https://ria.ru/20241016/zelenskiy--1978418912.html

Зеленский сам не верит в победу и членство Украины в НАТО, заявили в Раде

Зеленский сам не верит в победу и членство Украины в НАТО, заявили в Раде - РИА Новости, 16.10.2024

Зеленский сам не верит в победу и членство Украины в НАТО, заявили в Раде

Владимир Зеленский и его окружение не верят в то, что говорят, они давно понимают, что победы и членства Украины в НАТО не будет, а их цель заключается в... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T22:59

2024-10-16T22:59

2024-10-16T22:59

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мария захарова

владимир зеленский

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верховная рада украины

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский и его окружение не верят в то, что говорят, они давно понимают, что победы и членства Украины в НАТО не будет, а их цель заключается в продлении своего срока, считает выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Ранее в среду Зеленский представил в Раде свой "план победы". Документ содержит пять пунктов и три секретных приложения. Первый пункт – геополитический - касается приглашения Украины в НАТО. Второй затрагивает вопросы обороны, третий подразумевает "сдерживание" российских сил путем размещения на украинской территории "комплексного неядерного стратегического пакета" стран Запада. В четвертом пункте говорится о стратегическом экономическом потенциале страны, в пятом - о периоде после окончания вооруженного конфликта. "Ни Зеленский, никто из его окружения не верят уже давно в то, что говорят. Они сами давно понимают, что ни побед, ни НАТО не будет. Им это нужно исключительно, чтобы продлить свой срок. На закрытом собрании сегодня в Киеве после выступления Зеленский не смог ответить ни на один вопрос, касательно реальных сроков и планов на будущее по фронту и стране в целом", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале. По его словам, Зеленский перестал прислушиваться к военным и разведке, информация о ситуации на фронте "поступает очень плачевная". Как ранее заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, Зеленский своим "планом победы" только толкает НАТО к прямому конфликту с Россией и настаивает на получении Киевом разрешения бить дальнобойным оружием по российской территории.

https://ria.ru/20241016/zelenskiy-1978340473.html

https://ria.ru/20241016/evropa-1978215315.html

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украина, россия, киев, мария захарова, владимир зеленский, нато, верховная рада украины, в мире