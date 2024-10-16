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В ГД прокомментировали заявку на регистрацию товарного знака "Я русский" - РИА Новости, 16.10.2024
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15:18 16.10.2024 (обновлено: 18:29 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/zayavka-1978348375.html
В ГД прокомментировали заявку на регистрацию товарного знака "Я русский"
В ГД прокомментировали заявку на регистрацию товарного знака "Я русский" - РИА Новости, 16.10.2024
В ГД прокомментировали заявку на регистрацию товарного знака "Я русский"
Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что Роспатент должен отказать заслуженному артисту РФ Shaman (Ярославу Дронову) в регистрации товарного знака "Я... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T15:18
2024-10-16T18:29
госдума рф
султан хамзаев
общество
единая россия
евгений ревенко
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что Роспатент должен отказать заслуженному артисту РФ Shaman (Ярославу Дронову) в регистрации товарного знака "Я русский". Заслуженный артист РФ Shaman (Ярослав Дронов) подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака "Я русский", следует из электронной базы Роспатента. "Я русский" — один из синглов исполнителя. Согласно перечню товаров и услуг, Shaman под этим названием планирует выпускать вино, водку, ликер и другую алкогольную продукцию. Кроме того, во второй заявке присутствует парфюмерия и различного рода косметические средства (блеск для губ, блестки для тела и прочее). Обе заявки на товарный знак были поданы 12 октября 2024 года. "Никому нельзя монетизировать патриотические тренды, тем более, когда речь идет о привязывании популярного "Я русский" к алкоголю, игрушкам для взрослых и прочему. Роспатент должен отказать певцу в регистрации товарного знака", - сказал он РИА Новости.Депутат Госдумы Евгений Ревенко ("Единая Россия") придерживается схожего мнения. "Монетизация патриотических чувств - совсем не то, что ждут от него многочисленные поклонники", - написал он в своем Telegram-канале.Ревенко считает, что из знакового для всех словосочетания, придуманного не певцом, нельзя делать товарный знак и приватизировать его. По мнению депутата, данная ситуация является "откровенным перебором".
https://ria.ru/20241016/jurist-1978376629.html
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госдума рф, султан хамзаев, общество, единая россия, евгений ревенко
Госдума РФ, Султан Хамзаев, Общество, Единая Россия, Евгений Ревенко
В ГД прокомментировали заявку на регистрацию товарного знака "Я русский"

Депутат ГД: Роспатент должен отказать в регистрации товарного знака "Я русский"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что Роспатент должен отказать заслуженному артисту РФ Shaman (Ярославу Дронову) в регистрации товарного знака "Я русский".
Заслуженный артист РФ Shaman (Ярослав Дронов) подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака "Я русский", следует из электронной базы Роспатента. "Я русский" — один из синглов исполнителя. Согласно перечню товаров и услуг, Shaman под этим названием планирует выпускать вино, водку, ликер и другую алкогольную продукцию. Кроме того, во второй заявке присутствует парфюмерия и различного рода косметические средства (блеск для губ, блестки для тела и прочее). Обе заявки на товарный знак были поданы 12 октября 2024 года.
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время интервью - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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Вчера, 17:34
"Никому нельзя монетизировать патриотические тренды, тем более, когда речь идет о привязывании популярного "Я русский" к алкоголю, игрушкам для взрослых и прочему. Роспатент должен отказать певцу в регистрации товарного знака", - сказал он РИА Новости.
Депутат Госдумы Евгений Ревенко ("Единая Россия") придерживается схожего мнения. "Монетизация патриотических чувств - совсем не то, что ждут от него многочисленные поклонники", - написал он в своем Telegram-канале.
Ревенко считает, что из знакового для всех словосочетания, придуманного не певцом, нельзя делать товарный знак и приватизировать его. По мнению депутата, данная ситуация является "откровенным перебором".
Певец SHAMAN на торжественном концерте Россия нигде не заканчивается, посвященном завершению выставки Россия - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Певец Shaman: биография, карьера и личная жизнь Ярослава Дронова
14 октября, 11:44
 
Госдума РФСултан ХамзаевОбществоЕдиная РоссияЕвгений Ревенко
 
 
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