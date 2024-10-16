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Фабрика "Сокол" приостановила производство зефира "Жизель" - РИА Новости, 16.10.2024
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16:52 16.10.2024 (обновлено: 17:04 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/zefir-1978366296.html
Фабрика "Сокол" приостановила производство зефира "Жизель"
Фабрика "Сокол" приостановила производство зефира "Жизель" - РИА Новости, 16.10.2024
Фабрика "Сокол" приостановила производство зефира "Жизель"
Кондитерская фабрика "Сокол" приостановила производство зефира "Жизель" на фоне публикаций о жалобах на отравление остальная продукция выпускается в... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T16:52
2024-10-16T17:04
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Кондитерская фабрика "Сокол" приостановила производство зефира "Жизель" на фоне публикаций о жалобах на отравление остальная продукция выпускается в соответствии с планами, сообщил РИА Новости коммерческий директор компании Михаил Шамис. "Производство зефира без сахара временно приостановлено из-за несоответствующих действительности публикаций в некоторых Telegram-каналах. Производство остановлено до окончания проверки Роспотребнадзором. Остальная продукция выпускается в соответствии с планами", - сказал он. В минувшую субботу ряд Telegram-каналов писали, что якобы сотни человек пожаловались на отравление зефиром "Классический" из магазина "ВкусВилл", а во вторник стала распространяться такая же информация в отношении зефира "Жизель" из магазинов "Пятерочка" и "Перекресток". И хотя во "ВкусВилле" заявили, что информация не соответствует действительности, и в X5 Group не обнаружили ни одной жалобы на зефир на каналах обратной связи с покупателями "Пятерочки", обе компании приостановили продажи зефира на мальтите и проводят дополнительные проверки. Кроме того, коммерческий директор кондитерской фабрики "Сокол" также заявлял РИА Новости, что сообщения о массовом отравлении зефиром "Жизель" не соответствуют действительности и компания-производитель планирует подать в суд с требованием опровержения.
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общество, россия, еда, продукты
Общество, Россия, Еда, Продукты
Фабрика "Сокол" приостановила производство зефира "Жизель"

Производство зефира "Жизель" на "Соколе" приостановили до окончания проверки

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроизводство зефира
Производство зефира - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Производство зефира. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Кондитерская фабрика "Сокол" приостановила производство зефира "Жизель" на фоне публикаций о жалобах на отравление остальная продукция выпускается в соответствии с планами, сообщил РИА Новости коммерческий директор компании Михаил Шамис.
«
"Производство зефира без сахара временно приостановлено из-за несоответствующих действительности публикаций в некоторых Telegram-каналах. Производство остановлено до окончания проверки Роспотребнадзором. Остальная продукция выпускается в соответствии с планами", - сказал он.
В минувшую субботу ряд Telegram-каналов писали, что якобы сотни человек пожаловались на отравление зефиром "Классический" из магазина "ВкусВилл", а во вторник стала распространяться такая же информация в отношении зефира "Жизель" из магазинов "Пятерочка" и "Перекресток". И хотя во "ВкусВилле" заявили, что информация не соответствует действительности, и в X5 Group не обнаружили ни одной жалобы на зефир на каналах обратной связи с покупателями "Пятерочки", обе компании приостановили продажи зефира на мальтите и проводят дополнительные проверки.
Кроме того, коммерческий директор кондитерской фабрики "Сокол" также заявлял РИА Новости, что сообщения о массовом отравлении зефиром "Жизель" не соответствуют действительности и компания-производитель планирует подать в суд с требованием опровержения.
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