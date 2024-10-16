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Роскачество проверит зефир популярных марок - РИА Новости, 16.10.2024
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15:09 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/zefir-1978346746.html
Роскачество проверит зефир популярных марок
Роскачество проверит зефир популярных марок - РИА Новости, 16.10.2024
Роскачество проверит зефир популярных марок
Роскачество проведет проверку зефира популярных марок на фоне публикаций о жалобах на отравление, будут оценены качество и безопасность продукции, сообщили РИА... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T15:09
2024-10-16T15:09
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Роскачество проведет проверку зефира популярных марок на фоне публикаций о жалобах на отравление, будут оценены качество и безопасность продукции, сообщили РИА Новости в организации. В минувшую субботу ряд Telegram-каналов писали, что якобы сотни человек пожаловались на отравление зефиром "Классический" из магазина "ВкусВилл", а во вторник стала распространяться такая же информация в отношении зефира "Жизель" из магазинов "Пятерочка" и "Перекресток". И хотя во "ВкусВилле" заявили, что информация не соответствует действительности, и в X5 Group не обнаружили ни одной жалобы на зефир на каналах обратной связи с покупателями "Пятерочки", обе компании приостановили продажи зефира на мальтите и проводят дополнительные проверки. Кроме того, коммерческий директор кондитерской фабрики "Сокол" Михаил Шамис также заявлял РИА Новости, что сообщения о массовом отравлении зефиром "Жизель" не соответствуют действительности и компания-производитель планирует подать в суд с требованием опровержения. "Мы проведем исследование зефира. В выборку будут включены самые популярные у потребителей торговые марки. Эксперты изучат качество и безопасность продукции. Аналогичные исследования мы проводили после заражения ботулизмом", - сообщили в Роскачестве.
https://rsport.ria.ru/20240227/zozh-1929864641.html
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происшествия, роскачество, продукты, еда, россия
Происшествия, Роскачество, Продукты, Еда, Россия
Роскачество проверит зефир популярных марок

Роскачество проверит качество и безопасность зефира популярных марок после жалоб

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник несет зефир на кондитерской фабрике
Сотрудник несет зефир на кондитерской фабрике - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник несет зефир на кондитерской фабрике. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Роскачество проведет проверку зефира популярных марок на фоне публикаций о жалобах на отравление, будут оценены качество и безопасность продукции, сообщили РИА Новости в организации.
В минувшую субботу ряд Telegram-каналов писали, что якобы сотни человек пожаловались на отравление зефиром "Классический" из магазина "ВкусВилл", а во вторник стала распространяться такая же информация в отношении зефира "Жизель" из магазинов "Пятерочка" и "Перекресток". И хотя во "ВкусВилле" заявили, что информация не соответствует действительности, и в X5 Group не обнаружили ни одной жалобы на зефир на каналах обратной связи с покупателями "Пятерочки", обе компании приостановили продажи зефира на мальтите и проводят дополнительные проверки.
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Кроме того, коммерческий директор кондитерской фабрики "Сокол" Михаил Шамис также заявлял РИА Новости, что сообщения о массовом отравлении зефиром "Жизель" не соответствуют действительности и компания-производитель планирует подать в суд с требованием опровержения.
"Мы проведем исследование зефира. В выборку будут включены самые популярные у потребителей торговые марки. Эксперты изучат качество и безопасность продукции. Аналогичные исследования мы проводили после заражения ботулизмом", - сообщили в Роскачестве.
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