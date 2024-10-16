https://ria.ru/20241016/zefir-1978366296.html

Фабрика "Сокол" приостановила производство зефира "Жизель"

Фабрика "Сокол" приостановила производство зефира "Жизель" - РИА Новости, 16.10.2024

Фабрика "Сокол" приостановила производство зефира "Жизель"

Кондитерская фабрика "Сокол" приостановила производство зефира "Жизель" на фоне публикаций о жалобах на отравление остальная продукция выпускается в... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T16:52

2024-10-16T16:52

2024-10-16T17:04

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Кондитерская фабрика "Сокол" приостановила производство зефира "Жизель" на фоне публикаций о жалобах на отравление остальная продукция выпускается в соответствии с планами, сообщил РИА Новости коммерческий директор компании Михаил Шамис. "Производство зефира без сахара временно приостановлено из-за несоответствующих действительности публикаций в некоторых Telegram-каналах. Производство остановлено до окончания проверки Роспотребнадзором. Остальная продукция выпускается в соответствии с планами", - сказал он. В минувшую субботу ряд Telegram-каналов писали, что якобы сотни человек пожаловались на отравление зефиром "Классический" из магазина "ВкусВилл", а во вторник стала распространяться такая же информация в отношении зефира "Жизель" из магазинов "Пятерочка" и "Перекресток". И хотя во "ВкусВилле" заявили, что информация не соответствует действительности, и в X5 Group не обнаружили ни одной жалобы на зефир на каналах обратной связи с покупателями "Пятерочки", обе компании приостановили продажи зефира на мальтите и проводят дополнительные проверки. Кроме того, коммерческий директор кондитерской фабрики "Сокол" также заявлял РИА Новости, что сообщения о массовом отравлении зефиром "Жизель" не соответствуют действительности и компания-производитель планирует подать в суд с требованием опровержения.

https://ria.ru/20241016/zefir-1978346746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, еда, продукты