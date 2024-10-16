https://ria.ru/20241016/zayavka-1978348375.html
В ГД прокомментировали заявку на регистрацию товарного знака "Я русский"
В ГД прокомментировали заявку на регистрацию товарного знака "Я русский" - РИА Новости, 16.10.2024
В ГД прокомментировали заявку на регистрацию товарного знака "Я русский"
Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что Роспатент должен отказать заслуженному артисту РФ Shaman (Ярославу Дронову) в регистрации товарного знака "Я... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T15:18
2024-10-16T15:18
2024-10-16T18:29
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что Роспатент должен отказать заслуженному артисту РФ Shaman (Ярославу Дронову) в регистрации товарного знака "Я русский". Заслуженный артист РФ Shaman (Ярослав Дронов) подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака "Я русский", следует из электронной базы Роспатента. "Я русский" — один из синглов исполнителя. Согласно перечню товаров и услуг, Shaman под этим названием планирует выпускать вино, водку, ликер и другую алкогольную продукцию. Кроме того, во второй заявке присутствует парфюмерия и различного рода косметические средства (блеск для губ, блестки для тела и прочее). Обе заявки на товарный знак были поданы 12 октября 2024 года. "Никому нельзя монетизировать патриотические тренды, тем более, когда речь идет о привязывании популярного "Я русский" к алкоголю, игрушкам для взрослых и прочему. Роспатент должен отказать певцу в регистрации товарного знака", - сказал он РИА Новости.Депутат Госдумы Евгений Ревенко ("Единая Россия") придерживается схожего мнения. "Монетизация патриотических чувств - совсем не то, что ждут от него многочисленные поклонники", - написал он в своем Telegram-канале.Ревенко считает, что из знакового для всех словосочетания, придуманного не певцом, нельзя делать товарный знак и приватизировать его. По мнению депутата, данная ситуация является "откровенным перебором".
https://ria.ru/20241016/jurist-1978376629.html
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госдума рф, султан хамзаев, общество, единая россия, евгений ревенко
Госдума РФ, Султан Хамзаев, Общество, Единая Россия, Евгений Ревенко
В ГД прокомментировали заявку на регистрацию товарного знака "Я русский"
Депутат ГД: Роспатент должен отказать в регистрации товарного знака "Я русский"
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что Роспатент должен отказать заслуженному артисту РФ Shaman (Ярославу Дронову) в регистрации товарного знака "Я русский".
Заслуженный артист РФ Shaman (Ярослав Дронов) подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака "Я русский", следует из электронной базы Роспатента. "Я русский" — один из синглов исполнителя. Согласно перечню товаров и услуг, Shaman под этим названием планирует выпускать вино, водку, ликер и другую алкогольную продукцию. Кроме того, во второй заявке присутствует парфюмерия и различного рода косметические средства (блеск для губ, блестки для тела и прочее). Обе заявки на товарный знак были поданы 12 октября 2024 года.
"Никому нельзя монетизировать патриотические тренды, тем более, когда речь идет о привязывании популярного "Я русский" к алкоголю, игрушкам для взрослых и прочему. Роспатент должен отказать певцу в регистрации товарного знака", - сказал он РИА Новости.
Депутат Госдумы Евгений Ревенко
("Единая Россия
") придерживается схожего мнения. "Монетизация патриотических чувств - совсем не то, что ждут от него многочисленные поклонники", - написал он в своем Telegram-канале.
Ревенко считает, что из знакового для всех словосочетания, придуманного не певцом, нельзя делать товарный знак и приватизировать его. По мнению депутата, данная ситуация является "откровенным перебором".