https://ria.ru/20241016/zefir-1978346746.html

Роскачество проверит зефир популярных марок

Роскачество проверит зефир популярных марок - РИА Новости, 16.10.2024

Роскачество проверит зефир популярных марок

Роскачество проведет проверку зефира популярных марок на фоне публикаций о жалобах на отравление, будут оценены качество и безопасность продукции, сообщили РИА... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T15:09

2024-10-16T15:09

2024-10-16T15:09

происшествия

роскачество

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Роскачество проведет проверку зефира популярных марок на фоне публикаций о жалобах на отравление, будут оценены качество и безопасность продукции, сообщили РИА Новости в организации. В минувшую субботу ряд Telegram-каналов писали, что якобы сотни человек пожаловались на отравление зефиром "Классический" из магазина "ВкусВилл", а во вторник стала распространяться такая же информация в отношении зефира "Жизель" из магазинов "Пятерочка" и "Перекресток". И хотя во "ВкусВилле" заявили, что информация не соответствует действительности, и в X5 Group не обнаружили ни одной жалобы на зефир на каналах обратной связи с покупателями "Пятерочки", обе компании приостановили продажи зефира на мальтите и проводят дополнительные проверки. Кроме того, коммерческий директор кондитерской фабрики "Сокол" Михаил Шамис также заявлял РИА Новости, что сообщения о массовом отравлении зефиром "Жизель" не соответствуют действительности и компания-производитель планирует подать в суд с требованием опровержения. "Мы проведем исследование зефира. В выборку будут включены самые популярные у потребителей торговые марки. Эксперты изучат качество и безопасность продукции. Аналогичные исследования мы проводили после заражения ботулизмом", - сообщили в Роскачестве.

https://rsport.ria.ru/20240227/zozh-1929864641.html

https://rsport.ria.ru/20240823/samye-poleznye-sladosti-1966427691.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, роскачество, продукты, еда, россия