ситуации на фронте "поступает очень плачевная".
Как ранее заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, Зеленский своим "планом победы" только толкает НАТО к прямому конфликту с Россией и настаивает на получении Киевом разрешения бить дальнобойным оружием по российской территории.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
В Европе уже спят и видят, чтобы Украина проиграла
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевМария ЗахароваВладимир ЗеленскийНАТОВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
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